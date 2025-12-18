Кафанов считает, что Сафонов закрепился в стартовом составе ПСЖ

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов своей игрой закрепился в статусе основного голкипера команды. Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Сафонов отбил 4 пенальти из 5 в серии, принеся победу клубу.
«Одним словом могу оценить вчерашнюю игру — фантастика, — сказал Кафанов. — Российский вратарь помог своему клубу стать лучшим в мире. Это был тот матч, который не забудется на протяжении долгого времени. Уверен, что Матвей уже закрепился в основном составе ПСЖ».
Сафонов — первый вратарь, отразивший четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). В этом сезоне он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.
Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
- игра Сафонова феноменальная и даже легендарная;
- Сафонов обеспечил ПСЖ титул;
- Сафонов спас ПСЖ от позора.
Высказались знаменитости... Венгер, Буффон, Семин — многие уважаемые люди дали высокую оценку игры Матвея, даже тренер Фламенго отметил его хладнокровие. Я всегда критически относился к Сафонову, иногда допускал лишнего, но сегодня искренне рад за него. Он многим людям подарил фантастическое зрелище. Желаю Матвею сыграть много таких матчей за карьеру!!!! Надеюсь, она теперь будет идти только в гору...
Важно и то, когда он это сделал. Не в рядовом матче чемпионата Франции, а в финале, под максимальным давлением, когда ошибка стоит трофея. И Матвей не дрогнул. Это как раз тот момент, который может изменить карьеру: тренер начинает доверять, партнёры — уважать, а болельщики — принимать как своего.
