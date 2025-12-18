1766041310

18 декабря 2025, 10:01

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» провел великолепный матч за Межконтинентальный кубок, игрок является настоящим наследником Льва Яшина. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ).