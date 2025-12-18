Колосков считает, что Сафонов способен быть основным вратарем ПСЖ

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов своей игрой в финальном матче Межконтинентального кубка доказал, что способен претендовать на роль основного вратаря команды. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Матч между ПСЖ и бразильским «Фламенго» прошел 17 декабря в катарском Эр-Райяне и завершился победой французов в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Сафонов в серии пенальти отразил четыре удара подряд
«Могу оценить вчерашний матч как выдающийся. Команда выглядела великолепно, а особенно блистал наш Матвей Сафонов, — сказал Колосков. — Он в очередной раз доказал тренеру, что не является вечным запасным и вполне способен быть основным вратарем. Конечно, окончательное решение остается за тренером, но своим мастерством Сафонов показал, что в решающий момент способен спасти игру».
Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Ладно бы Доннарума у ПСЖ был бы сегодня, - этого потеснить, да, реально было бы сложно, но тут сама Судьба улыбнулась Моте, ведь посредственность в лице Шевалье - вполне себе слабая преграда.
