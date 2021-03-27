В 1 Дмитрович Марко Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

З 4 Миленкович Никола Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 3 Выносы: 4 Красные карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 13 Митрович Стефан Отборы: 1 Блоки: 2 Выносы: 4 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 94

З 2 Павлович Страхинья Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 94

П 8 Гудель Неманья Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

П 17 Костич Филип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 72

П 22 Лазович Дарко Ударов всего: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 20 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

Н 18 Влахович Душан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 45

Н 9 Митрович Александар Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 88

П 10 Тадич Душан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 23 Николич Джордже

В 12 Райкович Предраг

З 3 Петкович Марко

З 19 Ристич Михайло Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 22

З 5 Спайич Урош

П 16 Груич Марко

П 21 Джуричич Филип Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

П 14 Живкович Андрия

П 15 Крстичич Ненад

П 6 Максимович Неманья Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 49

П 7 Радоньич Неманья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 49