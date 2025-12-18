Французский портал эмоционально отреагировал на выступление Сафонова

Французский портал Actu Foot выразил восторг игрой российского голкипера французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».
Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых французский клуб выиграл со счетом 2:1.
«Но кто ты такой, Матвей Сафонов? Четыре сейва в этой серии пенальти. ПСЖ побеждает в Межконтинентальном кубке», — написали журналисты портала.
Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ и первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.
Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Для ПСЖ это огромный плюс. Там всегда давление, куча звезд, конкуренция сумасшедшая, и если ты слаб — тебя просто съедят. А Сафонов не просто выдержал, он стал героем финала. После такого матча его уже нельзя воспринимать как «временный вариант» или «ротацию». Это заявка на полноценное первое место.
Забыли уже про такого игрока, а он напомнил))
