«Барселона» хочет продлить контракт с главным тренером Фликом — газета

Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует продлить контракт с главным тренером команды немцем Хансом-Дитером Фликом до 2028 года. Об этом пишет газета Bild.
Нынешнее соглашение со специалистом было заключено в мае 2025 года и рассчитано до конца сезона-2026/27.
Также сообщается, что руководство «Барселоны» хочет приобрести аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, который, по данным Bild, может обойтись клубу минимум в €100 млн.
Флику 60 лет, он возглавил «Барселону» в мае 2024 года. В первом сезоне под руководством немца команда выиграла Суперкубок, Кубок и чемпионат Испании. «Барселона» четырежды в сезоне встречалась со своим главным соперником — мадридским «Реалом» — и одержала четыре победы: в финалах суперкубка (5:2), кубка (3:2) и дважды в чемпионате страны (4:0, 4:3). В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где по сумме двух встреч уступила итальянскому «Интеру» (3:3, 3:4).
С августа 2021 года по сентябрь 2023-го Флик возглавлял сборную Германии, под его руководством команда не смогла выйти из группы с командами Испании, Японии и Коста-Рики на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В 2014 году он стал со сборной Германии чемпионом мира в качестве ассистента главного тренера Йоахима Лёва. В этой должности он работал с 2006 по 2014 год.
Кроме того, Флик работал в мюнхенской «Баварии», с которой дважды выиграл чемпионат Германии, а также по разу стал победителем кубка и суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В сезоне-2019/20 специалисту удалось завоевать так называемый требл — выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов. Он также возглавлял «Бамменталь» и «Хоффенхайм».
Руководство довольно, фанаты тоже. Осталось решить вопрос усиления состава.
В будущем я бы посмотрел еще раз на Гвардиолу во главе Барсы. Без Месси, без Хави, Иньесты, без супер талантов. Сможет ли Пеп при ограниченных ресурсах поставить игру лучше, чем Флик.
сильнее конкуренция,тем больше кайфа и нервозности в наших
венах!!!
или продажи Араухо.
Флик - тренер, который выиграл ЛЧ и поставил красивый , эффективный футбол в Барселоне.
Думаю что у немца есть все основания поставить СВОИ условия Лапорте.
