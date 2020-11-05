|Лестер Сити
|4:0
|Брага
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4 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Кинг Пауэр
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Ихеаначо Келечи
ассистент Мэддисон Джеймс
|1:0
|21’
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Ихеаначо Келечи
ассистент Юндер Дженгиз
|2:0
|48’
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Прат Деннис
ассистент Ихеаначо Келечи
|3:0
|67’
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Мэддисон Джеймс
ассистент Перес Айосе
|4:0
|78’
|Олбрайтон Марк
|43’
|45+3’
|Эсгайо Рикардо
|Ихеаначо Келечи
|69’
|90+1’
|Карму Давид
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Морган Уэс
|Олбрайтон Марк
|62’
|Прат Деннис
|Юндер Дженгиз
|62’
|63’
|Медейруш Юри
|Орта Андре
|71’
|Гайтан Николас
|Паулиньо
|71’
|Моура Франсишку
|Галено
|71’
|Каштру
|Али Мохамед Аль-Моатасембелла
|Барнс Харви
|Тилеманс Юри
|72’
|Перес Айосе
|Ихеаначо Келечи
|72’
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|15
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|1
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|12
|Фолы
|13
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|10
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|1
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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