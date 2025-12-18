В РФС ожидают, что Кордоба и Вильягра лично уладят конфликт

1766059325

18 декабря 2025, 15:02

Конфликт между нападающим «Краснодара» и полузащитником московского ЦСКА может быть урегулирован в ближайшее время в ходе личного общения футболистов. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА . После матча нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил Вильягру в расизме. 18 декабря КДК РФС не доказал вины Вильягры и прекратил дело.

«Есть достоверная информация, что футболисты планируют уладить конфликт по телефону. Кордоба в настоящее время летит на самолете, Вильягра ожидает телефонного звонка», — сказал Григорьянц.