|Ференцварош
|1:4
|Ювентус
|
1 : 4
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Групама Арена
|7’
|0:1
|
Мората Альваро
ассистент Куадрадо Хуан
|60’
|0:2
|
Мората Альваро
ассистент Роналду Криштиану
|73’
|0:3
|Дибала Пауло
|81’
|0:4(А)
|
Двали Лаша
ассистент Дибала Пауло
|Боли Франк
|1:4
|90’
|Ботка Эндре
|19’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бентанкур Родриго
|Рамос Артур
|53’
|МакКенни Уэстон
|Рэмзи Аарон
|67’
|Дибала Пауло
|Мората Альваро
|Хейстер Марсель
|Ботка Эндре
|68’
|Боли Франк
|Исаэль
|73’
|Мак Роберт
|Нгуен Токмак Чол
|73’
|76’
|Бернардески Федерико
|Кьеза Федерико
|76’
|Фработта Джанлука
|Куадрадо Хуан
|Узуни Мирто
|Зубков Александр
|80’
|
|12
|Удары по воротам
|16
|
|
|3
|Удары в створ
|9
|
|
|8
|Фолы
|11
|
|
|2
|Угловые
|1
|
|
|0
|Офсайды
|2
|
|
|45%
|Владение мячом
|55%
|
|
|5
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|0
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А пока что счёт 2:0 за Барсой на выезде! Надеюсь и дома отгрузят не меньше дельфинариям!
А пока что счёт 2:0 за Барсой на выезде! Надеюсь и дома отгрузят не меньше дельфинариям!
Но если вспомнить последние годы в ЛЧ,он забивал в групповом этапе пару,тройку голов.
А уже в Плэй Офф начинал колотить в каждом матче исправно.
Но если вспомнить последние годы в ЛЧ,он забивал в групповом этапе пару,тройку голов.
А уже в Плэй Офф начинал колотить в каждом матче исправно.
А тут молятся, чтоб не попасть на немцев.
Надеюсь Бавария в этом сезоне проверит на прочность коллективы из Мадрида и Турина. У них есть должок. Покажет заодно, что такое футбол! А вы молитесь, чтоб сыграть с проходными командами.
А тут молятся, чтоб не попасть на немцев.
Надеюсь Бавария в этом сезоне проверит на прочность коллективы из Мадрида и Турина. У них есть должок. Покажет заодно, что такое футбол! А вы молитесь, чтоб сыграть с проходными командами.
Но кого-то из мешков есть чуйка, что хлопнем. Хорошо бы МС или портовку приземлить)
Но кого-то из мешков есть чуйка, что хлопнем. Хорошо бы МС или портовку приземлить)
Слабейшая Барселона в 21 веке,факт!
Слабейшая Барселона в 21 веке,факт!
Юве тоже обыграли без притензий к судье.
Юве тоже обыграли без притензий к судье.