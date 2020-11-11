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2 : 0
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Шленски (Хожув)
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Пёнтек Кшиштоф
ассистент Зелински Петр
|1:0
|40’
|Модер Якуб
|2:0
|63’
|Гуральски Яцек
|44’
|61’
|Харатин Игорь
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Марлос
|Ярмоленко Андрей
|Юзвяк Камиль
|Зелински Петр
|46’
|46’
|Мораес Жуниор
|Яремчук Роман
|46’
|Цыганков Виктор
|Зубков Александр
|56’
|Харатин Игорь
|Зинченко Александр
|Модер Якуб
|Милик Аркадиуш
|62’
|Линетти Кароль
|Гуральски Яцек
|62’
|76’
|Сидорчук Сергей
|Коваленко Виктор
|Берешиньски Бартош
|Гумны Роберт
|78’
|Реца Аркадиуш
|Рыбус Мацей
|79’
|Шиманьски Себастьян
|Плачета Пржемыслав
|83’
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|1
|Предупреждения
|1
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