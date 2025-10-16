Футболисты Сперцян и Ндонг урегулировали конфликт

1760622592

16 октября 2025, 16:49

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и защитник грозненского «Ахмата» урегулировали конфликт. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

«В результате обмена репликами возникло недопонимание. В присутствии руководителей клубов конфликт был урегулирован, стороны не имеют друг к другу претензий. В связи с этим они просят КДК учитывать факт примирения и исключить из повестки дня вопрос о возможном нарушении дисциплинарного регламента в части возбуждения ненависти по признакам расы», — сказал Григорьянц.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.