18 декабря 2025, 11:01

Российский вратарь французского ПСЖ установил историческое достижение, отбив четыре пенальти подряд, и доказал, что благодаря труду и вере в себя можно свернуть горы. Такое мнение высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

17 декабря ПСЖ в серии пенальти финального матча Межконтинентального кубка одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ).

«Мы гордимся Матвеем. Он не только установил исторический рекорд в мировом футболе, но и еще раз доказал, что трудом, упорством и верой в себя можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят, которые только начинают свой путь в спортшколах и соревнованиях Юношеской футбольной лиги», — сказала Митрофанов.