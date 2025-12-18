1766056915

18 декабря 2025, 14:21

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) не стал дисквалифицировать полузащитника московского ЦСКА по итогам матча 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Краснодаром». Об этом журналистам сообщил глава комитета .

7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА . После матча нападающий «Краснодара» обвинил Вильягру в расизме.

« КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма и решил прекратить дело», — сказал Григорьянц.