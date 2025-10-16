 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига Европы 2025/2026

Болельщикам «Маккаби» запретили посещать матч Лиги Европы с «Астон Виллой»

16 октября 2025, 21:10
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)-:-Логотип футбольный клуб Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-Авив06.11.2025 в 23:00 Не начался

Болельщикам израильского футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива запретили посещать матч четвертого тура общего этапа Лиги Европы против английской «Астон Виллы» по решению городского совета и полиции Бирмингема. Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис в соцсети X.

Матч должен пройти в Бирмингеме 6 ноября. В местной полиции считают, что болельщикам «Маккаби» будет небезопасно находиться на трибунах и в городе. Такой вывод был сделан на основе разведданных и опыта предыдущих инцидентов.

В 2024 году в Амстердаме прошли беспорядки после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби». В разных районах города имели место нападения на израильских болельщиков, как минимум 10 человек пострадали. Нападения привели к национальному и международному недовольству и обвинению в антисемитизме. В общей сложности полицией были задержаны более 60 человек, также ряд лиц был объявлен в розыск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Самый дешевый билет на матч сборных России и Перу стоит 500 рублей
16 октября
ОфициальноСамый дешевый билет на матч сборных России и Чили стоит 400 рублей
14 октября
Система быстрого прохода на матчи сборной России будет доступна через Max
13 октября
Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал, что его узнают болельщики в Париже
11 октября
На матч сборных России и Ирана продали все билеты
10 октября
Порядка 600-700 болельщиков поддержат сборную Ирана на матче с Россией
09 октября
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 
 