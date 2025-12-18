Top.Mail.Ru
В РФС ожидают, что Кордоба и Вильягра лично уладят конфликт

18 декабря 2025, 15:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Конфликт между нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой и полузащитником московского ЦСКА Родриго Вильягрой может быть урегулирован в ближайшее время в ходе личного общения футболистов. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА. После матча нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил Вильягру в расизме. 18 декабря КДК РФС не доказал вины Вильягры и прекратил дело.

«Есть достоверная информация, что футболисты планируют уладить конфликт по телефону. Кордоба в настоящее время летит на самолете, Вильягра ожидает телефонного звонка», — сказал Григорьянц.

Вильягра выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах.

альсато
альсато
19 декабря в 15:20
а не часто ли джон стал появляться в конфликтах))))
25процентный клоун
25процентный клоун
18 декабря в 22:40
может они надеются, что Карасёв и прочие уладят со Спартаком
Vilar
Vilar ответ Agamaga005 (раскрыть)
18 декабря в 19:02
Ни как! Ну, не виски или коньяк пить, иначе не помирятся.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Vilar (раскрыть)
18 декабря в 18:54
Без водки никак?
Варвар7
Варвар7
18 декабря в 17:53
Так понятно , Артур "третьим" быть отказался...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
18 декабря в 17:17
А может пришло время сократить количество бесполезных комитетов в РФС ?
Alex_67
Alex_67
18 декабря в 16:59
Опять Григорьянц делает всё, чтобы загнать проблему в угол. Так расследования не проводятся. Может пришло время найти другого человека на эту должность?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 декабря в 16:50, ред.
Кордоба лично уладит конфликт ?

Только армяну с русским паспортом подобный бред мог прийти в голову...
Vilar
Vilar
18 декабря в 16:14
Они уладят конфликт только по русскому обычаю: на двоих распив бутылку водки.
Так как, аргентинские вина и колумбийские ликёры - напитки не для переговоров и примирения.
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 15:33
Вся эта история с Кордобой и Вильягрой оставила неприятный осадок. Когда после матча звучат такие серьезные обвинения, как расизм, хочется, чтобы все было максимально прозрачно и справедливо. С одной стороны, хорошо, что КДК разобрался и не стал наказывать без доказательств — в таких вопросах нельзя действовать на эмоциях или под давлением общественного мнения. Репутацию человеку сломать легко, а восстановить потом почти невозможно.
VeniaminS
VeniaminS
18 декабря в 15:27
Кордоба сам хороший провакатор .
Гость
