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3 : 0
завершен
02 декабря 2020, 23:00
среда
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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Кьеза Федерико
ассистент Сандро Алекс
|1:0
|21’
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Роналду Криштиану
ассистент Мората Альваро
|2:0
|57’
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Мората Альваро
ассистент Кьеза Федерико
|3:0
|66’
|Бентанкур Родриго
|10’
|27’
|Забарный Илья
|81’
|Шапаренко Николай
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Данило
|Бонуччи Леонардо
|62’
|Бернардески Федерико
|Рэмзи Аарон
|62’
|Дрэгушин Раду
|Демирал Мерих
|69’
|72’
|Супряга Владислав
|Вербич Беньямин
|72’
|Де Пена Карлос
|Родригес Жерсон
|72’
|Гармаш Денис
|Шепелев Владимир
|Кулусевски Деян
|Кьеза Федерико
|76’
|Рамос Артур
|Бентанкур Родриго
|76’
|84’
|Караваев Александр
|Миколенко Виталий
|90+1’
|Леднев Богдан
|Цыганков Виктор
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|17
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|12
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|8
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|0
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|2
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Результат предсказуемый.
Результат предсказуемый.
сегодня в 00:59
Прискокали фанаты покорителя Осусуны и толкают речи о Роне, когда у самих без Месси, команда еще ни один матч не проиграла, а с ним одни позоры.
= = = = = = = = =
И это говорит персфоан покорителя Специй и Андорр.
сегодня в 00:59
Прискокали фанаты покорителя Осусуны и толкают речи о Роне, когда у самих без Месси, команда еще ни один матч не проиграла, а с ним одни позоры.
= = = = = = = = =
И это говорит персфоан покорителя Специй и Андорр.
Барселоне, Юве к сожалению проиграет с такой игрой. Один Роналду и Мората бегут вперед, остальные запрограммированы на пасы поперек и назад.
Хочется отметить Кулусевского, с ним Юве далеко не уйдет, медленный и туповатый игрок.
Барселоне, Юве к сожалению проиграет с такой игрой. Один Роналду и Мората бегут вперед, остальные запрограммированы на пасы поперек и назад.
Хочется отметить Кулусевского, с ним Юве далеко не уйдет, медленный и туповатый игрок.