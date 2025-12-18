Женский футбольный «Спартак» продлил контракт с главным тренером Козловым

Московский женский футбольный клуб «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Вадимом Козловым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Новое соглашение специалиста со «Спартаком» действует до конца 2027 года.
Козлову 35 лет, он возглавил «Спартак» в 2023 году. Под его руководством клуб впервые в своей истории стал чемпионом России (2025), также Козлов приводил «Спартак» к бронзовым медалям в чемпионате страны (2024). Ранее тренер работал в женском футбольном клубе «Строгино», с которым становился победителем Первой лиги в 2021 году.
Очень важно, что руководство не стало дергаться и искать кого-то «погромче», а оценило результат и стабильность. Козлов доказал, что умеет работать с командой, развивать игроков и держать уровень не один сезон. Бронза, потом золото — это рост, а не вспышка на один год. Видно, что у команды есть система, характер и понимание, во что она играет.
Очень важно, что руководство не стало дергаться и искать кого-то «погромче», а оценило результат и стабильность. Козлов доказал, что умеет работать с командой, развивать игроков и держать уровень не один сезон. Бронза, потом золото — это рост, а не вспышка на один год. Видно, что у команды есть система, характер и понимание, во что она играет.