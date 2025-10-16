Сперцян избежал дисквалификации после конфликта с Ндонгом

1760620661

16 октября 2025, 16:17

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» избежал дисквалификации после конфликта с защитником грозненского «Ахмата» . Об этом журналистам заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга.

«Что касается Сперцяна, если оскорбительные слова не указаны в протоколе, не был удален игрок, то санкция в виде штрафа. КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей. Ндонг за агрессивное поведение был дисквалифицирован на два матча РПЛ , один из которых — условно», — сказал Григорьянц.

Григорьянц сообщил, что стороны уладили конфликт.