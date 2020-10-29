В 1 Тэтэрушану Чиприан Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 76

З 5 Далот Диогу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 76

З 2 Калабрия Давиде Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 68

З 24 Кьер Симон Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 76

З 13 Романьоли Алессио Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 76

П 4 Беннасер Исмаэль Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 76

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 76

П 33 Крунич Раде Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 76

П 8 Тонали Сандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 76

П 21 Диас Браим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 76

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пенальти не забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

З 43 Дуарте да Силва Леонардо

З 20 Калулу Пьер

З 14 Конти Андреа Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

З 56 Салемакерс Алексис

З 19 Эрнандес Тео

П 79 Кессье Франк

П 10 Чалханоглу Хакан

Н 29 Коломбо Лоренцо

Н 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 31