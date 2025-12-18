Аршавин пожелал Сафонову дальше «покорять Европу»

1766042974

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России пожелал российскому вратарю французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» дальше покорять Европу и продвигать русский язык. Комментарий Аршавина приводит пресс-служба сборной России.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ).

«Матвей, поздравляю тебя с первым „покером“ и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», — сказал Аршавин.

«Покером» на футбольном сленге называются четыре мяча, забитых одним игроком в одном матче. Аршавин в обращении к Сафонову показал жест, который он продемонстрировал после того, как, выступая за лондонский «Арсенал», забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в чемпионате Англии сезона-2008/09.