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Польша - Андорра
Сан-Марино - Венгрия
Северная Македония - Лихтенштейн
Румыния - Германия

Текстовая онлайн трансляция матча Грузия против Испания

Грузия Логотип футбольный клуб Грузия 1:2 Логотип футбольный клуб Испания Испания
Грузия
Испания
1 : 2
завершен
28 марта 2021, 19:00
воскресенье
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Отбор ЧМ-2022. Европа, 2 тур
Стадион Борис Пайчадзе
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 18:50
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
15.326.141.23
Лига Ставок 16.00 6.40 1.22
Фонбет Live! 20.00 1.40 3.50
Мелбет 18.00 7.88 1.18
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    19' Зивзивадзе Буду (8)
     
    44' (1:0) Кварацхелия Хвича (18) (Китеишвили Отар (10))
     
    62' Зивзивадзе Буду (8) уходит с поля, Квилитая Георгий (11) вышел на поле
     
    2
    70' Лобжанидзе Саба (9) уходит с поля, Шенгелия Леван (19) вышел на поле
    70' Китеишвили Отар (10) уходит с поля, Беридзе Георгий (15) вышел на поле
     
    2
    79' Кварацхелия Хвича (18) уходит с поля, Квеквескири Ника (16) вышел на поле
    79' Какабадзе Отар (2) уходит с поля, Чабрадзе Григол (13) вышел на поле
     
    90+4' Шенгелия Леван (19)
     
    7' Льоренте Диего (3)
     
    14' Порро Педро (2)
     
    2
    46' Сальватиерра Брайан (9) уходит с поля, Ольмо Даниэль (19) вышел на поле
    46' Льоренте Диего (3) уходит с поля, Мартинес Иньиго (4) вышел на поле
     
    54' Руис Фабиан (17) уходит с поля, Алькантара Тьяго (10) вышел на поле
     
    56' (1:1) Торрес Ферран (11) (Альба Жорди (18))
     
    65' Порро Педро (2) уходит с поля, Льоренте Маркос (22) вышел на поле
     
    73' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Ойарсабаль Микель (21) вышел на поле
     
