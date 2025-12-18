Колосков считает, что Сафонов способен быть основным вратарем ПСЖ

1766041868

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» своей игрой в финальном матче Межконтинентального кубка доказал, что способен претендовать на роль основного вратаря команды. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Матч между ПСЖ и бразильским «Фламенго» прошел 17 декабря в катарском Эр-Райяне и завершился победой французов в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Сафонов в серии пенальти отразил четыре удара подряд

«Могу оценить вчерашний матч как выдающийся. Команда выглядела великолепно, а особенно блистал наш Матвей Сафонов, — сказал Колосков. — Он в очередной раз доказал тренеру, что не является вечным запасным и вполне способен быть основным вратарем. Конечно, окончательное решение остается за тренером, но своим мастерством Сафонов показал, что в решающий момент способен спасти игру».