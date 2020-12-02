В 1 Щесны Войцех Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 62

З 4 де Лигт Матийс Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 80 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

З 28 Демирал Мерих Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 69

П 12 Сандро Алекс Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 76

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 62

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 76

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 31 Пинсольо Карло

З 13 Данило Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 28

З 37 Дрэгушин Раду Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 21

З 38 Фработта Джанлука

П 16 Куадрадо Хуан

П 44 Кулусевски Деян Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

П 39 Портанова Маноло

П 25 Рабьо Адриен

П 5 Рамос Артур Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 14

Н 33 Бернардески Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 28

Н 34 Да Граса Козимо