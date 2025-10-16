 
 
 
Дегтярев заявил, что новый лимит повлияет лишь на четыре клуба РПЛ

16 октября 2025, 16:37

Предлагаемое Министерством спорта РФ ужесточение лимита на легионеров коснется четырех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом газете «Коммерсант» заявил глава Минспорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Остальные аспекты предлагается отдать на регулирование Российского футбольного союза и лиг.

«Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в Российской премьер-лиге стало слишком много, — пояснил Дегтярев. — В сезоне-2024/25 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/24 — 39%, а годом ранее — 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%. В РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается — с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо».

«При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула »10+5« коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров», — подчеркнул министр спорта.

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

Источник: itar-tass.com
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
17 октября в 12:54, ред.
В Европе нигде нет госфинансирования профессионального футбола и он не убит, а процветает. За счет чего.? За счет академий. массовости футбола. Вот на эти две вещи можно направить госфинансирование, а не на профессиональный футбол.
Брулин
Брулин
17 октября в 12:03
Я вот одного не понимаю - каким образом РПЛ подчиняется Мин Спорта?
что они в ответ могут сделать?
обрезать гос финансирование и тем самым убить напрочь футбол, поимев миллионы озлобленных людей?
государству это надо на ровном месте заиметь массы недовольных?
cska1948
cska1948 ответ Хэппи МИЛФ (раскрыть)
17 октября в 10:59
Скажите пожалуйста, а с разрушением СССР чего достигли в спорте? В каком виде спорта Россия преуспела в сравнении с Союзом?
Хэппи МИЛФ
Хэппи МИЛФ ответ cska1948 (раскрыть)
17 октября в 10:35
    Sergo81
    Sergo81
    17 октября в 09:59
    Всё гораздо проще. Нужно убедить Миллера, чтобы он дал указание ручному Семаку ставить в ссостав русских. Глушенков, Соболев, мостовой не сильно хуже легов. И вопрос закроется сам собой.
    shur
    shur ответ Кьянти (раскрыть)
    17 октября в 09:02
    ...а порой не до шуточек было или .... :"Партбилет на стол....!"
    cska1948
    cska1948 ответ Кьянти (раскрыть)
    17 октября в 08:22
    Что касается Англии, так что она выиграла? Да ничего, кроме домашнего ЧМ, и то во времена, когда легионеров в английском футболе не было. А играть за сборную и должны, как за Родину воевать! Иначе там делать нечего!
    Неужели вы не видите, что успеха больше всего добиваются сборные тех стран, кто поставляет легионеров на рынок, а не те, кто больше всех покупает легионеров? Посмотрите на наш баскетбол! Сборная современной России только ОДИН раз более чем за тридцать лет становилась чемпионом Европы. А в советское время сборная СССР по баскетболу была дежурным чемпионом Европы.
    galem72
    galem72
    17 октября в 07:17
    Очередная мышиная возня бесполезных чиновников. Невозможно поднять уровень клубного или сборного футбола, не вкладывая в эту сферу бабки, а лишь переставляя слагаемые в формуле легионеров.
    galem72
    galem72 ответ RomarioBrazil (раскрыть)
    17 октября в 07:10
    Ага!
    Зря что ли он свою молодость в гос.банях провёл? ))
    RomarioBrazil
    RomarioBrazil
    17 октября в 06:19
    Срочно уберите этого дурака из спорта, пока он окончательно не развалил все на свете.
    Кьянти
    Кьянти ответ cska1948 (раскрыть)
    17 октября в 06:12
    Легионеры это лишь малая часть проблемы, если вообще проблема. Помню Арсенал времен Т.Анри так там вообще ни одного англичанина не было и что? А все хорошо было у них и с показателям и уж конечно с игрой. Во всех чемпионатах полным полно легионеров, и это никак в худшую сторону не меняет развитие футбола в этих странах. А про СССР тоже не все так просто в союзе футбол был частью идейного достояния эмблема клуба была, как амулет, а играть за сборную чуть ли не за родину воевать. Это было главным.
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    17 октября в 05:30
    Разумное ограничение 5+10.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    16 октября в 23:50
    Не надо так открыто демонстрировать наивность. Министр не отменит деньги и Газпром. Но На Госсовете по спорту у Президента Министр может поднять вопрос об использовании руководителями госкорпораций ( Газпром, РЖД, ВТБ) бюджетных средств для финансирования профессиональных клубов. А когда Министр озвучит реальные цифры, то Президент, да и Министр финансов могут адекватно отреагировать. и, как говорят возможны варианты. А при сокращении госфинансирования радикального профессиональных клубов, вопрос лимита решится сам и естественным путем., т.е. "звезды" Зенита, имеющие контракты по 5-6 млн в год едва ли согласятся на пятикратное ( к примеру_ снижение зарплаты. И разбегутся сами. как в 22 году. но тогда Газпром удержал своих кратным увеличением "зарплат". А кроме денег их ничего в РФ не держит. Поэтому именно вопрос прекращения, либо резкого уменьшения госфинансирования профессионального футбола приведет либо к акционированию и продаже госклубов, либо к естественному сокращению легов в РПЛ.
    shur
    shur ответ Сп62 (раскрыть)
    16 октября в 22:46
    ...и всё это имело быть !!! Золотая шайба, Зарница, Кожанный мяч!!!
    Bad Listener
    Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 октября в 22:44, ред.
    Ну на самом деле с этим я согласен, но это не значит что моё предположение не верно, я вот вижу Зиньковских, Игнатовых, Хлусевичей который причесочками озабочены и как бы снять видосик с крутой тачкой, вижу что характера у мальчишек нету и думается мне что никто из них не пойдёт ночью на базу передачи и удары отрабатывать потому что зарплату итак платят. Думаю лимит и искусственно раздутая этим лимитом их востребованность если не главная причина такого отношения, то уж точно добавляет масла в огонь. Особенно в таких командах как Спартак. А то что какие то отдельные люди из-за своей незрелости не способны думать ни о чём кроме собственной сиюминутной выгоды так это проблема не только футбола.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
    16 октября в 22:42, ред.
    Почему ??
    Министр деньги отменит??...или Газпром??

