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Порту - Марсель
Мидтьюлланд - Аякс
Аталанта - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Атлетико

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
Локомотив
Атлетико
1 : 1
завершен
вчера, 20:55
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Лига чемпионов 2020/2021, 3 тур
Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: Матч ТВ
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    Голы
    18’ 0:1 Хименес Хосе
    ассистент Эррера Эктор
    Миранчук Антон 1:1(П) 25’
    Наказания
    24’ Суарес Луис
    25’ Эррера Эктор
    Мурило Серкейра 29’
    44’ Ньигес Сауль
    49’ Лоди Ренан
    Крыховяк Гжегож 51’
    Райкович Слободан 54’
    Жемалетдинов Рифат 70’
    Игнатьев Владислав 83’
    Тренеру Николич Марко 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Коке Ньигес Сауль
    Жемалетдинов Рифат Смолов Федор 64’
    69’ Витоло Льоренте Маркос
    69’ Лемар Тома Корреа Анхель
    78’ Торрейра Лукас Витоло
    Рыбчинский Дмитрий Миранчук Антон 89’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 14
    		1 Удары в створ 6
    		11 Фолы 8
    		1 Угловые 10
    		0 Офсайды 3
    		35% Владение мячом 65%
    		5 Cэйвы 0
    		5 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:04
    ну что же ничья с таким клубом как Атлетико очень даже не плохо, хотя конечно хотелось победы, но ведь могли и проиграть, браво Гиля просто молодец, ди вся команда сыграла очень хорошо, вот ещё бы в РПЛ так играли
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:22
    Лига Чемпионов это конечно хорошо но нашим клубам здесь ничего не светит,ни один из группы не выйдет!
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    сегодня в 01:03
    Медведев и миллер ещё не заявили, что Брюгге на голову выше Испанского клубишка?))), но мы сражались 😂
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 00:04
    Ливер уже 4-0 ведет-ужас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 00:04
    Ну а Зе Луиш лучше Смолова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Правда,когда сегодня выходил во 2-м тайме на ворота атлетико,нужно было бить а не отдавать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но видимо партнеры его пожурили за матч с Баварией,а ведь мог и забить,если бы ударил,позиция была хорошей,но отдал к сожалению,видимо не хотел опять критики в свой адрес!!!!!!!!!!!((((((((((((((((((((
    Сергей Кулагин
    Сергей Кулагин ответ Schaytan (раскрыть)
    вчера в 23:56
    Надеюсь с завтрешей игры возьмут себя в руки!! Хватит уже скулить как они устали! За те деньги которые получают должны каждый день 63 рвать на поле а не позорить страну! Один локомотив за Россию бъется
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    вчера в 23:55
    Ну они играли бы эти игры как с Боруссий,ну разве только с Зальцбургом чуть по смелее ,так что вряд ли пропустили бы по 3 в каждом с таким то антифутболом!!!!!!!!!!!!!!!!А вот по 2 в каждом уж точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    вчера в 23:54, ред.
    Молодцы, паровозы! Единственная достойная наша команда в еврокубках в этом году!
    Джон Иванов
    Джон Иванов ответ бундер (раскрыть)
    вчера в 23:53
    Только вот не нужны они там в европе, не ко двору
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 23:52
    Какие 6-7 пропущенных? Им бы в каждой игре накидали бы по 3 палки минимум, а может и с добавкой.
    Палыч82
    Палыч82 ответ Pashok00786 (раскрыть)
    вчера в 23:36
    Мне больше понравились методы, которые с этими испанцами в первом туре Бавария использовала,)
    Vadik
    Vadik
    вчера в 23:36
    Спасибо Локо за игру!!!! Надеюсь, что питерские миллионеры не хуже сыграют!
