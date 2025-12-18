Top.Mail.Ru
ПСЖ распродал все футболки Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке

18 декабря 2025, 10:48
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» распродал все футболки с номером российского вратаря Матвея Сафонова после победы в финале Межконтинентального кубка.

В официальном онлайн-магазине клуба больше нет футболок Сафонова, как и другой атрибутики с его именем. При этом до сих пор можно купить футболку или, например, календарь с номером и фамилией любого другого игрока ПСЖ.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Все комментарии
Alex_67
Alex_67
18 декабря в 12:57
Вот будет смеху, если возобновят производство,, а Сафонов не заиграет...
Alex_67
Alex_67
18 декабря в 12:55
О деньгах никогда не забывают... Кстати, в этот раз просчитались
Capral
Capral
18 декабря в 12:02
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    18 декабря в 11:49
    ПСЖ обязали выплатит Мбаппе около 100 млн.
    а тут как вовремя продажи пошли футболки Сафонова))
    Kostya-515
    Kostya-515
    18 декабря в 11:46
    Забыли уточнить, что всего в продаже было 5 футболок))
    Из них 3 купил сам Сафонов)
    Bad Listener
    Bad Listener
    18 декабря в 11:15, ред.
    После вчерашней серии пенальти должны зато по браку вернуть кучу футболок Дембеле.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ КЭТиК (раскрыть)
    18 декабря в 11:05
    Его "доля" - стоять в раме ПСЖ и дальше. Лучшей доли не придумать.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ КЭТиК (раскрыть)
    18 декабря в 11:03
    Рассуждаешь как бывшая жена Сафонова))
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 декабря в 10:59
    Интересно какая тут доля будет у Сафонова от продажи.
    Гость
    Отправить
     