    Если для победного состава Зениту будет не хватать уровня игроков академии и того нового малого количества легионеров как вы думаете где клуб будет брать игроков??
    Правильно....в РПЛ....
    А это значит чиновник ошибается....новый лимит коснется не 4-х клубов.....а гораздо больше...
    Bad Listener
    Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
    16 октября в 22:34, ред.
    Согласен, проблема имеется и мотивация такая есть у малодушных владельцев клубов, однако я не сторонник лечения мигрени ампутацией головы, по мне так просто нужны разумные и дальновидные люди во власти, имеющие зрелость и характер чтобы уметь ждать, а все эти попытки "крепануться на зубах" приведут РПЛ на уровень чемпионата Венгрии или типа того. Хотя уже итак близко. Хотите смотреть лигу отскока и рикошета и дальше?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
    16 октября в 21:22
    Сидящему на госденежном мешке Миллеру все твои причитания по барабану. Зачем ему молодого растить и ждать пока он заиграет, если можно открыть мешок, взять сколько нужно и купить Жерсона, Вендела, Энрике, Педро, Нино, Мантуана, Лусиано, Бариоса, Вегу, Эраковича и смотреть на них надменным взглядом из ложи Распил Арены. Красиво жить не запретишь, когда сидишь на госмешке с деньгами.
    cska1948
    cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
    16 октября в 21:22
    Похоже, вы не понимаете, что легионеры — это готовые игроки, а футбольные академии — это годы труда. Зачем трудиться годами, если можно за эти же деньги купить готового футболиста? Вот и тратят клубы деньги не на академии, а на закупку легионеров. В СССР такой лазейки не было. Поэтому была развита система детско-юношеского футбола, баскетбола, хоккея. Перекроем кран для легионеров, и уверяю вас, появятся свои качественные футболисты, хоккеисты, баскетболисты.
    А пугалку про ленивых паспортистов придумали те, кто на легионерах зарабатывает хорошие деньги.
    Сп62
    Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 октября в 21:20
    Не поклонники четырёх клубов против снижения лимита, а фанаты этих клубов. Обрати внимание - пожилые болельщики тебя поддерживают, а против - в основном молодёжь. Такое время: успех должен быть здесь и сейчас.
    Сп62
    Сп62
    16 октября в 21:12
    Можно раскритиковать любое предложение. Я могу раскритиковать повышение пенсии, полёт на луну, продление жизни и т.д. В данном случае человек предлагает хоть что-то, чтобы появились шансы для роста отечественных игроков. Возможно какая-то часть денег пойдёт на развитие детского футбола, как говорится, с поганой овцы хоть шерсти клок. Поэтому я поддерживаю инициативу министра и хочу быть оптимистом в этом начале.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    16 октября в 21:00
    Прочитал внимательно все комменты. Вывод определенный и однозначный. Поклонники Зенита, Краснодара, Спартака и Динамо категорически против лимита. Придумывают всякие нелепые и неубедительные аргументы, вместо того, чтобы честно сказать. Моему клубу это не надо. пусть будет как сейчас. 8 легов на поле и 5 на лавке. А всякие лепетания про конкуренцию смешны и неубедительны. Приведение в пример Англии, Германии и др еще более неубедительны. Там нет госфинансированимя профессионального футбола, все клубы частные. т.е. создана полноценная конкурентная среда. О какой конкуренции может идти речь, когда госбюджет Зенита в 20 раз превышает бюджет Акрона, или КС, или НН. Господа фаны 4-х клубов, придумайте, что либо поубедительнее в пользу 8 легионеров на поле и 5 на лавке.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
    16 октября в 20:53, ред.
    Так проблема не в легионерах а в воспитании наших игроков, количество иностранных футболистов это следствие разваленной академии и отсутствия нормального воспитания, а не причина, давайте не путать и не подменять понятия. Своих нет вот и приходится брать иностранных за большие деньги. Кому это надо вообще было бы если бы были свои кадры? А свои кадры тем временем только хуже играют и работают от того что знают что им всё равно на поле место найдётся благодаря лимиту и не очень разумным чиновникам не умеющим причинно-следственные связи строить
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
    16 октября в 20:51
    А все просто. Эти госарбайтеры сидят на бюджете страны. А это ненормально. Вот и все. Кстати и контракты у них побольше наших будут. Особенно в Газпроме. А это не логично и неправильно. Мое мнение и 5 на поле много. Не более 3 на поле и не более 5 в заявке. У нас ведь первенство России, а не Амазонии.
    cska1948
    cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    16 октября в 20:34
    Что изменится? «Зенит, как в старые добрые времена, будет бороться не за чемпионство, а за выживание.
    cska1948
    cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
    16 октября в 20:32
    Посмотрите на достижения в советское время в футболе, хоккее, баскетболе и сравните с достижениями в этих видах спорта в современной России. А потом говорите о пользе легионеров в нашем спорте.
    Bad Listener
    Bad Listener
    16 октября в 20:27, ред.
    Они итак эти паспортисты на печах сидят, на особом счету себя чувствуют, а теперь ещё больше смогут расслабиться. По мне так любой вообще лимит только во вред нашему футболу и нашим игрокам. Правильно было бы - хочешь играть завоёвывай место на поле за счёт игровых качеств, а не гражданства, в честной конкуренции, тогда бы хоть стремились соответствовать этим легионерам. Я вообще не понимаю почему приходится ограничивать количество легионеров? Почему такие же люди с двумя ногами такими же и головой такой же и прочими особенностями играют лучше чем наши? С этим никто не хочет разобраться? Может хватит воспринимать это как данность? По мне так это вообще не нормально.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    16 октября в 19:36, ред.
    Полностью согласен с пользователями ниже...
    Брулин-респект....
    А что изменится??
    Сейчас в конкурентной среде хоть появляются Батраковы-Глебовы-Кисляки.....а будут ли появляться в той зоне комфорта что обещает им министр??
    Не уверен...
    Будут..но не того качества...
    Глянул спецом сейчас составы Челси-Ливерпуль нашёл полтора англичанина в старте....но вроде и лига процветает ....и сборная на первых ролях...

