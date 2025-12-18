Аршавин пожелал Сафонову дальше «покорять Европу»

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин пожелал российскому вратарю французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову дальше покорять Европу и продвигать русский язык. Комментарий Аршавина приводит пресс-служба сборной России.
17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
«Матвей, поздравляю тебя с первым „покером“ и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», — сказал Аршавин.
«Покером» на футбольном сленге называются четыре мяча, забитых одним игроком в одном матче. Аршавин в обращении к Сафонову показал жест, который он продемонстрировал после того, как, выступая за лондонский «Арсенал», забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в чемпионате Англии сезона-2008/09.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Сафоновским отбитым....!!!!
Сафоновским отбитым....!!!!