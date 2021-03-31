Босния и Герцеговина

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0 : 1
завершен
31 марта 2021, 21:45
среда
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Стадион Грбавица (Сараево)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 21:35
|60’
|0:1
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Гризманн Антуан
ассистент Рабьо Адриен
|Хаджикадунич Деннис
|15’
|51’
|Варан Рафаэль
|Саничанин Синиша
|54’
|66’
|Лемар Тома
|Хаджиахметович Амир
|69’
|79’
|Погба Поль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Жиру Оливье
|Коман Кингсли
|Стеванович Мирослав
|Тодорович Дарко
|77’
|Превляк Смаил
|Крунич Раде
|86’
|Гояк Амер
|Цимирот Гойко
|86’
|90’
|Сиссоко Мусса
|Лемар Тома
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|4
|Удары по воротам
|13
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|2
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|3
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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