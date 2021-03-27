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Хорватия - Кипр
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Ирландия - Люксембург
Чехия - Бельгия
Словакия - Мальта

Текстовая онлайн трансляция матча Сербия против Португалия

Сербия Логотип футбольный клуб Сербия 2:2 Логотип футбольный клуб Португалия Португалия
Сербия
Португалия
2 : 2
завершен
27 марта 2021, 22:45
суббота
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Отбор ЧМ-2022. Европа, 2 тур
Стадион Райко Митич
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:35
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.893.921.70
Лига Ставок 5.00 3.80 1.73
Фонбет Live! 10.50 1.23 6.80
Мелбет 5.28 3.88 1.72
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    3
    46' (1:2) Митрович Александар (9) (Радоньич Неманья (7))
    46' Влахович Душан (18) уходит с поля, Радоньич Неманья (7) вышел на поле
    46' Лазович Дарко (22) уходит с поля, Максимович Неманья (6) вышел на поле
     
    57' Максимович Неманья (6)
     
    60' (2:2) Костич Филип (17) (Радоньич Неманья (7))
     
    71' Костич Филип (17) уходит с поля, Ристич Михайло (19) вышел на поле
     
    81' Тадич Душан (10) уходит с поля, Джуричич Филип (21) вышел на поле
     
    85' Митрович Александар (9)
     
    87' Митрович Александар (9) уходит с поля, Йович Лука (11) вышел на поле
     
    90+2' Миленкович Никола (4)
     
    11' (0:1) Жота Диого (17) (Силва Бернарду (10))
     
    36' (0:2) Жота Диого (17) (Соареш Седрик (21))
     
    53' Фернандеш Бруну (8)
     
    54' Фонте Жозе (6)
     
    2
    72' Канселу Жоау (20) уходит с поля, Мендеш Нуно (5) вышел на поле
    72' Оливейра Сержиу (14) уходит с поля, Санчеш Ренату (16) вышел на поле
     
    85' Жота Диого (17) уходит с поля, Фелиш Жоау (23) вышел на поле
     
    2
    90+1' Фернандеш Бруну (8) уходит с поля, Палинья (11) вышел на поле
    90+4' Роналду Криштиану (7)
    Голы
    11’ 0:1 Жота Диого
    ассистент Силва Бернарду
    36’ 0:2 Жота Диого
    ассистент Соареш Седрик
    Митрович Александар
    ассистент Радоньич Неманья     		1:2 46’
    Костич Филип
    ассистент Радоньич Неманья     		2:2 60’
    Наказания
    53’ Фернандеш Бруну
    54’ Фонте Жозе
    Максимович Неманья 57’
    Митрович Александар 85’
    Миленкович Никола 90+2’
    90+4’ Роналду Криштиану
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Радоньич Неманья Влахович Душан 46’
    Максимович Неманья Лазович Дарко 46’
    Ристич Михайло Костич Филип 71’
    72’ Мендеш Нуно Канселу Жоау
    72’ Санчеш Ренату Оливейра Сержиу
    Джуричич Филип Тадич Душан 81’
    85’ Фелиш Жоау Жота Диого
    Йович Лука Митрович Александар 87’
    90+1’ Палинья Фернандеш Бруну
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 12
    		5 Удары в створ 4
    		16 Фолы 11
    		5 Угловые 4
    		2 Офсайды 5
    		43% Владение мячом 57%
    		1 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    29 марта в 15:30
    НУ так собери их всех под свои знамёна. Им нужен лидер, вожак. Человек со стажем. Думаю, что ты подойдёшь.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    28 марта в 13:02
    А при чём ту Месси? Данный случай это дискриминация геев. Думаю ЛГБТ движение должно пекитировать офис ФИФА.
    Геи мира должны объединиться и защитить своего.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ R.Carlos. (раскрыть)
    28 марта в 12:57
    А что выиграла Кристина тогда?
    Португалия на ЧЕ 2016 была одной из худших команд, её буквально затащили в финал для лёгкой жертвы для французов, но не срослось. А конкретно Португалии повезло, что Кристи сломалась и её не было на поле.
    Если бы Кристи была бы на поле то чемпионами стали бы французы. Раньше давали медали только тем кто выиграл финал, Кристи не выиграла, её даже на поле небыло.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    28 марта в 12:56
    Никогда не помню, чтоб у Месси вот так что-то забрали.
    ilyafrom
    ilyafrom
    28 марта в 12:46
    Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду. Теперь Роналду должен извиниться перед товарищами, тренером и болельщиками за свое поведение
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    28 марта в 12:31, ред.
    Долго не было на поле Диего Жоты по причине травмы! Он вернулся и отметил свое возвращение дублем) Считаю, что арбитр вполне мог засчитать гол Криштиану, но почему то этого не сделал...
    Oplot
    Oplot ответ R.Carlos. (раскрыть)
    28 марта в 12:15
    Олимпиада,Молодежный ЧМ.Финал ЧМ 2014 в конце концов.
    Oplot
    Oplot
    28 марта в 12:14
    Это Пеналду отлетает от Лионов по несколько раз,Аяксов и Порту.Месси от таких не отлетал.
    DEIVID_33
    DEIVID_33 ответ R.Carlos. (раскрыть)
    28 марта в 12:02
    И что дальше?
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ DEIVID_33 (раскрыть)
    28 марта в 12:01
    Лига европы так то тоже не фонтан турнир но его же засчитывают игроку
    А суперкубок уефа ??
    Там вообще не понятно
    1 матч и все
    Союзник противников
    Союзник противников
    28 марта в 11:28
    Были наказаны за чрезмерное самомнение.Такое ощущение,что они слушают во время матча восторженные вопли наших "комментаторов"(без кавычек их называть не хочется)в их адрес.Ну пока облом не начался...
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ R.Carlos. (раскрыть)
    28 марта в 11:17
    Хочу сразу прояснить, Месси не мой и я не являюсь его фанатиком.
    Роналду я считаю гениальным игроком, но как человек он полное ..... Нарцисс и гей.
    Так, что можешь мне про Мессии не писать, я только улыбаюсь с этого.
    Я не люблю Реал, но уважаю многих игроков, особенно которые ведут себя как настоящие мужики. Кристинка в этот круг не входит. Потешу твоё самолюбие и скажу, что к Кри стал так относиться когда он был ещё игроком МЮ.
    DEIVID_33
    DEIVID_33 ответ R.Carlos. (раскрыть)
    28 марта в 10:13
    Нет. У Рона такая репутация.

