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1 : 1
завершен
25 марта 2021, 22:45
четверг
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Стадион Лос Карменес
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:35
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Мората Альваро
ассистент Коке
|1:0
|33’
|57’
|1:1(П)
|Бакасетас Тасос
|Мартинес Иньиго
|56’
|81’
|Зека
|83’
|Якумакис Гиоргос
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мартинес Иньиго
|Рамос Серхио
|46’
|46’
|Цолис Христос
|Манталос Петрос
|46’
|Сиопис Манолис
|Лимниос Димитрис
|Педри
|Ольмо Даниэль
|64’
|Сальватиерра Брайан
|Каналес Серхио
|64’
|65’
|Фортунис Константинос
|Масурас Гиоргос
|Алькантара Тьяго
|Коке
|72’
|Ойарсабаль Микель
|Торрес Ферран
|72’
|78’
|Якумакис Гиоргос
|Бакасетас Тасос
|80’
|Кириакопулос Гиоргос
|Цимикас Константинос
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|9
|Удары по воротам
|1
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|2
|Удары в створ
|1
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|15
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|2
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|80%
|Владение мячом
|20%
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|0
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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Испания не играла до 80 минуты,Греция забила первым же ударом в створ,при первой же атаки получили пенку,причем самую странную на моей памяти,в интернете может найти это момент,ну очень странный))
Испания не играла до 80 минуты,Греция забила первым же ударом в створ,при первой же атаки получили пенку,причем самую странную на моей памяти,в интернете может найти это момент,ну очень странный))