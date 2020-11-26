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0 : 3
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион Акер Стэдион (Мольде)
|50’
|0:1
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Пепе Николя
ассистент Уиллок Джозеф
|55’
|0:2
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Нельсон Рейсс
ассистент Уиллок Джозеф
|83’
|0:3
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Балогун Фоларин
ассистент Смит-Роу Эмиль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Холдинг Роб
|Луис Давид
|Омойжуанфо Охи
|Джеймс Леке
|61’
|Болли Матис
|Хуссаин Этзаз
|61’
|62’
|Себальос Даниэль
|Джака Гранит
|75’
|Смит-Роу Эмиль
|Ляказетт Александр
|75’
|Тирни Киран
|Уиллок Джозеф
|Брунхильдсен Ола
|Эйкрем Магнус
|81’
|Педерсен Маркус
|Риса Бирк
|81’
|82’
|Балогун Фоларин
|Нкетиа Эдвард
|Кнудтзон Эрлинг
|Грегерсен Стиан
|85’
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|11
|Удары по воротам
|19
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|1
|Удары в створ
|8
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|5
|Фолы
|9
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|7
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|4
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|5
|Cэйвы
|1
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В принципе, можно на ничью ставить.
В принципе, можно на ничью ставить.
Удачи Пушкари
Удачи Пушкари