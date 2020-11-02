В 1 Мелье Иллан Голов пропущено: 4 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 95

З 15 Даллас Стюарт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 81

З 5 Кох Робин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 85 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 95

З 6 Купер Лиам Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 95

З 2 Эйлинг Люк Отборы: 1 Всего навесов: 5 Выносы: 2 Пасы: 99 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 95

П 43 Клих Матеуш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 95

П 22 Харрисон Джек Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 8 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

П 46 Шакелтон Джейми Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 19 Эрнандес Пабло Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 67

Н 9 Бэмфорд Патрик Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 4 Выносы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 95

П 17 Кошта Элдер Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 13 Касилья Кико

З 24 Дэвис Лейф

З 49 Кейси Оливер

З 21 Стружк Паскаль

Н 10 Алиоски Эзган Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 14

Н 7 Поведа Иан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 50