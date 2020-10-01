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0 : 3
завершен
01 октября 2020, 22:30
четверг
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Стадион Балаидос
|11’
|0:1
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Фати Анссумане
ассистент Коутиньо Филиппе
|51’
|0:2(А)
|Оласа Лукас
|90+5’
|0:3
|Роберто Серхи
|23’
|Ленгле Клеман
|Айду Джозеф
|39’
|42’
|Ленгле Клеман
|42’
|Пике Жерар
|Араухо Нестор
|48’
|Тапиа Ренато
|69’
|Мурильо Джейсон
|75’
|84’
|Альба Жорди
|87’
|Бускетс Серхио
|Фран Бельтран
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Араухо Нестор
|Фонтан Хосе
|32’
|45+1’
|Араухо Рональд
|Гризманн Антуан
|Баеза Мигель
|Айду Джозеф
|46’
|Мина Санти
|Мор Эмре
|60’
|Нолито
|Вейга Габриэль
|60’
|72’
|Педри
|Коутиньо Филиппе
|72’
|Тринкан Франсишку
|Фати Анссумане
|Фран Бельтран
|Тапиа Ренато
|74’
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|10
|Удары по воротам
|7
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|3
|Удары в створ
|4
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|22
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|2
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|2
|Cэйвы
|3
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|5
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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PS Барса возвращается.........
PS Барса возвращается.........
Фати хорош, оправдывает доверие тренера. Больше ждёшь уже от Ансу, чем от Гризманна. Надеюсь и Тринкан выстрелит в этом сезоне. Пора подтянуть молодёжь и избавиться от стариков вроде Пике - Ленгле. Тяжёлые, медленные, много брака в игре, оттуда и ошибки, привозы.
Фати хорош, оправдывает доверие тренера. Больше ждёшь уже от Ансу, чем от Гризманна. Надеюсь и Тринкан выстрелит в этом сезоне. Пора подтянуть молодёжь и избавиться от стариков вроде Пике - Ленгле. Тяжёлые, медленные, много брака в игре, оттуда и ошибки, привозы.