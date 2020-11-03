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1 : 1
завершен
вчера, 20:55
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Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: Матч ТВ
|18’
|0:1
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Хименес Хосе
ассистент Эррера Эктор
|Миранчук Антон
|1:1(П)
|25’
|24’
|Суарес Луис
|25’
|Эррера Эктор
|Мурило Серкейра
|29’
|44’
|Ньигес Сауль
|49’
|Лоди Ренан
|Крыховяк Гжегож
|51’
|Райкович Слободан
|54’
|Жемалетдинов Рифат
|70’
|Игнатьев Владислав
|83’
|Тренеру Николич Марко
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Коке
|Ньигес Сауль
|Жемалетдинов Рифат
|Смолов Федор
|64’
|69’
|Витоло
|Льоренте Маркос
|69’
|Лемар Тома
|Корреа Анхель
|78’
|Торрейра Лукас
|Витоло
|Рыбчинский Дмитрий
|Миранчук Антон
|89’
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|4
|Удары по воротам
|14
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|1
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|8
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|1
|Угловые
|10
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|0
|Офсайды
|3
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|5
|Cэйвы
|0
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|5
|Предупреждения
|4
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