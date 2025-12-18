Top.Mail.Ru
Алексея Миранчука признали автором лучшего гола «Атланты» в сезоне

18 декабря 2025, 14:33
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб Сиэтл СаундерсСиэтл СаундерсМатч завершен

«Атланта» признала гол российского полузащитника Алексея Миранчука в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Сиэтла» лучшим в сезоне-2025. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Миранчук отличился на девятой добавленной ко второму тайму минуте и помог команде восстановить равенство на табло.

В прошедшем регулярном чемпионате MLS «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в разных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

shur
shur
18 декабря в 19:00
...весь футбольный мир у ног и рук наших игроков Алексея и Матвея! Пожелаем в Наступающем году первому обойтись без метлы,которая
раз в год стреляет(...знаем мы её!) , а второму отражённые пенальти
материализовать в отражённые мячи в игровое время,аминь!!!
Alex_67
Alex_67
18 декабря в 18:59
Сегодня самая важная новость — рекорд Сафонова. Не до Алексея.
5pg6hey3u6by
5pg6hey3u6by
18 декабря в 18:37
Лёха может когда захочет
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 15:34
За такие моменты мы вообще и смотрим футбол. Когда уже кажется, что всё — матч уходит, сезон не задался, команда буксует, — и вдруг на последних секундах прилетает такой гол. Это чистая эмоция, ради которой включаешь трансляцию, даже если команда идёт на 14-м месте и шансов на плей-офф ноль.

Миранчук в этом эпизоде показал именно класс. Не суету, не панику, а хладнокровие и понимание момента. Девятая добавленная минута — это уже нервы, у всех ноги ватные, а он берет и решает. Не просто удар «куда-нибудь», а осмысленное действие, как у игрока с европейской школой. Видно, что человек привык брать ответственность, даже когда вокруг всё не очень.
