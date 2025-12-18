Конфликт между нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой и полузащитником московского ЦСКА Родриго Вильягрой может быть урегулирован в ближайшее время в ходе личного общения футболистов. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА. После матча нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил Вильягру в расизме. 18 декабря КДК РФС не доказал вины Вильягры и прекратил дело.
«Есть достоверная информация, что футболисты планируют уладить конфликт по телефону. Кордоба в настоящее время летит на самолете, Вильягра ожидает телефонного звонка», — сказал Григорьянц.
Вильягра выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах.
Только армяну с русским паспортом подобный бред мог прийти в голову...
Так как, аргентинские вина и колумбийские ликёры - напитки не для переговоров и примирения.