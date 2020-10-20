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Динамо - Ювентус
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Ренн - Краснодар
Челси - Севилья
Лацио - Боруссия
Барселона - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Ювентус

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    Голы
    46’ 0:1 Мората Альваро
    ассистент Кулусевски Деян
    84’ 0:2 Мората Альваро
    ассистент Куадрадо Хуан
    Наказания
    45’ Бентанкур Родриго
    50’ Куадрадо Хуан
    59’ Демирал Мерих
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    19’ Демирал Мерих Кьеллини Джорджо
    56’ Дибала Пауло Кулусевски Деян
    Родригес Жерсон Де Пена Карлос 60’
    Попов Денис Караваев Александр 70’
    Вербич Беньямин Цыганков Виктор 71’
    79’ Рамос Артур Бентанкур Родриго
    79’ Бернардески Федерико Рэмзи Аарон
    Гармаш Денис Буяльский Виталий 89’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 10
    		3 Удары в створ 6
    		13 Фолы 11
    		2 Угловые 5
    		1 Офсайды 0
    		47% Владение мячом 53%
    		4 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 23:03
    Просмотри комментарии в моём профиле.
    da da da
    da da da
    сегодня в 23:00, ред.
    Мората лучший игрок Юве,и это явно не плюс клубу,Юве страдает из-за Роналду.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 22:59
    не смотрю лучшие моменты онлайн)
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    И чемпионств у ДК больше, чем у ливерпуля), вот они и бесятся)
    Лацио смотришь?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Ребята с Рамблера, хватит по блату выставлять Георгия (Юрия, Жору) в смешном виде. А может, это и не Черданцев вовсе, зачем ему необходимо выставлять себя в клоунском колпаке ?
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 22:56
    Роналду сам сделает с пенальти против барсы. Фарт мораты закончился в киеве теперь придется пасовать на радужного.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 22:56
    9 игроков сборной Украины,которая испанцев обыграла неделю назад
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 22:56
    А Астон Вилла это гранд мирового футбола. Аха-ха)
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь
    сегодня в 22:55
    Багс Банни дело пишет. Красава. Аха-ха)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 22:54
      Пьемонтский Князь
      Пьемонтский Князь ответ Agamaga (раскрыть)
      сегодня в 22:54
      Верно, после Эвребе, Буззаки, Чакира, Айтекина, Куйперса и Штарка тебе о судьях лучше не говорить. Аха-ха)
      Agamaga
      Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
      сегодня в 22:51
      Просто стоит признать, что юве не дорос для больших побед)) финалы против испанских не вытянули в своём лучшем виде, а чуток послабее продули Аяксу и Лиону.
      И говорить про судей должно быть стыдно.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 22:46, ред.
      С победой Ювентус!
      Мората тащит команду за собой в отсутствие Роналду!!!
      А такой матч, чтоб Роналду увеличил своё преимущество над преследователями в гонке бомбардиров ЛЧ в истории!!!
      Не суждено ему было сыграть с Швецией, Кротоне и Динамо!!!
      Пьемонтский Князь
      Пьемонтский Князь ответ Agamaga (раскрыть)
      сегодня в 22:41
        Agamaga
        Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
        сегодня в 22:39
        В противном случае судьи будут виновны?
        Брулин
        Брулин
        сегодня в 22:37
        Достойно сыграли, на гол наиграли, 1-2 было бы логичнее.
        Но для первого матча в лч не плохо.
        Для большинства это вообще первый матч в лч и сразу Юве.
        Klaus-S
        Klaus-S ответ azkan (раскрыть)
        сегодня в 22:31
        Сырая ещё команда. Луческу тренирует всего 2 месяца.
        За это время команда 2 раза разьезжалась по сборным.
        Bags_Banny
        Bags_Banny
        сегодня в 22:29, ред.
          AlVi77
          AlVi77
          сегодня в 22:25
          По сути для Динамо ничего не произошло, так что главное не расстраиваться и готовиться к следующим играм. Вся борьба ещё впереди. Адекваты итак после жеребьевки понимали что главные матчи - матчи с Ребровым, а остальные матчи для бесценного опыта. А вот если зацепить 4 очка с Барной, то можно и помечтать. В любом случае все впереди в отличии от Зенита)
          Тага Дага
          Тага Дага
          сегодня в 22:24
          Красиво и аккуратно обыграли без дельфина. ..я не устаю повторять, без него Юве играет свой футбол. ..мои поздравления.
          Пьемонтский Князь
          Пьемонтский Князь ответ Agamaga (раскрыть)
          сегодня в 22:19
          До них ему ещё далеко, начинать нужно с малого, вот с барселоны и начнёт. Аха-ха)
          Жека10
          Жека10 ответ Agamaga (раскрыть)
          сегодня в 22:18
            Agamaga
            Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
            сегодня в 22:17
            Пусть научится вне Реала обыграть Аякс и Лион.
            свинина
            свинина ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
            сегодня в 22:15
              makerdream
              makerdream
              сегодня в 22:14
              ожидаемо. Чего не скажешь про питерский матч
              Пьемонтский Князь
              Пьемонтский Князь ответ Agamaga (раскрыть)
              сегодня в 22:14
                Жека10
                Жека10
                сегодня в 22:14
                  Napoleon Bonapart
                  Napoleon Bonapart ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
                  сегодня в 22:12
                  Это одно и тоже.
                  Agamaga
                  Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
                  сегодня в 22:12
                  Ничего не понял. Для юве, что изменится? При чем тут Барселона. То Аякс вам помеха, то Лион.
                  Санчо Панса
                  Санчо Панса
                  сегодня в 22:12
                  На классе, Старая Синьора! Рад за Альваро, что еще сказать) Всех преданных тиффози бьянконерри с заслуженной победой!
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