    Моё мнение многие кто нынче и на сайте и вообще кричит в рупор "Ужесточить лимит" одержимы лишь уравниловкой и удалением превосходства тех 4-х клубов о коих речь...
    Но если эти 4 клуба и делают погоду в доме....то смысл делать шаг по их раскулачиванию в ущерб игре...
    Карпин прав...Любое ограничение...зло...
    Мы может и станем лучше..когда нибудь...но в определенных ограниченных лимитом рамках....
    Vilar
    Vilar
    16 октября в 19:30
    Есть предложение: выбрать (пардон, назначить) на переходной период, до 2028г. включительно, Министра спорта - Президентом "Российского футбольного союза".
    Всё равно Дюков ничего не решает. Да, и складывается впечатление, что в других видов спорта, проблем нет; также уверен, что до 28 года, нас на мировой арене, практически по всем вида спорта, не будет! Вот и будет огромное футбольное поле деятельности у Министра: лимит на легионеров, оздоровить сборную, убрать несоответствующего гл.тренера формальным требованиям, поднять на соответствующую высоту детско-юношеский футбол, женский футбол и порешать множество накопившихся проблем, начиная с реструктуризации структуры руководства и управленческого аппарата.
    Брулин
    Брулин
    16 октября в 18:44
    Та что измениться? Более богатые будут выгребать игроков у более бедных. Чемпионат от этого сильнее не станет.
    У нас как обычно. За место развития запреты и т.к
