Французский рэпер пошутил, что хочет получить паспорт РФ после матча ПСЖ

18 декабря 2025, 10:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Французский рэпер Mokobe (настоящее имя — Мокобе Траоре) пошутил, что хочет получить российский паспорт под впечатлением от игры вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго».

«Пойдем за российским паспортом», — написал музыкант в комментариях к посту канала фанатов ПСЖ в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В самой публикации размещена фотография Сафонова с подписью на русском языке: «Я люблю тебя, Сафонов!»

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

26-летний Сафонов провел четвертый матч за ПСЖ подряд. Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года. В составе французского клуба он завоевал шестой трофей. Ранее Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
18 декабря в 13:30
Вспомнился сериал " убойная сила" вроде, где в эпизоде Дукалис орёт бандюкам - "брось оружие я дурак"))) 🤣🤣🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
18 декабря в 13:16
Ему не страшно, он ведь рэпер, а таких - половина "со справкой"... ))
r7dxw26svzu6
r7dxw26svzu6
18 декабря в 12:11
На этой волне могут дать всерьёз
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
18 декабря в 11:34
...у нас уже один парижанин!!!
sv_1969
sv_1969
18 декабря в 11:28
Как бы от этой шутки у него проблемы не возникли!
sihafazatron
sihafazatron
18 декабря в 11:23
Намекнул на трансфер в Зенит
Bad Listener
Bad Listener
18 декабря в 11:22, ред.
Рэпчик его от смены гражданства лучше звучать не станет. Но вообще конечно красиво, сначала Овечкин, теперь Сафонов. Эти победы более чем спортивные, они национальные и культурные заодно.
