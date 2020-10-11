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0 : 0
завершен
11 октября 2020, 21:45
воскресенье
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Стадион ПГЕ Арена
|Берешиньски Бартош
|35’
|Кендзера Томаш
|55’
|78’
|Белотти Андреа
|90+1’
|Ачерби Франческо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гросицки Камил
|Шиманьски Себастьян
|59’
|Милик Аркадиуш
|Клих Матеуш
|70’
|70’
|Кин Моизе
|Кьеза Федерико
|78’
|Локателли Мануэль
|Барелла Николо
|Линетти Кароль
|Левандовски Роберт
|82’
|Карбовник Михал
|Юзвяк Камиль
|82’
|83’
|Капуто Франческо
|Белотти Андреа
|83’
|Берарди Доменико
|Пеллегрини Лоренцо
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|4
|Удары по воротам
|17
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|2
|Удары в створ
|2
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|20
|Фолы
|18
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|5
|Угловые
|9
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|3
|Офсайды
|2
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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