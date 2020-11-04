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Ференцварош - Ювентус
Зенит - Лацио
Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед
Севилья - Краснодар
Челси - Ренн
Брюгге - Боруссия
Барселона - Динамо
РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош против Ювентус

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    Голы
    7’ 0:1 Мората Альваро
    ассистент Куадрадо Хуан
    60’ 0:2 Мората Альваро
    ассистент Роналду Криштиану
    73’ 0:3 Дибала Пауло
    81’ 0:4(А) Двали Лаша
    ассистент Дибала Пауло
    Боли Франк 1:4 90’
    Наказания
    Ботка Эндре 19’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Бентанкур Родриго Рамос Артур
    53’ МакКенни Уэстон Рэмзи Аарон
    67’ Дибала Пауло Мората Альваро
    Хейстер Марсель Ботка Эндре 68’
    Боли Франк Исаэль 73’
    Мак Роберт Нгуен Токмак Чол 73’
    76’ Бернардески Федерико Кьеза Федерико
    76’ Фработта Джанлука Куадрадо Хуан
    Узуни Мирто Зубков Александр 80’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 16
    		3 Удары в створ 9
    		8 Фолы 11
    		2 Угловые 1
    		0 Офсайды 2
    		45% Владение мячом 55%
    		5 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 12:40
    ну каталонцы за это же время влетали им по 4-0 3-0 и 8-2
    Agamaga
    Agamaga ответ Государев Резерв_2 (раскрыть)
    сегодня в 11:51
      Agamaga
      Agamaga ответ Per4ick (раскрыть)
      сегодня в 09:20
      Как бы там ни было, Барса тоже меняется, но болельщики трусливо не молятся чтоб не попасть под сильную команду. Это дело трусливых, вот пусть и молятся.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 09:19
      Мората нашел свой клуб! Вернее он вернулся туда, где и был хорош в свое время) Очень и очень рад за него! Вообщем, без шансов для Ференцвароша. С разгромной победой, тиффози Старой Синьоры!
      feris1
      feris1
      сегодня в 09:13
      Ювентус с победой!
      feris1
      feris1 ответ cska vperiod (раскрыть)
      сегодня в 09:12, ред.
      Конечно,что Рон не забил это не радует.
      Но если вспомнить последние годы в ЛЧ,он забивал в групповом этапе пару,тройку голов.
      А уже в Плэй Офф начинал колотить в каждом матче исправно.
      No problems
      No problems
      сегодня в 08:16
      С победой друзья
      Государев Резерв_2
      Государев Резерв_2 ответ Agamaga (раскрыть)
      сегодня в 06:34
      Жизнь покажет, пока можно лишь констатировать факт, что Бавария и ливерпуль разгромили барселону)
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 05:18
      Странно, что Рон не забил. Юве с победой!
      da da da
      da da da
      сегодня в 01:56
      Мората атакующий лучший игрок Юве в этом сезоне,затмил Рона своей игрой,
      Per4ick
      Per4ick ответ Agamaga (раскрыть)
      сегодня в 01:40
      ну Барсе с такой игрой какую она показывает ничего не светит в ЛЧ, да и вообще нигде остается только вспоминать 5-10 летние матчи когда было хорошо, но все течет все меняется
      Agamaga
      Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 01:36
      Барса их проходила и выигрывала ЛЧ, тоже самое Бавария, прошла Барсу и выиграла ЛЧ. А вот с юве будет интересно посмотреть, или со сливками.
      Agamaga
      Agamaga ответ Государев Резерв_2 (раскрыть)
      сегодня в 01:33
      Любой сильный клуб спокойно пройдёт юве, даже такая Барса на голову была сильнее имея в составе 18-ти летних пацанов. Бавария, Ливерпуль разгомит команду дельфина.
      juvenale
      juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
      сегодня в 01:32, ред.
