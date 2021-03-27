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Норвегия - Турция
Черногория - Гибралтар
Россия - Словения
Беларусь - Эстония
Хорватия - Кипр
Нидерланды - Латвия
Сербия - Португалия
Ирландия - Люксембург
Чехия - Бельгия
Словакия - Мальта

Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия против Турция

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.353.05
Лига Ставок 2.12 3.40 3.65
Фонбет Live! 88.00 25.00 1.02
Мелбет 2.20 3.52 3.42
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    46' Ярстейн Руне (1) уходит с поля, Хансен Андре (12) вышел на поле
     
    48' Грегерсен Стиан (2)
     
    3
    67' Серлот Александр (9)
    67' Эльюнусси Мохамед (11) уходит с поля, Кинг Джошуа (7) вышел на поле
    67' Мидтсьё Фредрик (18) уходит с поля, Торстведт Кристиан (21) вышел на поле
     
    68' Риерсон Юлиан (14) уходит с поля, Свенссон Йонас (16) вышел на поле
     
    80' Торстведт Кристиан (21)
     
    83' Холанд Эрлинг (23) уходит с поля, Торсби Мортен (22) вышел на поле
     
    4' (0:1) Туфан Озан (6)
     
    28' (0:2) Союнджу Чаглар (4) (Язиджи Юсуф (11))
     
    59' (0:3) Туфан Озан (6) (Чалханоглу Хакан (10))
     
    2
    69' Чалханоглу Хакан (10) уходит с поля, Анталяли Тайлан (14) вышел на поле
    69' Язиджи Юсуф (11) уходит с поля, Эркин Джанер (18) вышел на поле
     
    73' Караман Кенан (19) уходит с поля, Унал Энес (16) вышел на поле
     
    75' Мюльдюр Мерт (3)
     
    2
    86' Йилмаз Бурак (17) уходит с поля, Акбунар Халил (21) вышел на поле
    86' Туфан Озан (6) уходит с поля, Кабак Озан (15) вышел на поле
    Голы
    4’ 0:1 Туфан Озан
    28’ 0:2 Союнджу Чаглар
    ассистент Язиджи Юсуф
    59’ 0:3 Туфан Озан
    ассистент Чалханоглу Хакан
    Наказания
    Грегерсен Стиан 48’
    Серлот Александр 67’
    75’ Мюльдюр Мерт
    Торстведт Кристиан 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хансен Андре Ярстейн Руне 46’
    Кинг Джошуа Эльюнусси Мохамед 67’
    Торстведт Кристиан Мидтсьё Фредрик 67’
    Свенссон Йонас Риерсон Юлиан 68’
    69’ Анталяли Тайлан Чалханоглу Хакан
    69’ Эркин Джанер Язиджи Юсуф
    73’ Унал Энес Караман Кенан
    Торсби Мортен Холанд Эрлинг 83’
    86’ Акбунар Халил Йилмаз Бурак
    86’ Кабак Озан Туфан Озан
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 10
    		1 Удары в створ 3
    		14 Фолы 13
    		7 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		57% Владение мячом 43%
    		0 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    28 марта в 09:40
    Да уж! В сборках тренерское значение и влияние колоссально. В этом смысле турок намного обошёл викинга. Если в клубах коачу зачастую можно отпустить ситуацию в руки бегающего состава, то в сборке кардинально наоборот из-за не сыгранности партнёров по команде. Поэтому Холанд при всех своих голевых настройках вчера был на редкость бесполезен.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    28 марта в 06:59
    Турки хорошо идут. Бурак Йылмаз зверь. ☺️
    DEIVID_33
    DEIVID_33
    28 марта в 06:28
    Не знаю при чём тут цена Холланда и матчи сборной? Клуб и сборная абсолютно 2 разные вещи.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    28 марта в 00:40
    Новая цена на Холланда - 170 миллионов
    Crooclin
    Crooclin ответ RR117 (раскрыть)
    28 марта в 00:06
    Сборная Турции громко заявила о себе ещё на Евро 2000, когда в последнем матче в группе, с одним очком в кармане, играла против Бельгии и Хакан Шукур забил головой, выпрыгнув на отскок выше чем вратарь с вытянутыми руками!!!
    В итоге, Турция вышла из группы в плей-офф, обогнав ту самую Бельгию(у них была всего одна победа)
    Crooclin
    Crooclin ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    28 марта в 00:02
    Кто такая сборная Норвегии перед дважды медалистом Чемпионатов Мира?) Евросереднячок...
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    27 марта в 23:41
    значит надо менять тренера. проигрывать на своем поле с разгромным счетом, туркам!!! для норвежцев должно быть позором
    kanuni
    kanuni ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
    27 марта в 23:34
    Норвегия-футбольная страна???Хотя факт,они единственные из числа сборных с кем Бразилия играла на ЧМ несколько раз и ни разу не победила их.
    Nazi
    Nazi
    27 марта в 23:15
    Холланд 300 лямов, не меньше.. :)
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    27 марта в 23:13
    Кто-то Холанд а видел на поле?
    Вот так всегда: стоит кому-то сыграть удачго сезон ( партнеры удачные, тренер хороштй, фррма игрока и т.д.),сразу надо сделать из него звезду на продажу... 150 млн, 200млн - кто больше ак в шоу-бизнесе..
    Норвегия всегда была футбольной страной, понимаешь, как Бразилия, и там , понятно, рождаются супер футболисты... Даже подождать пару лет не хотят- бабки нужны сейчас!
    kanuni
    kanuni
    27 марта в 22:54, ред.
    Очень надеюсь это старт возрождения сборной Турции.Команда времён ЧМ-2002 и Евро-2008 была (не постесняюсь этого слова) великой.Желаю им, как минимум, тех же результатов
    Брулин
    Брулин
    27 марта в 22:43
    Потенциальных покупателей Холланда отпугнет не 180 млн ,а 2 игры в составе сборной .
    Боруссия этим летом может не волноватся😅😅😅
    RR117
    RR117
    27 марта в 22:30
    Ну Норвегия это не атакующая Боруссия, тут Холанду забивать гораздо сложнее, то же самое касатся даже в большей степени и Левандовски.

