Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов мог заранее готовиться к серии пенальти в финале Межконтинентального кубка по футболу против бразильского «Фламенго». Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
В финале ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти в серии, принеся победу клубу.
«Насчет подсказок во время серии пенальти сказать не могу. Он подходил, брал полотенце, возможно, там что-то и было. Но есть и другая сторона медали: бьющие знали, что перед матчем Матвей изучал их манеру пробития пенальти. Тем ценнее каждый отбитый удар с 11-метровой отметки», — сказал Кафанов.
Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.
Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Сафонов — красавец. Не важно, было ли что-то на полотенце или нет. Сейчас все топ-вратари готовятся, изучают соперников, это часть профессии. Главное — исполнить в нужный момент. Можно хоть тысячу раз посмотреть пенальти бьющего, но если нервы не выдержат — ничего не поймаешь. А Матвей был максимально спокоен, уверенный, как будто это обычная тренировка, а не финал против «Фламенго».
