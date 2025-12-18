Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтракты

Женский футбольный «Спартак» продлил контракт с главным тренером Козловым

18 декабря 2025, 13:23

Московский женский футбольный клуб «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Вадимом Козловым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Новое соглашение специалиста со «Спартаком» действует до конца 2027 года.

Козлову 35 лет, он возглавил «Спартак» в 2023 году. Под его руководством клуб впервые в своей истории стал чемпионом России (2025), также Козлов приводил «Спартак» к бронзовым медалям в чемпионате страны (2024). Ранее тренер работал в женском футбольном клубе «Строгино», с которым становился победителем Первой лиги в 2021 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Суаресом
17 декабря
Экс-вратарь «Челси» Менди продлил контракт с «Аль-Ахли»
17 декабря
Официально«Милан» продлил контракт с полузащитником Салемакерсом
16 декабря
ОфициальноЦСКА подписал контракт с 15-летним футболистом юношеской сборной России
12 декабря
Слухи«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту
12 декабря
«Краснодар» продлил контракты с Торменой и Батчи
08 декабря
Все комментарии
3en397qzpqkr
3en397qzpqkr
18 декабря в 14:31
Первая новость сегодня без Сафонова
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 13:54
Честно говоря, это одна из самых логичных и правильных новостей за последнее время. Продление контракта с Вадимом Козловым — абсолютно заслуженное решение. Человек пришел в команду не просто «поработать», а реально построил чемпионский «Спартак». Первый в истории титул — это вообще веха для клуба, и такие вещи не случаются сами по себе.

Очень важно, что руководство не стало дергаться и искать кого-то «погромче», а оценило результат и стабильность. Козлов доказал, что умеет работать с командой, развивать игроков и держать уровень не один сезон. Бронза, потом золото — это рост, а не вспышка на один год. Видно, что у команды есть система, характер и понимание, во что она играет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 