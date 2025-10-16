 
 
 
Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с Ндонгом

16 октября 2025, 16:17
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом. Об этом журналистам заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга.

«Что касается Сперцяна, если оскорбительные слова не указаны в протоколе, не был удален игрок, то санкция в виде штрафа. КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей. Ндонг за агрессивное поведение был дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно», — сказал Григорьянц.

Григорьянц сообщил, что стороны уладили конфликт.

«Сперцян произнес фразу в отношении Ндонга, ее судья не слышал, поэтому не смог отреагировать. Фраза была на испанском языке, адресовалась Ндонгу, но эта фраза не носила в себе признаков расизма, была без этого. Не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер. Поэтому действия Сперцяна спровоцировали Ндонга», — добавил Григорьянц. Глава КДК РФС отметил, что стороны достигли примирения и не имеют претензий друг к другу.

всё продинамил
всё продинамил
17 октября в 17:07
Ох уж этот испанский язык...
Чехкар
Чехкар
17 октября в 16:03
Если не было оскорбительных слов, то за что штраф? Ведь за провокацию он получил желтую по ходу игры.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ s6y2vw5ryf4j (раскрыть)
17 октября в 09:56
Скорее сперцян.
Шуня771
Шуня771
16 октября в 22:43
"Восток дело тонкое")
PATRIOT1965
PATRIOT1965
16 октября в 22:34
Это что за расследование такое никто не понял о чем они,но все поняли,что не оскорбление.Это как?Просто замяли и все.Каждый остается при своем мнении.
Шуня771
Шуня771 ответ Kosmos58 (раскрыть)
16 октября в 22:26
ПатамуштА уже Новый Год стучится....
Вильфанд сказал зима будет аномально холодная, валенками надоть запасаться...))
Шуня771
Шуня771 ответ A.S.A (раскрыть)
16 октября в 22:24
Привет Саркис!

Одна поправочка...)
Один другому сказал по испански, но походу сам не знал, что сказал, адресат тоже без словаря ни гу-гу, а "судьи" пожали плечами - тоже не знают таких слов)))
TheBoLt
TheBoLt
16 октября в 20:30
Всё как я и говорил. Расизм не бывает односторонним. Да и стоящие рядом латиносы Быков бы ему уже сами рассказали о расизме прямо на поле. Не может человек, который так спокойно и открыто обнимается и с латиносами, и с африканцами быть расистом. Но спровоцировал, да. Психологическое давление с целью сокращения количества игроков соперника на поле. То есть заявления о расизме все таки можно расценивать как умышленную клевету?

Но раз стороны уладили конфликт, то и поднимать этот вопрос больше не стоит. Наверное, я посещу выездной матч Краснодара в Грозный, хочу вживую посмотреть, как они пожмут друг другу руки в следующий раз)
A.S.A
A.S.A
16 октября в 20:22
Не сочтите за национализм или расизм....
Один не русский ляпнул на друго не русского, что-то не на русском....вот в КДК тоже ничего не поняли, и решили, что небыло никакого нарушения))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
16 октября в 19:32
Отмазали краснодарского
Варвар7
Варвар7
16 октября в 18:46
"Григорьянц сообщил, что стороны уладили конфликт" - Осталось только добиться установления армяно-сенегальской дружбы в миниатюре и всё будет...замечательно...)
Kosmos58
Kosmos58
16 октября в 17:52
Дондонг, ты неправ! А почему Эдик должен лишиться денег?!.
s6y2vw5ryf4j
s6y2vw5ryf4j
16 октября в 17:30
Теперь Саламыч должен выкатить поляну армянским родственникам Эдуарда. За свой длинный язык. А этот Ндонг у нас не задержится. По той же причине.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 октября в 17:25
Миротворческая миссия работает у КДК на должном уровне)))
uv73a6bwvzzq
uv73a6bwvzzq
16 октября в 17:15
Спрашивается, зачем нужен такой КДК?
Гость
