Алексея Миранчука признали автором лучшего гола «Атланты» в сезоне

«Атланта» признала гол российского полузащитника Алексея Миранчука в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Сиэтла» лучшим в сезоне-2025. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Встреча завершилась со счетом 2:2. Миранчук отличился на девятой добавленной ко второму тайму минуте и помог команде восстановить равенство на табло.
В прошедшем регулярном чемпионате MLS «Атланта» заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в разных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
раз в год стреляет(...знаем мы её!) , а второму отражённые пенальти
материализовать в отражённые мячи в игровое время,аминь!!!
раз в год стреляет(...знаем мы её!) , а второму отражённые пенальти
материализовать в отражённые мячи в игровое время,аминь!!!
Миранчук в этом эпизоде показал именно класс. Не суету, не панику, а хладнокровие и понимание момента. Девятая добавленная минута — это уже нервы, у всех ноги ватные, а он берет и решает. Не просто удар «куда-нибудь», а осмысленное действие, как у игрока с европейской школой. Видно, что человек привык брать ответственность, даже когда вокруг всё не очень.
Миранчук в этом эпизоде показал именно класс. Не суету, не панику, а хладнокровие и понимание момента. Девятая добавленная минута — это уже нервы, у всех ноги ватные, а он берет и решает. Не просто удар «куда-нибудь», а осмысленное действие, как у игрока с европейской школой. Видно, что человек привык брать ответственность, даже когда вокруг всё не очень.