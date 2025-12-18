Top.Mail.Ru
Колосков считает, что Сафонов способен быть основным вратарем ПСЖ

18 декабря 2025, 10:11
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов своей игрой в финальном матче Межконтинентального кубка доказал, что способен претендовать на роль основного вратаря команды. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Матч между ПСЖ и бразильским «Фламенго» прошел 17 декабря в катарском Эр-Райяне и завершился победой французов в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Сафонов в серии пенальти отразил четыре удара подряд

«Могу оценить вчерашний матч как выдающийся. Команда выглядела великолепно, а особенно блистал наш Матвей Сафонов, — сказал Колосков. — Он в очередной раз доказал тренеру, что не является вечным запасным и вполне способен быть основным вратарем. Конечно, окончательное решение остается за тренером, но своим мастерством Сафонов показал, что в решающий момент способен спасти игру».

Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых — «на ноль». Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 декабря в 16:21
Думаю, что Колосков прав абсолютно.
Ладно бы Доннарума у ПСЖ был бы сегодня, - этого потеснить, да, реально было бы сложно, но тут сама Судьба улыбнулась Моте, ведь посредственность в лице Шевалье - вполне себе слабая преграда.
Bad Listener
Bad Listener
18 декабря в 11:27, ред.
Команда то чем выделилась? Когда блещет вратарь значит команда сыграла не лучшим образом наоборот. Разве Ливерпуль блистал в Париже в прошлом году в сезоне Лиги чемпионов, Ливерпуль еле ноги унёс, а блистал лишь Алисон. И Ливерпуль заслуженно вылетел в ответном матче.
Capral
Capral
18 декабря в 11:03
Отбил пенальти и сразу основным вратарём? А если в последующих играх об.....я, тогда как? Терпеть не могу подобные разговоры, несолидно выглядят. На после матчевые пенальти, да, можно ставить Матвея, но говорить, что срочно ставить основным вратарем- преждевременно...
shur
shur
18 декабря в 10:39, ред.
...без аксакалов сегодня никак ! Да! Вячеслав Иваныч???!!!
Гость
