Французский портал эмоционально отреагировал на выступление Сафонова

18 декабря 2025, 12:30
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Французский портал Actu Foot выразил восторг игрой российского голкипера французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых французский клуб выиграл со счетом 2:1.

«Но кто ты такой, Матвей Сафонов? Четыре сейва в этой серии пенальти. ПСЖ побеждает в Межконтинентальном кубке», — написали журналисты портала.

Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ и первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.

Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
18 декабря в 18:28
...Я бы им про Бородино ...... Но нельзя и ты меня не выдавай,ок!!!
Rupertt
Rupertt
18 декабря в 13:58
Видно, что он не просто «поймал кураж», а реально готовился, читал соперников, уверенно вел себя на линии. Когда вратарь выходит на пенальти с таким спокойным лицом — это уже половина победы. Игроки «Фламенго» шли бить и, по ощущениям, уже заранее сомневались.

Для ПСЖ это огромный плюс. Там всегда давление, куча звезд, конкуренция сумасшедшая, и если ты слаб — тебя просто съедят. А Сафонов не просто выдержал, он стал героем финала. После такого матча его уже нельзя воспринимать как «временный вариант» или «ротацию». Это заявка на полноценное первое место.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 декабря в 13:13
Насчет основного воротника в ПСЖ не знаю , но в книге Гиннесса это точно будет в основе ...)
Bad Listener
Bad Listener
18 декабря в 12:47, ред.
Вообще самое гениальное решение это остаться в центре ворот на третьей пенке, вот тут я прям восхитился при просмотре что Матвей настолько крут что не стал гадать и угадал. А четвёртый - прыгнуть в другой угол уже было делом сообразительности. После футбола Моте можно в шахматисты раз 4ю взял, или в покер.
sihafazatron
sihafazatron
18 декабря в 12:45
Но кто ты такой, Матвей Сафонов?
-------------------------
Забыли уже про такого игрока, а он напомнил))