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ Палыч82 (раскрыть)
    вчера в 23:29
    Они играли против испанцев а против испанцев так и надо играть жестко...они этого не любят и подсаживаются...Николич как стратег все сделал правильно
    Палыч82
    Палыч82 ответ Hypnoz (раскрыть)
    вчера в 23:27
    Чтоб в весну выходить нужно Зальцбург победить,) А так - премия за ничью от Лиги Чемпионов почти миллион евро, лишней не будет.
    Kuvkil
    Kuvkil
    вчера в 23:27
    Бились достойно, но Смолов не для таких игр. Зе Луиш сильнее на 2 головы
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:26
    Сидит сейчас Алексей Миранчук на скамеечке и думает, какого чёрта попёрся в Италию; чтобы полировать первую ? И вспоминает осеннюю, но такую уютную на расстоянии Москву, и что играл бы и играл за родненький "Локомотив" против "Баварии " и " Атлетико", выходил в составе с первых минут, получал удовольствие от игры и от того, что рядом такие знакомые партнёры. Какого чёрта...?
    Палыч82
    Палыч82 ответ Pashok00786 (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Матч похоже вы не смотрели,) 23ный футбол был со стороны Локомотива, беда с пасами, мяч постоянно теряли, обе команды очень часто фолили и играли грязно, Но судья, видимо, Атлетико не любит, и Гильерме на матч себя прежнего вспомнил.
    Ничья - хорошо, но такой футбол с гнильцой Николич пусть в сербском чемпионате оставит
    breezcool
    breezcool
    вчера в 23:25
    Игра напоминает матч Россия - Испания на ЧМ
    бундер
    бундер
    вчера в 23:23
    Молодцы,красавчики просто) последние 10 минут матча переживал за Локо как за свою зарплату, дотерпели до конца. Не ожидал от Локо таких результатов в группе,забивают в каждом матче,очки помаленьку набирают..Кто знает, выпусти Нико вместо Смолова другое полено, авось и с баварцами ничейку могли сгонять.
    Кажется,и второй Миранчук скоро поедет в Европу, если сам захочет.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ XL-965 (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Полугранды игроков за 100 лямов не покупают, в финалах ЛЧ не играют, чемпионами Испании не становятся.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 23:19
    Результат отличный, но во многих моментах повезло.
    Поздравляю паровозов с важным очком.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 23:16
    Локо ,после трех игр набирает 2 очка и по забитым и пропущенным 4-5!!!!!!!!!!!!!!!Это хороший результат!!!!!!!!!!!!!!!!!
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:16
    Молодцы Москвичи
    Посмотрим завтра на питерских пешеходов
    рже
    рже
    вчера в 23:16
    Завтра вся надежда на ЗЕНИТ!!!
    Killofwrath
    Killofwrath
    вчера в 23:13
    Не понравилась игра
    Ходили пешком, прессинг отсутствовал
    С Баварией реально бегали, и рвали и разыгрывали, тут же с 20 минуты = пешеходы
    alex074
    alex074
    вчера в 23:12
    Довольно-таки предсказуемый ход игры...Но результат приятно удивил. Хоть Локомотив и проводил всё основное время в своей штрафной, были моменты опасно убегали в контратаку. Во втором тайме спас пару раз Гилерме, что на него не очень похоже.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ denmig (раскрыть)
    вчера в 23:12
    Да им не обьяснишь это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Там группа,вторая по легкости ,среди всех групп,у Ливера только слабее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но они над Локо издеваются,где Бавария и Атлетико,а там Боруссия и Лацио!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))В этой бы группе,уже после 3-х игр у Зенита было бы 0 очков и мячей 6-7 пропущенных!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))
    ТТ
    ТТ
    вчера в 23:12
    Антуан Миранчук!)
    XL-965
    XL-965
    вчера в 23:10
    Не думал что такое скажу но спасибо Марко за это очко с полуграндом. Да повезло несомненно, но очень грамотная игра Локо. Эта ничья стоит двух поражений от Ротора и Сочи
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 23:09
    Шахтер 0-6?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и это не Ливер,даже и близко,хотя,если будут всех рвать ид ойдут до финала,то это будет нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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