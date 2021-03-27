|Сербия
|2:2
|Португалия
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2 : 2
завершен
27 марта 2021, 22:45
суббота
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Стадион Райко Митич
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:35
|11’
|0:1
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Жота Диого
ассистент Силва Бернарду
|36’
|0:2
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Жота Диого
ассистент Соареш Седрик
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Митрович Александар
ассистент Радоньич Неманья
|1:2
|46’
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Костич Филип
ассистент Радоньич Неманья
|2:2
|60’
|53’
|Фернандеш Бруну
|54’
|Фонте Жозе
|Максимович Неманья
|57’
|Митрович Александар
|85’
|Миленкович Никола
|90+2’
|90+4’
|Роналду Криштиану
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Радоньич Неманья
|Влахович Душан
|46’
|Максимович Неманья
|Лазович Дарко
|46’
|Ристич Михайло
|Костич Филип
|71’
|72’
|Мендеш Нуно
|Канселу Жоау
|72’
|Санчеш Ренату
|Оливейра Сержиу
|Джуричич Филип
|Тадич Душан
|81’
|85’
|Фелиш Жоау
|Жота Диого
|Йович Лука
|Митрович Александар
|87’
|90+1’
|Палинья
|Фернандеш Бруну
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|16
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|4
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|16
|Фолы
|11
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|5
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|5
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|1
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Геи мира должны объединиться и защитить своего.
Геи мира должны объединиться и защитить своего.
Португалия на ЧЕ 2016 была одной из худших команд, её буквально затащили в финал для лёгкой жертвы для французов, но не срослось. А конкретно Португалии повезло, что Кристи сломалась и её не было на поле.
Если бы Кристи была бы на поле то чемпионами стали бы французы. Раньше давали медали только тем кто выиграл финал, Кристи не выиграла, её даже на поле небыло.
Португалия на ЧЕ 2016 была одной из худших команд, её буквально затащили в финал для лёгкой жертвы для французов, но не срослось. А конкретно Португалии повезло, что Кристи сломалась и её не было на поле.
Если бы Кристи была бы на поле то чемпионами стали бы французы. Раньше давали медали только тем кто выиграл финал, Кристи не выиграла, её даже на поле небыло.
А суперкубок уефа ??
Там вообще не понятно
1 матч и все
А суперкубок уефа ??
Там вообще не понятно
1 матч и все
Роналду я считаю гениальным игроком, но как человек он полное ..... Нарцисс и гей.
Так, что можешь мне про Мессии не писать, я только улыбаюсь с этого.
Я не люблю Реал, но уважаю многих игроков, особенно которые ведут себя как настоящие мужики. Кристинка в этот круг не входит. Потешу твоё самолюбие и скажу, что к Кри стал так относиться когда он был ещё игроком МЮ.
Роналду я считаю гениальным игроком, но как человек он полное ..... Нарцисс и гей.
Так, что можешь мне про Мессии не писать, я только улыбаюсь с этого.
Я не люблю Реал, но уважаю многих игроков, особенно которые ведут себя как настоящие мужики. Кристинка в этот круг не входит. Потешу твоё самолюбие и скажу, что к Кри стал так относиться когда он был ещё игроком МЮ.
Мне по... что там Месси со сборной выиграл. Просто смешно когда про эту награду говорят.
Мне по... что там Месси со сборной выиграл. Просто смешно когда про эту награду говорят.
Месси то что выиграл ???????????
Месси то что выиграл ???????????
Кто виноват что судейка любитель барсуков отменил чистое взятие ворот?
Кто виноват что судейка любитель барсуков отменил чистое взятие ворот?
Другое дело, что Роналду 90 минут был не заметен. Команда фактически играет вдесятером. Нужен ли такой игрок сборной?
Другое дело, что Роналду 90 минут был не заметен. Команда фактически играет вдесятером. Нужен ли такой игрок сборной?
Ты так не считаешь ?
А во вторых я соперника уважаю хотя бы даже этого вашего месси
Презираю ненавижу но уважаю
Понимаешь о чем я ??
Ты так не считаешь ?
А во вторых я соперника уважаю хотя бы даже этого вашего месси
Презираю ненавижу но уважаю
Понимаешь о чем я ??
И вот ты пишешь, что тебя за подобное банят значит ты тоже пишешь что Роналду гей.
И вот ты пишешь, что тебя за подобное банят значит ты тоже пишешь что Роналду гей.
Перечисли
Роналду ЧЕ и лигу наций
А месси ?
Перечисли
Роналду ЧЕ и лигу наций
А месси ?