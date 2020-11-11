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Бельгия - Швейцария
Италия - Эстония
Португалия - Андорра
Словения - Азербайджан
Франция - Финляндия

Текстовая онлайн трансляция матча Польша против Украина

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    Голы
    Пёнтек Кшиштоф
    ассистент Зелински Петр     		1:0 40’
    Модер Якуб 2:0 63’
    Наказания
    Гуральски Яцек 44’
    61’ Харатин Игорь
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Марлос Ярмоленко Андрей
    Юзвяк Камиль Зелински Петр 46’
    46’ Мораес Жуниор Яремчук Роман
    46’ Цыганков Виктор Зубков Александр
    56’ Харатин Игорь Зинченко Александр
    Модер Якуб Милик Аркадиуш 62’
    Линетти Кароль Гуральски Яцек 62’
    76’ Сидорчук Сергей Коваленко Виктор
    Берешиньски Бартош Гумны Роберт 78’
    Реца Аркадиуш Рыбус Мацей 79’
    Шиманьски Себастьян Плачета Пржемыслав 83’
    Статистика
    		 1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:57
      Snake Plissken
      Snake Plissken
      сегодня в 00:51, ред.
      Это Польша с испугу - все же боятся сборную Украины
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус
      сегодня в 00:49
      Украина была немного лучше, особенно в первом тайме. Но поляки празднуют 2-0. Туповатое поражение получилось и Лунину привет.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      сегодня в 00:42
        Klaus-S
        Klaus-S
        вчера в 23:05
        Украина пока выглядит лучше .
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 22:43
        RTS-25
        RTS-25
        вчера в 22:22
        Поляки. Ставка на них.
        dimagas2
        dimagas2 ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
        09 ноября в 22:08
        Да пофиг на корону,пусть играют молодые игроки,на то и товарняки.
        Мистер Галактикус
        Мистер Галактикус
        09 ноября в 01:45, ред.
        Если бы это был не товарняк, который сейчас явно лишний на фоне проблем с ковидом, то можно сказать что Украина и Польша решали бы в очном матче, кто сильнейшая сборная восточной Европы.
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