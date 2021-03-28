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1 : 2
завершен
28 марта 2021, 19:00
воскресенье
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Стадион Борис Пайчадзе
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 18:50
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Кварацхелия Хвича
ассистент Китеишвили Отар
|1:0
|44’
|56’
|1:1
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Торрес Ферран
ассистент Альба Жорди
|90+2’
|1:2
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Ольмо Даниэль
ассистент Альба Жорди
|7’
|Льоренте Диего
|14’
|Порро Педро
|Зивзивадзе Буду
|19’
|Шенгелия Леван
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Мартинес Иньиго
|Льоренте Диего
|46’
|Ольмо Даниэль
|Сальватиерра Брайан
|54’
|Алькантара Тьяго
|Руис Фабиан
|Квилитая Георгий
|Зивзивадзе Буду
|62’
|65’
|Льоренте Маркос
|Порро Педро
|Шенгелия Леван
|Лобжанидзе Саба
|70’
|Беридзе Георгий
|Китеишвили Отар
|70’
|73’
|Ойарсабаль Микель
|Бускетс Серхио
|Квеквескири Ника
|Кварацхелия Хвича
|79’
|Чабрадзе Григол
|Какабадзе Отар
|79’
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|5
|Удары по воротам
|9
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|2
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|8
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|3
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|2
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|21%
|Владение мячом
|79%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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