Сафонов мог заранее готовиться к пенальти — Кафанов

1766053791

18 декабря 2025, 13:29

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» мог заранее готовиться к серии пенальти в финале Межконтинентального кубка по футболу против бразильского «Фламенго». Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России .

В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти в серии, принеся победу клубу.

«Насчет подсказок во время серии пенальти сказать не могу. Он подходил, брал полотенце, возможно, там что-то и было. Но есть и другая сторона медали: бьющие знали, что перед матчем Матвей изучал их манеру пробития пенальти. Тем ценнее каждый отбитый удар с 11-метровой отметки», — сказал Кафанов.

Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.