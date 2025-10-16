Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с Ндонгом

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом. Об этом журналистам заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга.
«Что касается Сперцяна, если оскорбительные слова не указаны в протоколе, не был удален игрок, то санкция в виде штрафа. КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей. Ндонг за агрессивное поведение был дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно», — сказал Григорьянц.
Григорьянц сообщил, что стороны уладили конфликт.
«Сперцян произнес фразу в отношении Ндонга, ее судья не слышал, поэтому не смог отреагировать. Фраза была на испанском языке, адресовалась Ндонгу, но эта фраза не носила в себе признаков расизма, была без этого. Не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер. Поэтому действия Сперцяна спровоцировали Ндонга», — добавил Григорьянц. Глава КДК РФС отметил, что стороны достигли примирения и не имеют претензий друг к другу.
Вильфанд сказал зима будет аномально холодная, валенками надоть запасаться...))
Вильфанд сказал зима будет аномально холодная, валенками надоть запасаться...))
Одна поправочка...)
Один другому сказал по испански, но походу сам не знал, что сказал, адресат тоже без словаря ни гу-гу, а "судьи" пожали плечами - тоже не знают таких слов)))
Одна поправочка...)
Один другому сказал по испански, но походу сам не знал, что сказал, адресат тоже без словаря ни гу-гу, а "судьи" пожали плечами - тоже не знают таких слов)))
Но раз стороны уладили конфликт, то и поднимать этот вопрос больше не стоит. Наверное, я посещу выездной матч Краснодара в Грозный, хочу вживую посмотреть, как они пожмут друг другу руки в следующий раз)
Но раз стороны уладили конфликт, то и поднимать этот вопрос больше не стоит. Наверное, я посещу выездной матч Краснодара в Грозный, хочу вживую посмотреть, как они пожмут друг другу руки в следующий раз)
Один не русский ляпнул на друго не русского, что-то не на русском....вот в КДК тоже ничего не поняли, и решили, что небыло никакого нарушения))))
Один не русский ляпнул на друго не русского, что-то не на русском....вот в КДК тоже ничего не поняли, и решили, что небыло никакого нарушения))))