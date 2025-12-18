Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провел великолепный матч за Межконтинентальный кубок, игрок является настоящим наследником Льва Яшина. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА, — написал Дегтярев. — Настоящий наследник великого Льва Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские „звезды“ вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот».
