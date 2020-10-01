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Сельта - Барселона
Атлетик - Кадис
Севилья - Леванте

Текстовая онлайн трансляция матча Сельта против Барселона

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Голы
11’ 0:1 Фати Анссумане
ассистент Коутиньо Филиппе
51’ 0:2(А) Оласа Лукас
90+5’ 0:3 Роберто Серхи
Наказания
23’ Ленгле Клеман
Айду Джозеф 39’
42’ Ленгле Клеман
42’ Пике Жерар
Араухо Нестор 48’
Тапиа Ренато 69’
Мурильо Джейсон 75’
84’ Альба Жорди
87’ Бускетс Серхио
Фран Бельтран 90+3’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Араухо Нестор Фонтан Хосе 32’
45+1’ Араухо Рональд Гризманн Антуан
Баеза Мигель Айду Джозеф 46’
Мина Санти Мор Эмре 60’
Нолито Вейга Габриэль 60’
72’ Педри Коутиньо Филиппе
72’ Тринкан Франсишку Фати Анссумане
Фран Бельтран Тапиа Ренато 74’
Статистика
 10 Удары по воротам 7
3 Удары в створ 4
22 Фолы 10
3 Угловые 7
1 Офсайды 2
43% Владение мячом 57%
2 Cэйвы 3
5 Предупреждения 5
0 Удаления 1
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
02 октября в 20:27
    Bobon
    Bobon ответ Agamaga (раскрыть)
    02 октября в 13:38
    Я не думаю, что найдется много желающих их купить. Пике на топ-уровне уже не тянет, да и зарплата большая. Так что ему в МЛС, Китай или к арабам. А Лангле всегда был середняком, особо никому не нужен. А тут еще кризис. Никто их покупать не будет, если только бесплатно отдавать, но от этого деньги на нормальных защитников не появятся. Да и нормальных защитников на рынке нет. Гарсия кот в мешке, непонятно заиграет или нет, Упамекано никто продавать не будет. Есть еще Сеюнджу, но за него тоже много попросят. Да и новым защитникам нужно время, чтобы сыграться, а времени нет, сезон уже начался.
    DXTK
    DXTK
    02 октября в 13:29
    Давайте поздравим в очередной раз Кумана и Барсу с победой, соперник был сложным, трудно было их обыграть, тем более на их поле да еще и в меньшенстве, игроки старались и заслужили победу.

    PS Барса возвращается.........
    Agamaga
    Agamaga ответ Bobon (раскрыть)
    02 октября в 13:17
    Не Суареса продавать, а Пике с Лангле. Избавиться от них в первую очередь, и купить новых.
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ Barcelona (раскрыть)
    02 октября в 12:45
    Одним из величайших! И, не смотря на то что я болею за Реал, я рад, что этот сезон Барса начала достойно. К сожалению не могу сказать это про Реал
    Мessi 10
    Мessi 10
    02 октября в 12:40
    Пике к 40 минуте уже на колени опирался, еле дышал, Альба не успевает, ошибается. Нужно срочно защиту выстраивать. Выезжаем только за счет опыта и местами удачи.
    Bobon
    Bobon ответ Agamaga (раскрыть)
    02 октября в 12:14
    От Пике и Лангле давно пора избавляться, но кого вместо них ставить? Араухо вчера не впечатлил, оно и понятно, опыта маловато, а больше никого и нет. Юмтити постоянно травмирован, да и после травм он вообще никакой. Тодибо вообще собираются хоть куда-то сбагрить, а денег на новых игроков нет. Судя по всему, в этом сезоне Пике и Лангле так и остануться основной парой цз.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    02 октября в 11:08
    Весьма резвый старт выдала Барселона! И снова разгромная победа при Кумане. Фати реально превращается в одного из лидеров, которого Барса вполне логично оставила у себя!
    санек002
    санек002
    02 октября в 09:10
    все по делу!все на классе
    karnager
    karnager
    02 октября в 08:54
    Был бы Смолов, счёт был бы 2:2
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    02 октября в 08:46
    Матч с Севильей окончательно покажет, стала Барселона на путь исправления, или всё ещё буксует.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    02 октября в 08:44
    Это уже проявление характера. В последние 4-5 сезонов именно характера и физической формы не хватало Барселоне. Играть целый тайм без одного игрока, в гостях, против не самой слабой команды, и забить ещё 2 гола это характер. С очередными 3 очками.
    Agamaga
    Agamaga
    02 октября в 07:23
    Несмотря на удаление удалось дожать Сельту. Судья старался выбить тонко каталонцев из колеи, хитренько.
    Фати хорош, оправдывает доверие тренера. Больше ждёшь уже от Ансу, чем от Гризманна. Надеюсь и Тринкан выстрелит в этом сезоне. Пора подтянуть молодёжь и избавиться от стариков вроде Пике - Ленгле. Тяжёлые, медленные, много брака в игре, оттуда и ошибки, привозы.
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    02 октября в 07:09
    смолова не хватало
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    02 октября в 07:07
    Всех кулес с победой! Выходим из кризиса постепенно =)
    Barcelona
    Barcelona
    02 октября в 05:11
    Барса есть, была и всегда будет, величайшим футбольным клубом в мировом футболе!
    112910415
    112910415
    02 октября в 04:54
    Барса совсем не безнадёжна !
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    02 октября в 01:47
    Наконец-то Барса смогла обыграть Сельту на выезде!
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ 070maks (раскрыть)
    02 октября в 00:57
    А Фирпо где? Если продали, тогда Куман. Или Бармалей аххах
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 00:51
    Сельта старалась,но не пришло ещё её время!
    Little Caprice
    Little Caprice
    02 октября в 00:51
    Премного извиняюсь, но вы не видели... Ну этого... Того самого....
    070maks
    070maks
    02 октября в 00:40
    Поздравляю с победой, двигались хорошо, выкладывали, часто ошибались. Но вот я о чем подумал во время матча, а кто если что, заменит Альбу на левом фланге?
    starche
    starche ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:33
    Не надоело оскорблять Месси!?
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    02 октября в 00:33
    Судья старался, но не смог. Надеюсь, Перес хоть что-то ему заплатит. Гризманна продать хоть куда-нибудь. Абсолютно инородное тело. Пике и Лангле на лесопилку.
    starche
    starche
    02 октября в 00:32
    Команда обновляется и оживает! Ждем возрождения великого клуба!
    bonek
    bonek
    02 октября в 00:30
    С победой всех болельщиков Барселоны!!!сыграли неплохо
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:18
    Да видел как кхедя гол забил)) и Барса вела в счете 0-1 ) в первом
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
    02 октября в 00:11
    А потом компенсировали серией левейших пенальти несколько матчей подряд.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:09
    Это не Сельта отобрала а сами растеряли очки против донных команд)
    Legend 6
    Legend 6 ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
    02 октября в 00:02
    У Сельты хорошая команда
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