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Шахтёр - Реал
Локомотив - Ред Булл Зальцбург
Атлетико - Бавария
Боруссия - Интер
Порту - Манчестер Сити
Марсель - Олимпиакос
Ливерпуль - Аякс
Аталанта - Мидтьюлланд

Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр против Реал

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    25' Мораес Жуниор (10) уходит с поля, Дентиньо (9) вышел на поле
     
    57' (1:0) Дентиньо (9)
     
    73' Марлос (11) уходит с поля, Майкон (27) вышел на поле
     
    74' Тайсон (7) уходит с поля, Соломон Манор (19) вышел на поле
     
    82' (2:0) Соломон Манор (19)
     
    2
    85' Дентиньо (9) уходит с поля, Фернандо (99) вышел на поле
    85' Коваленко Виктор (20) уходит с поля, Патрик Алан (21) вышел на поле
     
    14' Варан Рафаэль (5)
     
    3
    77' Эдегор Мартин (21) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
    77' Бензема Карим (9) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
    77' Родриго (25) уходит с поля, Винисиус Жуниор (20) вышел на поле
    Голы
    Дентиньо 1:0 57’
    Соломон Манор 2:0 82’
    Наказания
    14’ Варан Рафаэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дентиньо Мораес Жуниор 25’
    Майкон Марлос 73’
    Соломон Манор Тайсон 74’
    77’ Иско Эдегор Мартин
    77’ Диас Мариано Бензема Карим
    77’ Винисиус Жуниор Родриго
    Фернандо Дентиньо 85’
    Патрик Алан Коваленко Виктор 85’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 8
    		10 Фолы 15
    		2 Угловые 11
    		0 Офсайды 3
    		41% Владение мячом 59%
    		8 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    JackNorz
    JackNorz
    сегодня в 23:36
    Шахтер красавцы, не то что наши распиаренным кривоногие игрочки и рукоблуд
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    сегодня в 23:34
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 23:31
      Украинцы всегда лучше играли в футбол чем русские !)
      eleven LC
      eleven LC ответ DEIVID 2 (раскрыть)
      сегодня в 23:29
        Леха Малышев
        Леха Малышев ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 23:28
        Ну тут каждый имеет право на своё мнение. Переломный момент матча был после пенальти.
        Может быть я сильно критичен и Реал был не хуже Барсы, но играл он все равно плохо
        мангo
        мангo
        сегодня в 23:28
        Ну что Господа , лищнее доказательство, что три ЛЧ были куплены Пересом для лысого перед ратификации ВАР. Не мог же алжирец с гения вдруг превратиться в немощного физрука ахахахахаа) Занавес)
        Леха Малышев
        Леха Малышев
        сегодня в 23:23
        Интересно, кто будетновым тренером Реала? Хотелось бы наставника, нацеленного на скорость, чтобы В атаке игроки распрямлялись как пружина, но для этого нужно менять игроков атаки, хотя в принципе фланги быстрые (Вини, Менди, Родриго, есть Одриосола, но уж очень он суетливый)
        Мешок Аньелли
        Мешок Аньелли
        сегодня в 23:23, ред.
        Реал опозорился хуже некуда, это не Баварии проиграть, а какому-то аутсайдеру, да еще и дважды. Зидан, все, точка, багаж Бенитеса закончился , одна надежда на Переса и судей.
        Edoardo
        Edoardo
        сегодня в 23:23
        Сам с Кавказа.Сейчас живу в Дании.С датчанами общался.Они не знаю что такое Зенит и Спартак, а Шахтёр знают.
        DEIVID 2
        DEIVID 2 ответ eleven LC (раскрыть)
        сегодня в 23:21
          Edoardo
          Edoardo ответ Rex04 (раскрыть)
          сегодня в 23:21
            95-shishani-95
            95-shishani-95 ответ Леха Малышев (раскрыть)
            сегодня в 23:20
            Насчёт Класико не согласен!
            95-shishani-95
            95-shishani-95 ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
            сегодня в 23:20
            Ничего не сделал!
            Vasya Oblomov
            Vasya Oblomov
            сегодня в 23:18
              eleven LC
              eleven LC ответ DEIVID 2 (раскрыть)
              сегодня в 23:18
                Donetsk_the_BEST
                Donetsk_the_BEST ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
                сегодня в 23:15
                А что сделал с Реалом Интер?!
                STRONG999
                STRONG999 ответ d_fincher (раскрыть)
                сегодня в 23:15
                И Локо , и цска , и Краснодар и иже с ними)))))))))))))
                25процентный клоун
                25процентный клоун
                сегодня в 23:15
                Сложнейшая группа, не брюгге с лацио
                Леха Малышев
                Леха Малышев ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
                сегодня в 23:14
                И с Рамосом и с Каземиро Реал играет как г.вно! В этом сезоне я не припомню ни одного достойного матча с доминированием Реала. Даже в Класико смотрелись хуже Барселоны
                d_fincher
                d_fincher
                сегодня в 23:14
                Такой Реал даже Сочи обыграет.
                95-shishani-95
                95-shishani-95
                сегодня в 23:14
                Что сделает Боруссия Мёнхенгладбах с Реалом, который просто вынес этого Шахтёра в одну калитку(не в обиду болельщикам Шахтёра)!!!
                95-shishani-95
                95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
                сегодня в 23:12
                Вот именно!!!
                eleven LC
                eleven LC ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
                сегодня в 23:11
                Для Реала любое место кроме первого не приемлимо,а я всего лишь высказал своё мнение
                Реал в Лиге Европы это кощунство
                95-shishani-95
                95-shishani-95
                сегодня в 23:11
                После ухода Роналду, Реал Мадрид стал какой-то непонятной командой! Потом множественные травмы и непонятные действия Зидана испортили всё! Отсутствие Рамоса и Каземиро это вообще катастрофа для мадридской команды. В Лиге Чемпионов УЕФА Испании ничего не светит. Ни Реал Мадрид, ни Барселона на данный момент не способны бороться с грандами Европы, даже с середняками не могут нормально играть. Атлетико конечно под большим вопросом. Непонятно что от них ожидать. Надеюсь, что мы увидим летом большую перестройку в Реале, чтоб не скатился вниз, как это сделали такие великие клубы, как Милан, Манчестер Юнайтед и т.д. Успехов и больших побед Реалу!!! Лучшему клубу в истории футбола не к лицу такие поражения!!!
                DEIVID 2
                DEIVID 2 ответ eleven LC (раскрыть)
                сегодня в 23:10
                  STRONG999
                  STRONG999 ответ Леха Малышев (раскрыть)
                  сегодня в 23:10
                  И я об этом.
                  Леха Малышев
                  Леха Малышев ответ STRONG999 (раскрыть)
                  сегодня в 23:09
                  Нагрузка на игроков будет не такая сильная и, возможно, будет не такое печальное завершение сезона в Лалиге
                  Мистер Галактикус
                  Мистер Галактикус ответ eleven LC (раскрыть)
                  сегодня в 23:09, ред.
                  4 место не так позорно как 3? Серьёзно?
                  Леха Малышев
                  Леха Малышев ответ eleven LC (раскрыть)
                  сегодня в 23:08
                  И увидеть вылет из ЛЕ
                  STRONG999
                  STRONG999 ответ eleven LC (раскрыть)
                  сегодня в 23:07
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