    90+2' (1:2) Ольмо Даниэль (19) (Альба Жорди (18))
    Голы
    Кварацхелия Хвича
    ассистент Китеишвили Отар     		1:0 44’
    56’ 1:1 Торрес Ферран
    ассистент Альба Жорди
    90+2’ 1:2 Ольмо Даниэль
    ассистент Альба Жорди
    Наказания
    7’ Льоренте Диего
    14’ Порро Педро
    Зивзивадзе Буду 19’
    Шенгелия Леван 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Мартинес Иньиго Льоренте Диего
    46’ Ольмо Даниэль Сальватиерра Брайан
    54’ Алькантара Тьяго Руис Фабиан
    Квилитая Георгий Зивзивадзе Буду 62’
    65’ Льоренте Маркос Порро Педро
    Шенгелия Леван Лобжанидзе Саба 70’
    Беридзе Георгий Китеишвили Отар 70’
    73’ Ойарсабаль Микель Бускетс Серхио
    Квеквескири Ника Кварацхелия Хвича 79’
    Чабрадзе Григол Какабадзе Отар 79’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 9
    		2 Удары в створ 3
    		12 Фолы 8
    		3 Угловые 6
    		2 Офсайды 2
    		21% Владение мячом 79%
    		1 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    usk
    usk
    29 марта в 15:09
    Кто знает Леван Шенгелия родственник Рамаза Шенгелия, или просто однофамилец?
    galem72
    galem72
    29 марта в 10:36
    Хвича красавец! А испанцы так и не могут набрать былую форму.
    112910415
    112910415
    29 марта в 06:30
    а счастье было так возможно, так близко ...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    29 марта в 00:50, ред.
    Хвича - топ...
    Надеюсь его западная карьера сложится не хуже чем у Шоты Арвеладзе и Кахи Каладзе...
    Успехов парню !!!!!!
    Василий 50
    Василий 50
    29 марта в 00:11
    Хвича мог стать героем.
    ABir
    ABir
    28 марта в 22:52
    Достойно сыграли, но чуда не произошло
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
    28 марта в 22:02
    Катёнок ты победила.)
    Roman73
    Roman73
    28 марта в 21:56, ред.
    Не дотерпели..
    Матч ещё раз показал , что такое Жорди Альба.
    Как-то недавно Альба был лучшим у Фурии Роха.
    da da da
    da da da
    28 марта в 21:42
    Энрике харе проверять состав ротируя всех подряд,ладно бы в товарищеских играх,ну или в край в ЛН,но не тут же))
    Gahi
    Gahi
    28 марта в 21:33
    Сборная Грузии заслужила хотя бы сегодня ничейного результата, иногда бывает в игре так, когда нужно не терять концентрацию со свистком арбитра матча. Но минутная потеря внимания и сосредоточенность каждого игрока команды в конце матча, может свести на нет все усилия команды достичь для себя положительного результата. Что и случилось в конце игры с командой Грузией  уже в добавленное время арбитром матча, желаю команде и дальше прогрессировать и улучшать свою игру во всех линиях. Удачи
    Cympak-05
    Cympak-05
    28 марта в 21:19
    Как же хорош Альба в этом сезоне. Будь нападающим или полузащитником был бы в 5 на золотой мяч
    протон1
    протон1
    28 марта в 21:14
    это грузия играла как испанцы что могли на ничью сыграть?
    ermak6848
    ermak6848
    28 марта в 21:13
    Вот это игра...немного не до терпели до свистка..
    Ironigor
    Ironigor
    28 марта в 21:09
    Очень глупая ошибка защитника и в конце вратаря . Очень жаль.
    DEIVID_22
    DEIVID_22 ответ allemz (раскрыть)
    28 марта в 21:09
    Да он и в годы Рсуля был боеспособный, а толку то. Бывало даже из группы на ЕВРО не выходили. Не, Испании уже не будет такой как с Хави и Иньестой. И мне это очень сильно нравится.
    Scarlet Witch
    Scarlet Witch
    28 марта в 21:09
    Сыроват Педри для первой сборной. Ему бы сейчас на ЧЕ играть. Пиара пока явно больше.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 марта в 21:07
    сборная Сакартвело играла неплохо. На своем уровне. понятно, что это сборная Испании сыграла слабее, а не Сакартвело сильнее, но все равно надо болельщикам сказать спасибо за игру.
    Ravshan878
    Ravshan878
    28 марта в 21:06
    Испанцы не допустили сенсации в Тбилиси.Очень жаль не справедливый счёт.🤫.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    28 марта в 21:05
    Хвича хорошо себя показал, испанцы заинтересовались.
    allemz
    allemz ответ DEIVID_22 (раскрыть)
    28 марта в 21:03
    У Испании вполне боеспособный состав, то что так вяло играют - заслуга каталонского физрука Энрике, он лишний. Нужен тренер посерьезнее, с мозгами.
    Caniggia
    Caniggia
    28 марта в 21:01
    Эх, жаль, совсем чуть-чуть грузинчики не дотерпели!
    DEIVID_22
    DEIVID_22
    28 марта в 21:00
    Очередная слабая команда времён всяких Раулей и Йерро.
    DEIVID_22
    DEIVID_22
    28 марта в 20:59
    Как же мне нравится эта сборная Испании. Которая снова ни за что не будет бороться на ЕВРО и ЧМ. Максимум выход в плэй офф.
    allemz
    allemz
    28 марта в 20:58
    Браво легенде Баварии, отлично подготовил грузин к матчу. Такой Испании желаю 81аться желательно на ранних стадиях, мертвецы ходячие.
    волгодон 2
    волгодон 2
    28 марта в 20:57
    Ольмо зарешал.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    28 марта в 20:57
    Испанский отскок))
    Валентин Комаров
    Валентин Комаров
    28 марта в 20:55
    Едва ноги унесли...
    Новый Рубин
    Новый Рубин
    28 марта в 20:48
    Просто грузины играют отважно !
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Zak11 (раскрыть)
    28 марта в 20:48
    Если халатно к матчам относится, то может и не пройти, и не только про Испанию, Нидерланды и иже сними кто к матчам подходит не серьёзно, мимо ЧМ могут пролететь!!!
    allemz
    allemz ответ Klaus-S (раскрыть)
    28 марта в 20:47
    Если уж мальтийский футбол на подъеме, то грузинский и подавно))
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