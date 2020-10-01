В 13 Нето Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

З 18 Альба Жорди Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 96

З 15 Ленгле Клеман Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 42

З 3 Пике Жерар Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

З 20 Роберто Серхи Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 51 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 96

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 96

П 21 Де Йонг Френки Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 72

П 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 46

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 6 Пасы: 65 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 96

П 22 Фати Анссумане Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 26 Пенья Игнасио

В 36 Тенас Арнау

З 30 Араухо Рональд Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 50

З 32 Рамос Сантьяго

П 6 Аленья Карлес

П 28 Пуч Рикард

П 8 Пьянич Миралем

Н 19 Брейтуэйт Мартин

Н 11 Дембеле Усман

Н 29 Конрад

Н 16 Педри Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 24