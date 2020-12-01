В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 23 Менди Ферлан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 6 Начо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 17 Васкес Лукас Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 5 Пасы: 56 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 8 Кроос Тони Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 93 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 10 Модрич Лука Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Пасы: 77 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 21 Эдегор Мартин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 77

П 11 Асенсио Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 77

П 25 Родриго Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 32 Виктор Чуст

З 12 Марсело

З 3 Милитао Эдер

П 30 Аррибас Серхио

П 22 Иско Фолов совершено: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 13

П 14 Каземиро

Н 20 Винисиус Жуниор Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13