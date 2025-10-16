Футболисты Сперцян и Ндонг урегулировали конфликт

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян и защитник грозненского «Ахмата» Усман Ндонг урегулировали конфликт. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
«В результате обмена репликами возникло недопонимание. В присутствии руководителей клубов конфликт был урегулирован, стороны не имеют друг к другу претензий. В связи с этим они просят КДК учитывать факт примирения и исключить из повестки дня вопрос о возможном нарушении дисциплинарного регламента в части возбуждения ненависти по признакам расы», — сказал Григорьянц.
4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.
«Сперцян произнес фразу в отношении Ндонга, ее судья не слышал, поэтому не смог отреагировать. Фраза была на испанском языке, адресовалась Ндонгу, но эта фраза не носила в себе признаков расизма, была без этого. Не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер. Поэтому действия Сперцяна спровоцировали Ндонга», — добавил Григорьянц
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1418924/spercyan-eduard-ndong-usman 16.10.2025
«Сперцян произнес фразу в отношении Ндонга, ее судья не слышал, поэтому не смог отреагировать. Фраза была на испанском языке, адресовалась Ндонгу, но эта фраза не носила в себе признаков расизма, была без этого. Не содержала ненормативную лексику, но имела оскорбительный характер. Поэтому действия Сперцяна спровоцировали Ндонга», — добавил Григорьянц
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1418924/spercyan-eduard-ndong-usman 16.10.2025