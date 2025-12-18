ПСЖ распродал все футболки Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке

1766044099

18 декабря 2025, 10:48

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» распродал все футболки с номером российского вратаря после победы в финале Межконтинентального кубка.

В официальном онлайн-магазине клуба больше нет футболок Сафонова, как и другой атрибутики с его именем. При этом до сих пор можно купить футболку или, например, календарь с номером и фамилией любого другого игрока ПСЖ .

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ).