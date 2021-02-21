ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Кубок России 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-21
2020-08-05
2020-08-19
2020-08-26
2020-09-02
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-23
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-21
2020-11-04
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-03-03
2021-04-07
Краснодар - Сочи
ЦСКА - СКА-Хабаровск
Локомотив - Тамбов
Ростов - Ахмат

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Сочи

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 1:2 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Краснодар
Сочи
Смотреть трансферы
1 : 2
завершен
21 февраля 2021, 17:00
воскресенье
Смотреть трансляцию
Россия. Кубок 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:30
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.763.34
Fonbet Live! 100.00 6.30 1.13
Мелбет 2.10 3.66 3.55
Лига ставок 2.05 3.50 3.60
    Еще
     
    15' Ионов Алексей (11)
     
    43' Газинский Юрий (8)
     
    54' Олссон Кристоффер (14)
     
    55' Берг Маркус (33)
     
    3
    63' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Кабелла Реми (7) вышел на поле
    63' Олссон Кристоффер (14) уходит с поля, Вильена Тонни (52) вышел на поле
    63' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Камболов Руслан (77) вышел на поле
     
    72' Классон Виктор (16) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
     
    81' (1:2) Вильена Тонни (52)
     
    83' Берг Маркус (33) уходит с поля, Ари (9) вышел на поле
     
    44' Терехов Сергей (13)
     
    52' (0:1) Заболотный Антон (9)
     
    67' (0:2) Жоаозиньо (22)
     
