В 13 Облак Ян Голов пропущено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 90

З 12 Лоди Ренан Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 15 Савич Стефан Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 23 Триппьер Киран Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 2 Хименес Хосе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 69

П 8 Ньигес Сауль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

П 16 Эррера Эктор Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

П 10 Корреа Анхель Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 69

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

П 7 Фелиш Жоау Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 3 Санчес Ману

З 29 Санчес Рикард

З 18 Фелипе

З 22 Эрмосо Марио

П 20 Витоло Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

П 6 Коке Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 45

П 11 Лемар Тома Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 21

П 5 Торрейра Лукас Отборы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 12

Н 27 Камельо Серхио

Н 30 Карабинайте Херман