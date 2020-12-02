ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-12-02
2020-08-08
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-08
2020-12-09
Ювентус - Динамо
Краснодар - Ренн
Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг
Севилья - Челси
Боруссия - Лацио
Брюгге - Зенит
Ференцварош - Барселона
Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Динамо

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.265.9813.25
Fonbet 1.30 5.50 10.00
Мелбет 1.32 5.66 10.40
Лига ставок 1.34 5.80 10.00
    Еще
     
    10' Бентанкур Родриго (30)
     
    21' (1:0) Кьеза Федерико (22) (Сандро Алекс (12))
     
    57' (2:0) Роналду Криштиану (7) (Мората Альваро (9))
     
    2
    62' Бонуччи Леонардо (19) уходит с поля, Данило (13) вышел на поле
    62' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    66' (3:0) Мората Альваро (9) (Кьеза Федерико (22))
     
    69' Демирал Мерих (28) уходит с поля, Дрэгушин Раду (37) вышел на поле
     
    2
    76' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
    76' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Рамос Артур (5) вышел на поле
     
    27' Забарный Илья (25)
     
    3
    72' Вербич Беньямин (7) уходит с поля, Супряга Владислав (89) вышел на поле
    72' Родригес Жерсон (22) уходит с поля, Де Пена Карлос (14) вышел на поле
    72' Шепелев Владимир (8) уходит с поля, Гармаш Денис (19) вышел на поле
     
    81' Шапаренко Николай (10)
     
    84' Миколенко Виталий (16) уходит с поля, Караваев Александр (20) вышел на поле
     
    90+1' Цыганков Виктор (15) уходит с поля, Леднев Богдан (17) вышел на поле
    Голы
    Кьеза Федерико
    ассистент Сандро Алекс     		1:0 21’
    Роналду Криштиану
    ассистент Мората Альваро     		2:0 57’
    Мората Альваро
    ассистент Кьеза Федерико     		3:0 66’
    Наказания
    Бентанкур Родриго 10’
    27’ Забарный Илья
    81’ Шапаренко Николай
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Данило Бонуччи Леонардо 62’
    Бернардески Федерико Рэмзи Аарон 62’
    Дрэгушин Раду Демирал Мерих 69’
    72’ Супряга Владислав Вербич Беньямин
    72’ Де Пена Карлос Родригес Жерсон
    72’ Гармаш Денис Шепелев Владимир
    Кулусевски Деян Кьеза Федерико 76’
    Рамос Артур Бентанкур Родриго 76’
    84’ Караваев Александр Миколенко Виталий
    90+1’ Леднев Богдан Цыганков Виктор
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 3
    		8 Фолы 12
    		8 Угловые 5
    		3 Офсайды 0
    		53% Владение мячом 47%
    		3 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Эмиль Абдуллаев
    Эмиль Абдуллаев
    03 декабря в 16:56
    Мычите сколько хотите, а факт остается фактом: без Рона Юве никого не может обыгрывать. Нельзя быть таким безмозглым, чтобы говорить о таком игроке как о посредственности.
    Alex poljak
    Alex poljak
    03 декабря в 10:27
    Печаль.С таким футболом командам УПЛ в этом турнире лучше не участвовать.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ Иоанн Рюрикович Грозный (комментарий удален) (раскрыть)
    03 декабря в 09:48
    Вот вот!! А тут ещё многие я помню кричали что при МАКСЕ игра была скучной и не атакующей!! ( хотя при Аллегри мы больше всех забивали и меньше всех пропускали!) Но такого унылого футбола мы еще никогда не видели от Юве!! Что произошло с игроками? Даже ПАС на 3-5 метров не могут точно отдать! Оборона сейчас - это просто позор какой то и проходной двор! А ещё совсем недавно считалась лучшей в мире!!
    П.Пар
    П.Пар
    03 декабря в 08:54
    Я бы очень удивился, если б было по-другому
    feris1
    feris1
    03 декабря в 08:14
    Ювентус с победой!
    Результат предсказуемый.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ноющий Барсук (комментарий удален) (раскрыть)
    03 декабря в 07:07
    Но это ведь историю надо знать
    112910415
    112910415
    03 декабря в 06:58
    Юве сильнее, ничего не поделаешь
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    03 декабря в 04:51
    Игроки атаки Ювентуса сыграли в этом матче достойно! Мората продолжает забивать и я за него очень рад) С разгромной и заслуженной победой, бьянконерри!
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    03 декабря в 03:06
    Потому что в составе Юве нет ни одного марокканца.
    амурец
    амурец
    03 декабря в 02:24
    предсказуемо
    Per4ick
    Per4ick ответ NGYRZ (раскрыть)
    03 декабря в 01:33
    Юве то на данный момент явно по лучше Реала играет, хотя бы не проигрывает)
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    03 декабря в 01:10
    NGYRZ 185 / 763
    сегодня в 00:59
    Прискокали фанаты покорителя Осусуны и толкают речи о Роне, когда у самих без Месси, команда еще ни один матч не проиграла, а с ним одни позоры.

    = = = = = = = = =

    И это говорит персфоан покорителя Специй и Андорр.
    NGYRZ
    NGYRZ
    03 декабря в 01:04
    Игра Юве конечно оставляет желать лучшего!

    Барселоне, Юве к сожалению проиграет с такой игрой. Один Роналду и Мората бегут вперед, остальные запрограммированы на пасы поперек и назад.

    Хочется отметить Кулусевского, с ним Юве далеко не уйдет, медленный и туповатый игрок.
    NGYRZ
    NGYRZ
    03 декабря в 00:59
    Прискокали фанаты покорителя Осусуны и толкают речи о Роне, когда у самих без Месси, команда еще ни один матч не проиграла, а с ним одни позоры.
    Мысыктар
    Мысыктар
    03 декабря в 00:58
    хм.Мората то знал какая команда ему нужна. у нас он был вторым Торресом.
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ Иоанн Рюрикович Грозный (комментарий удален) (раскрыть)
    03 декабря в 00:55
    А почему марокканец не тащит?
    Juve14
    Juve14
    03 декабря в 00:55
    Хороший результат, с победой Ювентини, и отдельно нашего главного фаната - фанливера конечно же)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Иоанн Рюрикович Грозный (комментарий удален) (раскрыть)
    03 декабря в 00:43
    Ты досмотри в друг пенечку поставят
    da da da
    da da da
    03 декабря в 00:28
    Мората лучший игрок Юве в этом сезоне,Рон в тени Альваро.
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    03 декабря в 00:26
    Важнейший гол марокканца. Без него не выиграли бы.
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    02 декабря в 23:40
    Марокканский балласт, как обычно, вышел набить мусорную стату, чтобы раствориться в важнейших матчах.
    Legend 6
    Legend 6
    02 декабря в 23:24
    Петушалду в составе? Привезли всё-таки гель без которого он играть не мог?
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Иоанн Рюрикович Грозный (комментарий удален) (раскрыть)
    02 декабря в 23:20
    Мда уж ужасен жаль что Паскуа нельзя не дозоявить в лч
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 декабря в 23:16
    Удачи киевлянам
    Болею за наших
    Болею за наших
    02 декабря в 23:13
    Динамо удачи. Будет приятно если парни постараются
    мангo
    мангo
    02 декабря в 22:59
    Киев даст бой
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    02 декабря в 14:53
    2-1
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100