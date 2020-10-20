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0 : 2
завершен
сегодня, 19:55
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Стадион НСК Олимпийский
|46’
|0:1
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Мората Альваро
ассистент Кулусевски Деян
|84’
|0:2
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Мората Альваро
ассистент Куадрадо Хуан
|45’
|Бентанкур Родриго
|50’
|Куадрадо Хуан
|59’
|Демирал Мерих
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|19’
|Демирал Мерих
|Кьеллини Джорджо
|56’
|Дибала Пауло
|Кулусевски Деян
|Родригес Жерсон
|Де Пена Карлос
|60’
|Попов Денис
|Караваев Александр
|70’
|Вербич Беньямин
|Цыганков Виктор
|71’
|79’
|Рамос Артур
|Бентанкур Родриго
|79’
|Бернардески Федерико
|Рэмзи Аарон
|Гармаш Денис
|Буяльский Виталий
|89’
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|9
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|6
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|13
|Фолы
|11
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|2
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|0
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|4
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|3
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В общем, пока всё предсказуемо, Юве будет спокойно бороться за выход с первой строчки против Барсы, а Динамо будет бороться с Ференцварошем за третью строчку, и надеяться что в оставшихся трех матчах с Барсой и Юве смогут "зацепить" хотя бы одно очко... =))
В общем, пока всё предсказуемо, Юве будет спокойно бороться за выход с первой строчки против Барсы, а Динамо будет бороться с Ференцварошем за третью строчку, и надеяться что в оставшихся трех матчах с Барсой и Юве смогут "зацепить" хотя бы одно очко... =))