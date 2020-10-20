В 1 Щесны Войцех Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 93

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 89 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 93

З 13 Данило Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 93

З 3 Кьеллини Джорджо Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 19

П 30 Бентанкур Родриго Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 79

З 16 Куадрадо Хуан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 93

П 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 9 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 56

П 25 Рабьо Адриен Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 93

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 79

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло

З 28 Демирал Мерих Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 74

З 38 Фработта Джанлука

П 39 Портанова Маноло

П 5 Рамос Артур Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 14

Н 33 Бернардески Федерико Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 14