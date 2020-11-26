В 13 Рунарссон Рунар Спасений: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 23 Луис Давид Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 45

З 20 Мустафи Шкодран Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 17 Соареш Седрик Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 34 Джака Гранит Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 62

З 15 Мэйтленд-Найлз Эйнсли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 28 Уиллок Джозеф Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 75

Н 9 Ляказетт Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 75

П 24 Нельсон Рейсс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Н 30 Нкетиа Эдвард Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 82

П 19 Пепе Николя Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Мэйси Мэтт

В 44 Хейн Карл

З 2 Бельерин Эктор

З 3 Тирни Киран Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 15

З 16 Холдинг Роб Ударов всего: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

П 66 Азиз Мигель

П 41 Коттрелл Бен

П 8 Себальос Даниэль Отборы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 28

П 32 Смит-Роу Эмиль Голевые передачи: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 15