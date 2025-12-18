Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеМежконтинентальный кубок ФИФА 2025

Митрофанов назвал историческим достижение вратаря ПСЖ Сафонова

18 декабря 2025, 11:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов установил историческое достижение, отбив четыре пенальти подряд, и доказал, что благодаря труду и вере в себя можно свернуть горы. Такое мнение высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти финального матча Межконтинентального кубка одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы гордимся Матвеем. Он не только установил исторический рекорд в мировом футболе, но и еще раз доказал, что трудом, упорством и верой в себя можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят, которые только начинают свой путь в спортшколах и соревнованиях Юношеской футбольной лиги», — сказала Митрофанов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аршавин пожелал Сафонову дальше «покорять Европу»
18 декабря
Колосков считает, что Сафонов способен быть основным вратарем ПСЖ
18 декабря
Дегтярев назвал Сафонова настоящим наследником Яшина
18 декабря
Колосков хочет, чтобы московское «Динамо» возглавлял отечественный тренер
17 декабря
Тюкавин считает, что преданность к «Динамо» к нему пришла от отца
17 декабря
Карпин назвал футболиста ПСЖ Витинью лучшим игроком по итогам 2025 года
16 декабря
Все комментарии
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 14:01
Приятно, что человек не сломался, когда долго сидел без практики. Многие в такой ситуации теряются, начинают нервничать, а он вышел и в самый ответственный момент сделал разницу. Финал, давление, ПСЖ, весь мир смотрит — и он тащит. Это показатель настоящего профессионала. Можно сколько угодно говорить, что «из России сложно пробиться», что «там не ждут», но вот живой пример: уехал, терпел, работал, дождался шанса и использовал его на 100%. Не ныл, не искал оправданий — просто сделал свое дело.
shlomo
shlomo
18 декабря в 12:38
Мы тоже в восторге, Мотя.....
shur
shur
18 декабря в 11:44, ред.
...тонкий намёк на перспективу ! Сафонов отработав в Париже
вполне может организовать Академия Будующих Голкиперов....!
Вот это событие,вот это на века! А ?Какого??!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 