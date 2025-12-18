Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеМежконтинентальный кубок ФИФА 2025

Сафонов мог заранее готовиться к пенальти — Кафанов

18 декабря 2025, 13:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов мог заранее готовиться к серии пенальти в финале Межконтинентального кубка по футболу против бразильского «Фламенго». Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти в серии, принеся победу клубу.

«Насчет подсказок во время серии пенальти сказать не могу. Он подходил, брал полотенце, возможно, там что-то и было. Но есть и другая сторона медали: бьющие знали, что перед матчем Матвей изучал их манеру пробития пенальти. Тем ценнее каждый отбитый удар с 11-метровой отметки», — сказал Кафанов.

Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.

Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Подписывайся в ВК
Все новости
Митрофанов назвал историческим достижение вратаря ПСЖ Сафонова
18 декабря
Аршавин пожелал Сафонову дальше «покорять Европу»
18 декабря
Колосков считает, что Сафонов способен быть основным вратарем ПСЖ
18 декабря
Дегтярев назвал Сафонова настоящим наследником Яшина
18 декабря
Колосков хочет, чтобы московское «Динамо» возглавлял отечественный тренер
17 декабря
Тюкавин считает, что преданность к «Динамо» к нему пришла от отца
17 декабря
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
19 декабря в 00:19
Супер!!!!!!! Мудро!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Bad Listener
Bad Listener
18 декабря в 17:46, ред.
Сколько можно то эти пенальти обсуждать? Вот реально из повода для гордости умеют у нас повод для тошноты сделать.
112910415
112910415
18 декабря в 15:02
зверь,однако !
CCCP1922
CCCP1922
18 декабря в 14:51
А слабо "СЭ" взять у Сафонова большое интервью, в нём задать все вопросы, чтобы никто не строил никаких версий?
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 13:52
Когда смотришь серию пенальти и понимаешь, что вратарь отбивает ЧЕТЫРЕ удара подряд, да еще и в финале международного турнира, — мурашки по коже. Такое вообще раз в жизни увидишь.

Сафонов — красавец. Не важно, было ли что-то на полотенце или нет. Сейчас все топ-вратари готовятся, изучают соперников, это часть профессии. Главное — исполнить в нужный момент. Можно хоть тысячу раз посмотреть пенальти бьющего, но если нервы не выдержат — ничего не поймаешь. А Матвей был максимально спокоен, уверенный, как будто это обычная тренировка, а не финал против «Фламенго».
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 декабря в 13:50
Матвей продолжает получать респект от всех
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 