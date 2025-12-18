Французский портал эмоционально отреагировал на выступление Сафонова

1766050201

Французский портал Actu Foot выразил восторг игрой российского голкипера французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых французский клуб выиграл со счетом 2:1.

«Но кто ты такой, Матвей Сафонов? Четыре сейва в этой серии пенальти. ПСЖ побеждает в Межконтинентальном кубке», — написали журналисты портала.

Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ и первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.