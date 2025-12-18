Кафанов считает, что Сафонов закрепился в стартовом составе ПСЖ

1766055690

18 декабря 2025, 14:01

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» своей игрой закрепился в статусе основного голкипера команды. Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России .

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил 4 пенальти из 5 в серии, принеся победу клубу.

«Одним словом могу оценить вчерашнюю игру — фантастика, — сказал Кафанов. — Российский вратарь помог своему клубу стать лучшим в мире. Это был тот матч, который не забудется на протяжении долгого времени. Уверен, что Матвей уже закрепился в основном составе ПСЖ ».

Сафонов — первый вратарь, отразивший четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ). В этом сезоне он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.