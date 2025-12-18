«Барселона» хочет продлить контракт с главным тренером Фликом — газета

1766054935

Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует продлить контракт с главным тренером команды немцем до 2028 года. Об этом пишет газета Bild.

Нынешнее соглашение со специалистом было заключено в мае 2025 года и рассчитано до конца сезона-2026/27.

Также сообщается, что руководство «Барселоны» хочет приобрести аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, который, по данным Bild, может обойтись клубу минимум в €100 млн.

Флику 60 лет, он возглавил «Барселону» в мае 2024 года. В первом сезоне под руководством немца команда выиграла Суперкубок, Кубок и чемпионат Испании. «Барселона» четырежды в сезоне встречалась со своим главным соперником — мадридским «Реалом» — и одержала четыре победы: в финалах суперкубка (5:2), кубка (3:2) и дважды в чемпионате страны (4:0, 4:3). В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где по сумме двух встреч уступила итальянскому «Интеру» (3:3, 3:4).

С августа 2021 года по сентябрь 2023-го Флик возглавлял сборную Германии, под его руководством команда не смогла выйти из группы с командами Испании, Японии и Коста-Рики на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В 2014 году он стал со сборной Германии чемпионом мира в качестве ассистента главного тренера Йоахима Лёва. В этой должности он работал с 2006 по 2014 год.