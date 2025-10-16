Болельщикам «Маккаби» запретили посещать матч Лиги Европы с «Астон Виллой»

1760638220

Болельщикам израильского футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива запретили посещать матч четвертого тура общего этапа Лиги Европы против английской «Астон Виллы» по решению городского совета и полиции Бирмингема. Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис в соцсети X.

Матч должен пройти в Бирмингеме 6 ноября. В местной полиции считают, что болельщикам «Маккаби» будет небезопасно находиться на трибунах и в городе. Такой вывод был сделан на основе разведданных и опыта предыдущих инцидентов.

В 2024 году в Амстердаме прошли беспорядки после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби». В разных районах города имели место нападения на израильских болельщиков, как минимум 10 человек пострадали. Нападения привели к национальному и международному недовольству и обвинению в антисемитизме. В общей сложности полицией были задержаны более 60 человек, также ряд лиц был объявлен в розыск.