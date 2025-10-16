 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

КДК РФС отложил решение по делу «Химок» на две недели

16 октября 2025, 15:57

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отложил на две недели рассмотрение процедуры регулирования долгов перед игроками «Химок». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

«Сегодня в заседании приняли участие гендиректор клуба Дмитрий Брехов, финансист клуба Ирина Родионова, бывший учредитель Ольга Данилова, — сказал Григорьянц. — От РФС приняли участие директор департамента лицензирования. Приглашали бывшего гендиректора „Химок“ Николая Оленева, он по неизвестным нам неуважительным причинам не явился. Был долгий разговор, заслушали всех, отложили вопрос на две недели. Хотим выслушать Оленева. Учредители говорили, что клуб существовал за счет пожертвований, запросили все финансовые отчеты и ряд документов. Если Оленев не придет в следующий раз, то примем решение без него».

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Локомотив» на 190 тыс. рублей
09 октября
КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» на 170 тыс. рублей по итогам дерби
09 октября
КДК РФС рассмотрит зажжение файера болельщиками «Спартака»
06 октября
КДК РФС рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом
06 октября
КДК РФС рассмотрит несколько эпизодов матча ЦСКА — «Спартак»
06 октября
«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по двум эпизодам матча РПЛ с ЦСКА
30 сентября
 
Все комментарии
Брулин
Брулин
16 октября в 18:40
Они с этой дамой мошенники и должны уже давно пилить 30-и метровый тростник
Варвар7
Варвар7
16 октября в 16:51
Долгов слишком много - подсчёт затягивается...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 