      да проверяли уже пару раз за 10 лет)))даже с падоинами больше 2 не пропускали)))аллегри так вообще должен был проходить
      Agamaga
      Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 01:30
        Agamaga
        Agamaga ответ hurricaneole (раскрыть)
        сегодня в 01:22
        В их детском саду всегда такие разговоры.
        hurricaneole
        hurricaneole ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:17
        Ювентус в финале? Финале чего? Ржу не могу)))
        Agamaga
        Agamaga ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:16
        Как же вы боитесь видеть с Баварией сливок или команду дельфина ахахах. Барса, когда выигрывала ЛЧ, обыгрывала всех чемпионов своих стран!
        А тут молятся, чтоб не попасть на немцев.
        Надеюсь Бавария в этом сезоне проверит на прочность коллективы из Мадрида и Турина. У них есть должок. Покажет заодно, что такое футбол! А вы молитесь, чтоб сыграть с проходными командами.
        juvenale
        juvenale ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:11
        это опыт)
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ juvenale (раскрыть)
        сегодня в 01:09
        Да нет. Почему ты так думаешь? Щас пришёл второй норм нападающий (Мората), есть подвижный Кулусевски. Защита и полузащита конечно оставляют желать лучшего! Но не стоит команду списывать со счетов так рано!!!
        Государев Резерв_2
        Государев Резерв_2 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:08
        То что там будет Ювентус ещё более невероятно. Аха-ха)
        Но кого-то из мешков есть чуйка, что хлопнем. Хорошо бы МС или портовку приземлить)
        eleven LC
        eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:07
        Нынешней Барсе даже на Баварию не обязательно попадать (хотя я им этого желаю)
        Слабейшая Барселона в 21 веке,факт!
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Государев Резерв_2 (раскрыть)
        сегодня в 01:07
        Смотреть на 10-ку вообще в кайф было бы!))) А вот Ювентус и Ливерпуль пусть в финале сыграют, если Реалу не удастся как-нибудь пробиться туда (это конечно оооочень маловероятно, что Реал будет в финале)! Главное, чтоб Реал Мадрид и Ювентус не попали пока на Баварию!
        Государев Резерв_2
        Государев Резерв_2 ответ juvenale (раскрыть)
        сегодня в 01:06
        Главное на англичашек выйти, их хлопнем. А Испания или Германия с ПСЖ это жесть. Пирло в этом году команду не построит. Это уже видно. Разброд-шатание во всех линиях, начиная с обороны.
        Государев Резерв_2
        Государев Резерв_2 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:04
        Я второе место хочу и чтоб Юве вышел на ливерпуль. А барсу с Баварией недавно видели, не думаю, что много поменяется, разве что десятку немцы разменяют. Аха-ха)
        juvenale
        juvenale ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:03
        да на самом деле без разницы с какого места выходить))потолок этого Ювентуса 1.8 а при удачном жребии 1.4
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 01:02
        С победой болелов лучшего клуба Италии! Мората с дублем. Роналду с голевым пасом. Ювентусу надо выиграть теперь и у себя дома, а потом и у Динамо. Если хорошо постараться, то могут выиграть на Камп Ноу и выйти с первого места! Да будет так. И пусть Барса займёт второе место и выйдет в 1/8 на Баварию! Очень хочется посмотреть на эту игру! А Ювентусу ещё и в Серии А нужно исправить ситуацию! Успехов Ювентусу в этой группе и в Серии А!
        Agamaga
        Agamaga ответ Государев Резерв_2 (раскрыть)
        сегодня в 01:02, ред.
        Да, Барса выиграла 4 раза с Месси, и все финалы кристально чистые! Удаление вратаря Арсенала - это левое удаление? Нет! Хотя в том эпизоде, если не свистеть, то Жюли гол забил. Два финала с МЮ чистые, трясущиеся руки Фергюсона от бессилия об этом хорошо говорят, хотя один гол МЮ забил с оффсайда, Гиггз был вне игры.
        Юве тоже обыграли без притензий к судье.
        Государев Резерв_2
        Государев Резерв_2 ответ Мастер жи есть шифу (раскрыть)
        сегодня в 01:01
        Потому что я только два последних видел. Может и третий левый. Я даже не удивлюсь)
        Государев Резерв_2
        Государев Резерв_2
        сегодня в 01:00
        Хейтеров что то маловато, да и фейкомёт уже не тот. Валерошка ему спеси поубавил)
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