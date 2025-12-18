Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиМежконтинентальный кубок ФИФА 2025

Подсказки и чуйка: как Сафонов отбивал пенальти в Межконтинентальном кубке

18 декабря 2025, 13:33
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)ФламенгоЗакончился после серии пенальти

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».

Сафонов стал первым вратарем, который отразил четыре пенальти подряд на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Несмотря на редкую игровую практику, российский голкипер был хладнокровен и уверен в себе. Конечно, помогла ему не только психологическая устойчивость. В трансляции финала были показаны кадры, как тренер вратарей ПСЖ напоминает Сафонову, как и куда бьют пенальти игроки «Фламенго».

Не обошлось и без хитростей. В последние годы вратари часто используют подсказки, которые написаны, например, на бутылках воды. В случае с Сафоновым таким предметом выступило полотенце, где были спрятаны подсказки.

Как Сафонов отбивал пенальти

Первым от «Фламенго» пошел исполнять пенальти Николас де ла Круз. Сафонов перед этим обменялся рукопожатием с соперником — вратарем бразильской команды Августином Росси, но никак не оказывал давления на бьющего пенальти футболиста. Первый удар Сафонов не смог отразить — он прыгнул в правый от себя угол, а мяч полетел в левый.

Второй пенальти у «Фламенго» исполнял Сауль Нигьес. Вот здесь как раз помогла шпаргалка. Нигьес не стал изменять себе и пробил туда, куда и обычно — в левый нижний от себя угол. Это Сафонов предвидел, еще до удара начав прыгать в нужный угол.

Третий 11-метровый бил Педро. Исполнение удара было сложным, так как футболист использовал ложный замах. Сафонов решил в этом эпизоде схитрить — он сделал тоже ложное движение в один угол, чтобы повлиять на соперника. Это сработало — Педро после ложного замаха от себя и ложного ухода Сафонова в другую сторону пробил в левый от себя угол, российский вратарь переиграл Педро и отбил. Этот пенальти «Фламенго» попытался оспорить — игрокам показалось, что Сафонов мог выйти за линию раньше удара, но VAR не определил нарушение правил со стороны россиянина.

Лео Перейра отправился бить четвертый пенальти команды в серии. Тут Сафонов не стал ничего придумывать, просто ожидая удара по центру ворот. Тут Сафонов, видимо, сыграл на чуйке.

Пятый пенальти у «Фламенго» бил Луис Араухо. Тут Сафонову также помогла шпаргалка. Он прыгнул в левый от себя угол, а удар Араухо получился не идеально.

Как видим, в этой серии для Сафонова все сложилось практически идеально. Ему помогли шпаргалка, мастерство, чуйка и хладнокровие. Особенно последнее качество стало ключевым, потому что одни из лучших футболистов ПСЖ — Усман Дембеле и Брэдли Барколя — свои удары не реализовали.

Символичная дата

17 декабря становится особенным днем для отечественной вратарской школы. В 1963 году в этот день вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин получил «Золотой мяч». Он остается единственным вратарем, добившимся этой награды. Помнил ли об этом Сафонов — неизвестно, но получилось красиво и символично. Возможно, не так красиво, как в 2018 году на домашнем чемпионате мира, когда Игорь Акинфеев, отразив пенальти ногой, вывел национальную сборную в четвертьфинал. Но в историю определенно войдет.

Уникальность достижения подчеркивается статистикой Сафонова. Всего за карьеру в его ворота били пенальти 49 раз, только 9 из них он отразил — 3 в Молодежной футбольной лиге, 1 — в Первой лиге, 1 в Мир — Российской премьер-лиге и 1 — в квалификации Лиги чемпионов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Время пришло: Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка
18 декабря
Футболист ЦСКА Кисляк положительно оценил первую часть сезона в РПЛ
15 декабря
Жерсон оценил свою игру в первой половине сезона
12 декабря
Жерсон оценил уровень чемпионата России
12 декабря
Черчесов оценил на удовлетворительно первую часть сезона для «Ахмата»
09 декабря
Жара в матче тура, «Краснодар» — зимний чемпион: РПЛ ушла на паузу
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
Савелий Первый
Савелий Первый ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 08:08
Поэтому всегда пропускали?
Савелий Первый
Савелий Первый
вчера в 08:07
Акинфеев не отразил ногой. Ему попали в ногу!
Ruslik1982
Ruslik1982
18 декабря в 23:04
откуда автору статьи известно, что было в "шпаргалке" на полотенце?
lobsterdam
lobsterdam
18 декабря в 21:28
Да в принципе это лотерея и Матвей ее выиграл, не зря квалификацию повышал на лавке! Но странно, что мастеровитые бразилы да и французы не смогли как следует пробить, тот же Дембеле.
Ев17
Ев17
18 декабря в 21:17
вратари запаса входят в историю, в прошлом году Лещук, забивший с игры, в этом - Сафонов, сделавший вратарский покер, если так можно выразиться
DXTK
DXTK
18 декабря в 20:52
Да не Сафонов классно отбивал, это бездарно пробили игроки Фламенго вот и все. Надо бить пенальти так чтобы у вратаря не было не единного шанса дотянутся до мяча. ......но в любом случаи Сафонов молодец, свою работу он выполнил на отлично.

Например я на воротах всегда играл по направлению удара и мяча прыгал, никогда не старался гадать
Agamaga005
Agamaga005
18 декабря в 18:52
Сафонов всех своих критиков опустил ниже плинтуса 😀
Сп62
Сп62
18 декабря в 16:28
Чуйка при пенальти первое дело.
lotsman
lotsman
18 декабря в 15:33
Холодная голова, правильный рсчёт и изучение противника, ну и естественно мастерство.
Alex_67
Alex_67
18 декабря в 14:58
Звёзды сошлись вокруг Сафонова... Может он к шаманам ходил.. Игроки не умеют бить пенальти.. Мастерство голкипера и его психологический настрой.
Шуня771
Шуня771
18 декабря в 14:01
Это мастерство!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 