    83' Жоаозиньо (22) уходит с поля, Бурмистров Никита (18) вышел на поле
     
    3
    90+3' Юсупов Артур (6) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
    90+3' Заболотный Антон (9) уходит с поля, Дуганджич Марко (17) вышел на поле
    90+4' Заика Кирилл (27) уходит с поля, Набиуллин Эльмир (3) вышел на поле
    Голы
    52’ 0:1 Заболотный Антон
    67’ 0:2 Жоаозиньо
    Вильена Тонни 1:2 81’
    Наказания
    Ионов Алексей 15’
    Газинский Юрий 43’
    44’ Терехов Сергей
    Олссон Кристоффер 54’
    Берг Маркус 55’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кабелла Реми Ионов Алексей 63’
    Вильена Тонни Олссон Кристоффер 63’
    Камболов Руслан Газинский Юрий 63’
    Сулейманов Магомед-Шапи Классон Виктор 72’
    Ари Берг Маркус 83’
    83’ Бурмистров Никита Жоаозиньо
    90+3’ Руденко Александр Юсупов Артур
    90+3’ Дуганджич Марко Заболотный Антон
    90+4’ Набиуллин Эльмир Заика Кирилл
    Статистика
    		 4 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Ирина Михайлова
    Ирина Михайлова ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    22 февраля в 07:45
    ..ох, и не знаю, характер своенравный..но попросим))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    22 февраля в 00:53
    Матч не смотрел . Судья много помогал Сочам ?
    ZhenyaBel1982
    ZhenyaBel1982
    21 февраля в 22:46
    Галицкий как стал сам тренировать,все пошло наперекосяк. Пока не натренируется, видно и будет вот так Краснодар играть...Мусаев не тернер, и уйдет как только Галицкий поймет,что нужен уже тренер этим ребятам.
    football is a great game
    football is a great game
    21 февраля в 22:45
    Сочи с победой !! Дерби юга за сочинцами !!
    batman555
    batman555
    21 февраля в 22:11
    Мне кажется,что Городов это такой засланный казачёк))))) Другой вопрос,а когда вы Крицюка продавали и Городова подписывали о чём думали?! А когда Спаича продавали??!! А когда на усиление фланговых защитников, пригласили Смольникова и Чернова,а не других футболистов??!!,,
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    21 февраля в 21:28, ред.
    Бывший игрок Краснодара решил исход матча не в пользу Краснодара....
    У Сочи положительная статистика против команды Мусаева...
    Вообще "Сочи" молодцы...год уж дома не проигрывают...а тут ещё и гостевая победа в Кубке..
    Неплохой отрезок...последние 4 официальных матча - 4 победы...над Спартаком,Динамо,Ахматом и Краснодаром...
    Пожалуй Федотов на сегодня лучший тренер Лиги...
    протон1
    протон1
    21 февраля в 21:00
    второй состав играл у быков. это значит им это не нужно
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 февраля в 20:44
    Квалифицированный тренер-середняк предсказуемо переиграл вечного студента,которого все по-прежнему числят талантливым и перспективным.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    21 февраля в 20:11
    Краснодар прибавил. Можно поздравить Галицкого и Мусаева за этих парней. Нет баланса между защитой и атакой. При потери мяча и быстрых контратаках команда теряется. Мусаеву есть над чем работать и пора ставить игру в защите. Давно об этом говорится, что у команды сильный крен на атаку.
    Сочи с победой! Сильный коллектив создан способный играть, как от себя, так и от соперника. Это важно, чтобы решать большие задачи.
    Матч получился по накалу интересным. Держал в напряжение до конца.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
    21 февраля в 20:06
    Летом вернётся?
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
    21 февраля в 20:01
    Безусловно я с вами согласен Misses.)
    Крикун
    Крикун
    21 февраля в 19:59
    Молодцы, филиал, так держать.
    Не основа, так дубль - кубок должны брать!
    mensk
    mensk
    21 февраля в 19:34
    Ну и слабаки же Краснодар....
    Ирина Михайлова
    Ирина Михайлова ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 февраля в 19:27
    ...подался на зимнюю спячку)))
    oFANATo
    oFANATo
    21 февраля в 19:18
    Южное дерби получилось на славу!!!👍👍👍
    За адекватность
    За адекватность
    21 февраля в 19:16
    Что там нарабатывал Мурад Олегович на длительных зимних сборах видимо остается тайной за семью печатями, одному ему известной. Сегодня оборона во главе с Городовым уверенно продолжила начатое в матче ЛЕ, правда стоит отметить, что ограничились двумя, а не тремя пропущенными. Вроде бы и играют в атаку, но как-то на мой взгляд сумбурно, нет той легкости, изящности и главное эффективности. Ну и какой-то баланс между обороной собственных ворот и атакой отсутствует напрочь. За счет чего "Краснодар" собирается пройти хорватов, даже сложно представить Ну а в игре "Сочи" чувствуется тренерская рука. Не сказать, что показали что-то выдающееся, но результат на табло, и команда в 1/4 КР, с чем болельщиков клуба и поздравляю. Как обычно личное мнение.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
    21 февраля в 19:15
    А куда котик убежал от iri13?
    112910415
    112910415
    21 февраля в 19:12
    совсем беда
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    21 февраля в 19:11
    Мастер-класс от Федотова.
    Valeriy-48
    Valeriy-48 ответ Михалыч 54 (раскрыть)
    21 февраля в 19:07
    Состав не только хороший, состав очень сильный, но вот с тренером проблемы.
    13 RUS
    13 RUS
    21 февраля в 19:06
      berda2003
      berda2003
      21 февраля в 19:06
      неужели галицкому не надоела эта бестолковая, тупая, безмозглая игра т.н. своей команды... этот растерянный мальчик с гор, стоящий у кромки, карикатура на тренера - что он от него ждёт?
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      21 февраля в 19:06, ред.
      87я минута, мяч у Шапи, справа забегает Смольников, врываясь в штрафную, Игорю останется просто прострелить на дальний угол где 3 игрока краснодара ждут замкнуть этот момент...ну или навешивай сразу на тех игроков быков, которые в большинстве в штрафной соперника дожидаются мяч чтобы сравнять счёт. Мага просто решил пробить по воротам! в его детских воспоминаниях гол севилье и как он выходил на замену и спасал краснодар своими мячами в концовках игр🤦‍♂️😁 90+2 опасный штрафной, до ворот проекта чуть больше 20ти метров, и кто же идёт бить? Магомед - Шапи Сулейманов!!!😂
      bacek15
      bacek15
      21 февраля в 19:05
      Джанаев лучший. Сочи вперед!
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      21 февраля в 19:04
      Мусаев опять проблеял что-то невнятное.
      158nactux
      158nactux
      21 февраля в 19:04
      Наивные против Великого Зе хотели выиграть...
      А по существу у волов проблемище с воротчиком...
      Михалыч 54
      Михалыч 54
      21 февраля в 19:01
      Два поражения подряд у Краснодара с не самыми сильными соперниками. Что-то у них с психологией, как кажется. Ведь у них очень хороший состав. Надеюсь, всё у них наладится.
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      21 февраля в 19:01
      Краснодар пока оставляет из сезона в сезон впечатление хронического неудачника. Вроде играть стараются, вроде руководство всё правильно делает, но всегда в конце проигрывают, не выигрывают трофеи. Не хватает целеустремлённости и концентрации.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      21 февраля в 18:59
      Мусаев, да уйди ты уже...
      particular
      particular
      21 февраля в 18:57
      Галицкий в трансе, болельщики в шоке и только Мусаев в состоянии несостояния...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100