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1 : 2
завершен
21 февраля 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:30
|52’
|0:1
|Заболотный Антон
|67’
|0:2
|Жоаозиньо
|Вильена Тонни
|1:2
|81’
|Ионов Алексей
|15’
|Газинский Юрий
|43’
|44’
|Терехов Сергей
|Олссон Кристоффер
|54’
|Берг Маркус
|55’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кабелла Реми
|Ионов Алексей
|63’
|Вильена Тонни
|Олссон Кристоффер
|63’
|Камболов Руслан
|Газинский Юрий
|63’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Классон Виктор
|72’
|Ари
|Берг Маркус
|83’
|83’
|Бурмистров Никита
|Жоаозиньо
|90+3’
|Руденко Александр
|Юсупов Артур
|90+3’
|Дуганджич Марко
|Заболотный Антон
|90+4’
|Набиуллин Эльмир
|Заика Кирилл
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|4
|Предупреждения
|1
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Сочи с победой! Сильный коллектив создан способный играть, как от себя, так и от соперника. Это важно, чтобы решать большие задачи.
Матч получился по накалу интересным. Держал в напряжение до конца.
Сочи с победой! Сильный коллектив создан способный играть, как от себя, так и от соперника. Это важно, чтобы решать большие задачи.
Матч получился по накалу интересным. Держал в напряжение до конца.