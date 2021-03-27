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0 : 3
завершен
27 марта 2021, 20:00
суббота
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Стадион Ла Росаледа
|4’
|0:1
|Туфан Озан
|28’
|0:2
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Союнджу Чаглар
ассистент Язиджи Юсуф
|59’
|0:3
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Туфан Озан
ассистент Чалханоглу Хакан
|Грегерсен Стиан
|48’
|Серлот Александр
|67’
|75’
|Мюльдюр Мерт
|Торстведт Кристиан
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хансен Андре
|Ярстейн Руне
|46’
|Кинг Джошуа
|Эльюнусси Мохамед
|67’
|Торстведт Кристиан
|Мидтсьё Фредрик
|67’
|Свенссон Йонас
|Риерсон Юлиан
|68’
|69’
|Анталяли Тайлан
|Чалханоглу Хакан
|69’
|Эркин Джанер
|Язиджи Юсуф
|73’
|Унал Энес
|Караман Кенан
|Торсби Мортен
|Холанд Эрлинг
|83’
|86’
|Акбунар Халил
|Йилмаз Бурак
|86’
|Кабак Озан
|Туфан Озан
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|13
|Удары по воротам
|10
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|1
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|2
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|0
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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Турецкую сборную можно поздравить, победили двоих прямых конкурентов в группе!
Что касается Холанда...понятное дело , что партнеры в сборной и в Дортмунде разные, и с одними уже сыгрался а с другими играет намного реже, но нужно брать игру в сборной на себя, раз считаешься одним из лучших игроков мира! Да, один в поле не воин, но нужно попытаться тащить партнеров и сборную за собой!
Турецкую сборную можно поздравить, победили двоих прямых конкурентов в группе!
Что касается Холанда...понятное дело , что партнеры в сборной и в Дортмунде разные, и с одними уже сыгрался а с другими играет намного реже, но нужно брать игру в сборной на себя, раз считаешься одним из лучших игроков мира! Да, один в поле не воин, но нужно попытаться тащить партнеров и сборную за собой!