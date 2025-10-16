 
 
 
Футболисты Сперцян и Ндонг урегулировали конфликт

16 октября 2025, 16:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян и защитник грозненского «Ахмата» Усман Ндонг урегулировали конфликт. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«В результате обмена репликами возникло недопонимание. В присутствии руководителей клубов конфликт был урегулирован, стороны не имеют друг к другу претензий. В связи с этим они просят КДК учитывать факт примирения и исключить из повестки дня вопрос о возможном нарушении дисциплинарного регламента в части возбуждения ненависти по признакам расы», — сказал Григорьянц.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

shur
shur ответ EVERTON (раскрыть)
17 октября в 09:10, ред.
"....а не хлопнуть ли нам по рюмашке?!?!?"
EVERTON
EVERTON
17 октября в 01:10
Это хорошо
Землянин
Землянин
16 октября в 22:18
Что и требовалось доказать.. Ндонга играет пару месяцев, а уже подымает руку и глотку на лучшего ассистента лиги, капитана команды, у которого никаких конфликтов и не было никогда . Вопрос напрашивается: нужны ли Нам такие провокаторы, что подымаются руки и глотку на сторожил, старичков лиги, а потом ещё и кляузы и сплетни на пустом месте после драки бегут строчить, без каких либо реальных на то фактов❓❓❓
TheBoLt
TheBoLt ответ CCCP1922 (раскрыть)
16 октября в 20:34
Приветствую. Те, кто пишут на сайте новости просто решили в отдельную новость вставить для интриги и комментов:

«Сперцян произнес фразу в отношении Ндонга, ее судья не слышал, поэтому не смог отреагировать. Фраза была на испанском языке, адресовалась Ндонгу, но эта фраза не носила в себе признаков расизма, была без этого. Не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер. Поэтому действия Сперцяна спровоцировали Ндонга», — добавил Григорьянц
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1418924/spercyan-eduard-ndong-usman 16.10.2025
lotsman
lotsman
16 октября в 19:43
Правильно поступили. Не надо раздувать конфликт на пустом месте.
Брулин
Брулин
16 октября в 18:42
Тяжело быть образованным футболистом и знать иностранные ругательства
112910415
112910415
16 октября в 18:03
Не стали копать.. Зачем привлекать лишнее внимание! )
tbwj9hndvf2n
tbwj9hndvf2n
16 октября в 17:35
То есть расистские высказывания Ндонг придумал? Или у Черкасова богатая фантазия? Гаденько. С Ндонга взять нечего, а вот...кхм..
CCCP1922
CCCP1922
16 октября в 17:32
Что означает это сообщение главы КДК? Конфликт между Сперцяном и Ндонгой урегулирован? И что, сам Григорьянц занимался этим? Вообще-то его подразделению поручено ответить на вопрос о том, было или нет расистское высказывание со стороны Сперцяна в адрес Ндонга? Варианты ответов — "да, было" и "нет, не было". Похоже, никто и не разбирался с этим. А жаль, можно было практически научиться действовать в подобных ситуациях. Результатом работы должны были стать готовые рекомендации. А их нет. В следующий раз придётся начинать с нуля. Ну и как это называется? Безответственность!!!
8krmxcwnfvw4
8krmxcwnfvw4
16 октября в 17:16
Ндонгу разрешили оскорбить Сперцяна.