    Мне по... что там Месси со сборной выиграл. Просто смешно когда про эту награду говорят.
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ DEIVID_33 (раскрыть)
    28 марта в 09:50
    Да не важно хоть даже лига наций!!!
    Месси то что выиграл ???????????
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ DEIVID_33 (раскрыть)
    28 марта в 09:49
    По твоей логике можно кого угодно называть геем ?
    Oplot
    Oplot
    28 марта в 09:41
    Олимпиада,Молодежный ЧМ.Финал ЧМ 2014 в конце концов.
    feris1
    feris1
    28 марта в 09:29
      cool4back
      cool4back
      28 марта в 09:20
      На матче не было рефери. Был 12-ый игрок сербской сборной Судьич! 🤣🤪
      Смерть ВРУНгеля
      Смерть ВРУНгеля
      28 марта в 08:48
      Братья сербы молодцы, притормозили эксколонизаторов, жаль что турнир товарищеский и никому не нужный
      ilyafrom
      ilyafrom
      28 марта в 08:43
      Впереди Люксембург, уровень которой, как раз для Роналду
      ilyafrom
      ilyafrom
      28 марта в 08:10
      Гол был. Мяч пересек линию полностью. Боковой ошибся.

      Другое дело, что Роналду 90 минут был не заметен. Команда фактически играет вдесятером. Нужен ли такой игрок сборной?
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      28 марта в 07:44
      Я такие вещи не пишу потому что свечку не держал а просто бросать слова наветер это не правильно
      Ты так не считаешь ?
      А во вторых я соперника уважаю хотя бы даже этого вашего месси
      Презираю ненавижу но уважаю
      Понимаешь о чем я ??
      DEIVID_33
      DEIVID_33 ответ R.Carlos. (раскрыть)
      28 марта в 07:43
      О, Лига наций! Полутоварищеский турнир. В Южной Америке даже близко нет аналога такого го...
      DEIVID_33
      DEIVID_33 ответ R.Carlos. (комментарий удален) (раскрыть)
      28 марта в 07:42
      А что такого? Гей слово разве матерное? Это же официальное слово.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ R.Carlos. (комментарий удален) (раскрыть)
      28 марта в 07:35
      Да он нормально написал, нарушении нет. Все знают, что Роналду гей, разве за это надо банить?
      И вот ты пишешь, что тебя за подобное банят значит ты тоже пишешь что Роналду гей.
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ Oplot (раскрыть)
      28 марта в 07:25
      Что месси выиграл со сборной ?
      Перечисли
      Роналду ЧЕ и лигу наций
      А месси ?
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      28 марта в 06:12
      Не узнаваемая стала Португалия.
      DEIVID_33
      DEIVID_33
      28 марта в 06:08
      Так сказать передняя выпуклость мяча вполне могла цепляться за линию. И только вид сверху может дать ответ пересёк ли мяч линию. Но такого нет. А раз нет, то и утверждать , что гол был неправильно.
      DEIVID_33
      DEIVID_33
      28 марта в 06:04
      Когда уже поймёте, что только сверху можно определить пересёк мяч линию ворот или нет?
      протон1
      протон1
      28 марта в 02:18
      жирков в нападении играл что ли?
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