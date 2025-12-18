Алексея Миранчука признали автором лучшего гола «Атланты» в сезоне

1766057625

«Атланта» признала гол российского полузащитника в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги ( MLS ) против «Сиэтла» лучшим в сезоне-2025. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Миранчук отличился на девятой добавленной ко второму тайму минуте и помог команде восстановить равенство на табло.