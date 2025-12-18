Французский рэпер пошутил, что хочет получить паспорт РФ после матча ПСЖ

1766044662

18 декабря 2025, 10:57

Французский рэпер Mokobe (настоящее имя — Мокобе Траоре) пошутил, что хочет получить российский паспорт под впечатлением от игры вратаря «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго».

«Пойдем за российским паспортом», — написал музыкант в комментариях к посту канала фанатов ПСЖ в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В самой публикации размещена фотография Сафонова с подписью на русском языке: «Я люблю тебя, Сафонов!»

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ).

26-летний Сафонов провел четвертый матч за ПСЖ подряд. Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года. В составе французского клуба он завоевал шестой трофей. Ранее Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА . В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

