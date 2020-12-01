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2 : 0
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион НСК Олимпийский
|Дентиньо
|1:0
|57’
|Соломон Манор
|2:0
|82’
|14’
|Варан Рафаэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дентиньо
|Мораес Жуниор
|25’
|Майкон
|Марлос
|73’
|Соломон Манор
|Тайсон
|74’
|77’
|Иско
|Эдегор Мартин
|77’
|Диас Мариано
|Бензема Карим
|77’
|Винисиус Жуниор
|Родриго
|Фернандо
|Дентиньо
|85’
|Патрик Алан
|Коваленко Виктор
|85’
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|7
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|8
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|10
|Фолы
|15
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|2
|Угловые
|11
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|0
|Офсайды
|3
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|8
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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Как итог - заслуженная победа Шахтёра, а Реал теперь рискует не выйти из группы, впервые за долгое время...
Как итог - заслуженная победа Шахтёра, а Реал теперь рискует не выйти из группы, впервые за долгое время...