Аршавин пожелал Сафонову дальше «покорять Европу»

18 декабря 2025, 10:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин пожелал российскому вратарю французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову дальше покорять Европу и продвигать русский язык. Комментарий Аршавина приводит пресс-служба сборной России.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матвей, поздравляю тебя с первым „покером“ и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», — сказал Аршавин.

«Покером» на футбольном сленге называются четыре мяча, забитых одним игроком в одном матче. Аршавин в обращении к Сафонову показал жест, который он продемонстрировал после того, как, выступая за лондонский «Арсенал», забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в чемпионате Англии сезона-2008/09.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 декабря в 17:00
Шава красавчик. Хоть кого-то в Зените Бог умом и юмором не обделил...
VeniaminS
VeniaminS
18 декабря в 13:02
Хорошее пожелание Аршавина !!!
shur
shur
18 декабря в 11:28
...а вот и "Знак Четырёх" .....!!! Ливерпульский покер челом бьёт
Сафоновским отбитым....!!!!
v9aqfmwqmc72
v9aqfmwqmc72
18 декабря в 10:58
Похоже из ПСЖ он никуда не уйдет в ближайшее время.
Гость