    Ну а Турция просто молодцы, очень надеюсь вновь увидеть ту самую Турцию образца 2002 года, которая влюбилась всех своей бескомпромисной игрой.
    A.S.A
    A.S.A
    27 марта в 22:23
    Норвежцы шумиху поднимают в поддержку отмены ЧМ в Катаре...бойкоты объявляют... Вы для начала отберитесь на этот мундиаль, а потом кричите...
    Турецкую сборную можно поздравить, победили двоих прямых конкурентов в группе!
    Что касается Холанда...понятное дело , что партнеры в сборной и в Дортмунде разные, и с одними уже сыгрался а с другими играет намного реже, но нужно брать игру в сборной на себя, раз считаешься одним из лучших игроков мира! Да, один в поле не воин, но нужно попытаться тащить партнеров и сборную за собой!
    Apsny
    Apsny
    27 марта в 22:18
    Это 18 миллионов как максимум.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    27 марта в 22:18
    Турки новые чемпионы мира !
    cool4back
    cool4back
    27 марта в 22:14
    Ага... 180 лямов... Не тащщер нифига... Может ещё молодой?
    Q-J-G
    Q-J-G
    27 марта в 22:12
    После игры со сборной Гибралтара, Турции - Э.Холанду надо хорошенько подумать, уходить ли из "Боруссии" в другую команду, или нет. Не факт, что в другой команде у него будет такая же результативность, как в "Боруссии"... Да и желающим купить Холанда, надо посмотреть матчи сборной Норвегии с Гибралтаром, Турцией, в которых Холанда мы и не заметили...
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    27 марта в 22:11
    НЕ ОЖИДАЛ ЭТО ФАНТАСТИКА !!!!!ТУРКИ МОЛОДЦЫ!!!!
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    27 марта в 22:07
      Q-J-G
      Q-J-G
      27 марта в 22:05
      Сборная Норвегии решила не на словах, а на деле бойкотировать ЧМ, который должен состояться в Катаре. С такой игрой, которую норвежцы продемонстрировали в домашнем матче с Турцией, нечего им делать на ЧМ, да и вряд ли они туда и попадут, даже не бойкотируя...
      Dima salev
      Dima salev
      27 марта в 21:59
      Это игра показало что Холланд ещё не звезда футбола
      УЕСКА
      УЕСКА
      27 марта в 21:59
      ТОП клубы все еще хотят потратиться на Холланда после такой его игры за сборную?
      Ravshan878
      Ravshan878
      27 марта в 21:48
      Братья Турки молодцы.Две игры 100'/,результат.👍👍👏👏.)
      Ravshan878
      Ravshan878
      27 марта в 21:39
      Красное по делу.Чуть турка госпиталь не отправил.
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      27 марта в 21:28
      Два матча, побеждены два прямых противника за путевку на ЧМ. Все в руках турок.
      Gahi
      Gahi
      27 марта в 21:28
      Турция с каждой игрой становится все более уверенной, что не скажешь об этом о Норвегии.
      Ravshan878
      Ravshan878
      27 марта в 21:18
      Ёшкина кот Gol красава. Молодцы турки.)
      Ozabot
      Ozabot
      27 марта в 21:00
      Холанд без своих креативных полузащитников из «Боруссии» совсем беззубый. Крутой футболист, но только в составе крутой команды.
      kyxy
      kyxy
      27 марта в 20:38
      Турки серьезно настроены
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