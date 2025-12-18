Женский футбольный «Спартак» продлил контракт с главным тренером Козловым

1766053435

18 декабря 2025, 13:23

Московский женский футбольный клуб «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Вадимом Козловым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Новое соглашение специалиста со «Спартаком» действует до конца 2027 года.

Козлову 35 лет, он возглавил «Спартак» в 2023 году. Под его руководством клуб впервые в своей истории стал чемпионом России (2025), также Козлов приводил «Спартак» к бронзовым медалям в чемпионате страны (2024). Ранее тренер работал в женском футбольном клубе «Строгино», с которым становился победителем Первой лиги в 2021 году.