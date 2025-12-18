Подсказки и чуйка: как Сафонов отбивал пенальти в Межконтинентальном кубке

1766054006

18 декабря 2025

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».

Сафонов стал первым вратарем, который отразил четыре пенальти подряд на турнирах под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ). Несмотря на редкую игровую практику, российский голкипер был хладнокровен и уверен в себе. Конечно, помогла ему не только психологическая устойчивость. В трансляции финала были показаны кадры, как тренер вратарей ПСЖ напоминает Сафонову, как и куда бьют пенальти игроки «Фламенго».

Не обошлось и без хитростей. В последние годы вратари часто используют подсказки, которые написаны, например, на бутылках воды. В случае с Сафоновым таким предметом выступило полотенце, где были спрятаны подсказки.

Как Сафонов отбивал пенальти

Первым от «Фламенго» пошел исполнять пенальти Николас де ла Круз. Сафонов перед этим обменялся рукопожатием с соперником — вратарем бразильской команды Августином Росси, но никак не оказывал давления на бьющего пенальти футболиста. Первый удар Сафонов не смог отразить — он прыгнул в правый от себя угол, а мяч полетел в левый.

Второй пенальти у «Фламенго» исполнял Сауль Нигьес. Вот здесь как раз помогла шпаргалка. Нигьес не стал изменять себе и пробил туда, куда и обычно — в левый нижний от себя угол. Это Сафонов предвидел, еще до удара начав прыгать в нужный угол.

Третий 11-метровый бил Педро. Исполнение удара было сложным, так как футболист использовал ложный замах. Сафонов решил в этом эпизоде схитрить — он сделал тоже ложное движение в один угол, чтобы повлиять на соперника. Это сработало — Педро после ложного замаха от себя и ложного ухода Сафонова в другую сторону пробил в левый от себя угол, российский вратарь переиграл Педро и отбил. Этот пенальти «Фламенго» попытался оспорить — игрокам показалось, что Сафонов мог выйти за линию раньше удара, но VAR не определил нарушение правил со стороны россиянина.

Лео Перейра отправился бить четвертый пенальти команды в серии. Тут Сафонов не стал ничего придумывать, просто ожидая удара по центру ворот. Тут Сафонов, видимо, сыграл на чуйке.

Пятый пенальти у «Фламенго» бил Луис Араухо. Тут Сафонову также помогла шпаргалка. Он прыгнул в левый от себя угол, а удар Араухо получился не идеально.

Как видим, в этой серии для Сафонова все сложилось практически идеально. Ему помогли шпаргалка, мастерство, чуйка и хладнокровие. Особенно последнее качество стало ключевым, потому что одни из лучших футболистов ПСЖ — Усман Дембеле и Брэдли Барколя — свои удары не реализовали.

Символичная дата

17 декабря становится особенным днем для отечественной вратарской школы. В 1963 году в этот день вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин получил «Золотой мяч». Он остается единственным вратарем, добившимся этой награды. Помнил ли об этом Сафонов — неизвестно, но получилось красиво и символично. Возможно, не так красиво, как в 2018 году на домашнем чемпионате мира, когда Игорь Акинфеев, отразив пенальти ногой, вывел национальную сборную в четвертьфинал. Но в историю определенно войдет.

Уникальность достижения подчеркивается статистикой Сафонова. Всего за карьеру в его ворота били пенальти 49 раз, только 9 из них он отразил — 3 в Молодежной футбольной лиге, 1 — в Первой лиге, 1 в Мир — Российской премьер-лиге и 1 — в квалификации Лиги чемпионов.