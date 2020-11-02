|Лидс
|1:4
|Лестер Сити
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1 : 4
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Элланд Роуд
|2’
|0:1
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Барнс Харви
ассистент Варди Джейми
|21’
|0:2
|Тилеманс Юри
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Даллас Стюарт
ассистент Харрисон Джек
|1:2
|48’
|76’
|1:3
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Варди Джейми
ассистент Юндер Дженгиз
|90+1’
|1:4(П)
|Тилеманс Юри
|Даллас Стюарт
|50’
|84’
|Томас Люк
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Поведа Иан
|Шакелтон Джейми
|46’
|63’
|Мэддисон Джеймс
|Прат Деннис
|Робертс Тайлер
|Эрнандес Пабло
|67’
|71’
|Юндер Дженгиз
|Барнс Харви
|Алиоски Эзган
|Даллас Стюарт
|81’
|85’
|Морган Уэс
|Варди Джейми
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|9
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|8
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|9
|Фолы
|5
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|10
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|0
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|4
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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