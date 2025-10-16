Дегтярев заявил, что новый лимит повлияет лишь на четыре клуба РПЛ

1760621832

16 октября 2025, 16:37

Предлагаемое Министерством спорта РФ ужесточение лимита на легионеров коснется четырех клубов Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом газете «Коммерсант» заявил глава Минспорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Остальные аспекты предлагается отдать на регулирование Российского футбольного союза и лиг.

«Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в Российской премьер-лиге стало слишком много, — пояснил Дегтярев. — В сезоне-2024/25 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/24 — 39%, а годом ранее — 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%. В РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается — с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо».

«При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула »10+5« коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров», — подчеркнул министр спорта.