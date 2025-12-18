Top.Mail.Ru
«Барселона» хочет продлить контракт с главным тренером Фликом — газета

18 декабря 2025, 13:48

Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует продлить контракт с главным тренером команды немцем Хансом-Дитером Фликом до 2028 года. Об этом пишет газета Bild.

Нынешнее соглашение со специалистом было заключено в мае 2025 года и рассчитано до конца сезона-2026/27.

Также сообщается, что руководство «Барселоны» хочет приобрести аргентинского нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, который, по данным Bild, может обойтись клубу минимум в €100 млн.

Флику 60 лет, он возглавил «Барселону» в мае 2024 года. В первом сезоне под руководством немца команда выиграла Суперкубок, Кубок и чемпионат Испании. «Барселона» четырежды в сезоне встречалась со своим главным соперником — мадридским «Реалом» — и одержала четыре победы: в финалах суперкубка (5:2), кубка (3:2) и дважды в чемпионате страны (4:0, 4:3). В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где по сумме двух встреч уступила итальянскому «Интеру» (3:3, 3:4).

С августа 2021 года по сентябрь 2023-го Флик возглавлял сборную Германии, под его руководством команда не смогла выйти из группы с командами Испании, Японии и Коста-Рики на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В 2014 году он стал со сборной Германии чемпионом мира в качестве ассистента главного тренера Йоахима Лёва. В этой должности он работал с 2006 по 2014 год.

Кроме того, Флик работал в мюнхенской «Баварии», с которой дважды выиграл чемпионат Германии, а также по разу стал победителем кубка и суперкубка страны, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В сезоне-2019/20 специалисту удалось завоевать так называемый требл — выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов. Он также возглавлял «Бамменталь» и «Хоффенхайм».

Karkaz
Karkaz
18 декабря в 19:07
Несмотря на провалы в обороне, Флик выбрал правильный игровой курс для такого клуба как Барселона. Если хочешь играть в красивый, атакующий футбол неизбежно будут дыры в оборонительной линии.
Руководство довольно, фанаты тоже. Осталось решить вопрос усиления состава.
В будущем я бы посмотрел еще раз на Гвардиолу во главе Барсы. Без Месси, без Хави, Иньесты, без супер талантов. Сможет ли Пеп при ограниченных ресурсах поставить игру лучше, чем Флик.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
18 декабря в 18:39
Договорились))).
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 18:38
...это старческое...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
18 декабря в 18:33
А вчера ругал...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
18 декабря в 18:26
...Минхерц, я тебя обажаю!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
18 декабря в 18:23
Сильно!!!
shur
shur
18 декабря в 18:18, ред.
...не корректно желать слабины в качестве Наставника команды,когда у самих проблем в этом отношении целая куча! Но чем
сильнее конкуренция,тем больше кайфа и нервозности в наших
венах!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 декабря в 16:38
Флик контракт продлит только при гарантии качественных трансферов))
или продажи Араухо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 декабря в 16:32, ред.
На месте немца я бы настаивал на более солидном сроке контракта..., скажем до 2030 года.
Флик - тренер, который выиграл ЛЧ и поставил красивый , эффективный футбол в Барселоне.

Думаю что у немца есть все основания поставить СВОИ условия Лапорте.
shlomo2
shlomo2
18 декабря в 15:04
От добра добра не ищут....
Capral
Capral
18 декабря в 14:31
По игре и её содержанию вопросов к Флику предостаточно. Но если взять отдельные моменты его работы, а именно- атаку Барсы, то да, однозначно заслужил продления контракта. Одно не очень понятно- он собирался летом уходить... В новом сезоне, Барса не выглядит той безумной атакой, какой была в предыдущем сезоне, наметился определенный спад, многое из работы Флика стало очевидным для соперника, в том числе и пресловутые оф.ловушки. Но если в целом и с перспективой на будущее, то лично я- за продление контракта, поскольку не уверен, что другой наставник сможет создать ту красоту в игре, которую создал немец.
Варвар7
Варвар7
18 декабря в 14:18
Ну нет в случаи с Барсой и Фликом лучше дождаться официальной информации...
