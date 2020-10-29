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3 : 0
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион Джузеппе Меацца
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Диас Браим
ассистент Ибрагимович Златан
|1:0
|24’
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Леау Рафаэл
ассистент Далот Диогу
|2:0
|57’
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Далот Диогу
ассистент Беннасер Исмаэль
|3:0
|67’
|28’
|Дочкал Боржек
|36’
|Лишка Давид
|52’
|Павелка Давид
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Леау Рафаэл
|Ибрагимович Златан
|46’
|63’
|Козак Либор
|Юлиш Лукаш
|63’
|Моберг-Карлссон Давид
|Крейчи Ладислав
|Конти Андреа
|Калабрия Давиде
|68’
|80’
|Карабек Адам
|Травник Михал
|80’
|Плехаты Доминик
|Лишка Давид
|Дуарте да Силва Леонардо
|Романьоли Алессио
|81’
|Кессье Франк
|Беннасер Исмаэль
|81’
|Мальдини Даниэль
|Крунич Раде
|88’
|90’
|Патрак Войцех
|Дочкал Боржек
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|14
|Удары по воротам
|3
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|6
|Удары в створ
|0
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|13
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|1
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|5
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|0
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|3
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Милан удачи.
Милан удачи.