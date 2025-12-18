Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал дисквалифицировать полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру по итогам матча 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА. После матча нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил Вильягру в расизме.
«КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма и решил прекратить дело», — сказал Григорьянц.
Вильягра выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах.