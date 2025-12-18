Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеМежконтинентальный кубок ФИФА 2025

Дегтярев назвал Сафонова настоящим наследником Яшина

18 декабря 2025, 10:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провел великолепный матч за Межконтинентальный кубок, игрок является настоящим наследником Льва Яшина. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

«Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА, — написал Дегтярев. — Настоящий наследник великого Льва Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские „звезды“ вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот».

Подписывайся в ВК
Все новости
Колосков хочет, чтобы московское «Динамо» возглавлял отечественный тренер
17 декабря
Тюкавин считает, что преданность к «Динамо» к нему пришла от отца
17 декабря
Карпин назвал футболиста ПСЖ Витинью лучшим игроком по итогам 2025 года
16 декабря
Глава Калининградской области назвал результаты «Балтики» хорошими
16 декабря
Сёмин рассказал, каким был Симонян в качестве тренера
16 декабря
Сёмин считает, что Станкович не справился с давлением в «Спартаке»
16 декабря
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
18 декабря в 12:50
Да сыграл хорошо, но из-за одного матча называть Матвея наследником Яшина просто не очень корректно. Кстати, не факт, что его проблемы с ПСЖ закончатся — хозяин осторожничает, определённого ничего не говорит... Да было бы странно,, если бы он гарантировал место основного вратаря по итогу одного матча.
VeniaminS
VeniaminS
18 декабря в 10:45
Красавец,четыре пенальти - это здорово !!!
shur
shur
18 декабря в 10:36, ред.
...вот и тяжёлая артиллерия подтянулась! Конечно это лестно,но
Лев Иваныч - Метр, новатор,революционер,галактика!!! (...Мы старая Гвардия,сорян!!!)
Варвар7
Варвар7
18 декабря в 10:35
Золотые слова Михаил Владимирович...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 