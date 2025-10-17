Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, стал самым высокооплачиваемым футболистом по итогам 2025 года. Об этом сообщило издание Forbes.
По информации издания, Роналду за 2025 год заработал $280 млн (230 млн зарплата + 50 млн доход вне поля). Второе место занял аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси ($130 млн; 60+70). Тройку лучших замкнул французский нападающий саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема, заработавший $104 млн (100+4).
В топ-10 также вошли француз Килиан Мбаппе из испанского «Реала» (95; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити» (80; 60+20), одноклубник Мбаппе бразилец Винисиус (60; 40+20), египтянин Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля» (55; 35+20), сенегалец Садио Мане, играющий в одной команде с Роналду (54; 50+4), англичанин Джуд Беллингем, также защищающий цвета «Реала» (44; 29+15), испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль (43; 33+10).
Тебе реально не смешно то , что ты пишешь? Серьёзно?
Разговоры с самим с обой в центре поля.
Слёзы.
Прическа.
Походка.
Цвет машины.
До чего ещё докапаться ???
Вот не живётся спокойно хейтерам Рона
Тебе реально не смешно то , что ты пишешь? Серьёзно?
Разговоры с самим с обой в центре поля.
Слёзы.
Прическа.
Походка.
Цвет машины.
До чего ещё докапаться ???
Вот не живётся спокойно хейтерам Рона
Это не совсем зарплата от клуба.
Это оплата от фонда СА за популяризацию страны, футбола, развитие туризма, за ЧЕМПИОНАТ МИРА по Футболу в 2034 году в конце концов. Во всём мире стали носить футболки Аль-Насра. Если ты старше 18 лет, то думаю, что дальше объяснять ничего не надо.
Это не совсем зарплата от клуба.
Это оплата от фонда СА за популяризацию страны, футбола, развитие туризма, за ЧЕМПИОНАТ МИРА по Футболу в 2034 году в конце концов. Во всём мире стали носить футболки Аль-Насра. Если ты старше 18 лет, то думаю, что дальше объяснять ничего не надо.
рулит....!!!
рулит....!!!
Плюс, я говорил тебе , смотри шире на это. Они популяризовали футбол и свою футбольную Лигу в короткий счёт, всего лишь вложившись в одного Криштиану. А что потом? А потом это продажи футболок и проведение Чемпионата Мира по футболу в 2034 году у них. Никогда бы раньше им его не дали, тем более после того как недавно только был у Катара Чемп.
Они отобьют часть этих денег , а может и в плюс выйдут. А далее это туризм, болельщики, проведение матчей и кубков Италии, испании у себя на стадионах. Это всё большие деньги
Плюс, я говорил тебе , смотри шире на это. Они популяризовали футбол и свою футбольную Лигу в короткий счёт, всего лишь вложившись в одного Криштиану. А что потом? А потом это продажи футболок и проведение Чемпионата Мира по футболу в 2034 году у них. Никогда бы раньше им его не дали, тем более после того как недавно только был у Катара Чемп.
Они отобьют часть этих денег , а может и в плюс выйдут. А далее это туризм, болельщики, проведение матчей и кубков Италии, испании у себя на стадионах. Это всё большие деньги
но мне трудно судить )
но мне трудно судить )
Можно бы было рассуждать как ты, если бы футбол сам по себе оставался Спортом в прямом смысле этого слова. Но футбол - не Спорт; футбол - экономическая отрасль и уже давно.
Можно бы было рассуждать как ты, если бы футбол сам по себе оставался Спортом в прямом смысле этого слова. Но футбол - не Спорт; футбол - экономическая отрасль и уже давно.
Единственный профит, что его медийность помогает в раскрутке проведения ЧМ на местной земле. И то это убыточное мероприятие как и любой ЧМ.
Не приносит он деньги. Откуда?
Единственный профит, что его медийность помогает в раскрутке проведения ЧМ на местной земле. И то это убыточное мероприятие как и любой ЧМ.
Не приносит он деньги. Откуда?
Что касается - вырос футбол в СА и многие им теперь интересуются, потому что туда уехали звёзды...
Да большая часть любителей футбола не знает даже за какой клуб играет Канте, Марез или Кулибали с Брозовичем. Не глядя в интернете - подавляющее большинство не назовёт правильно их клубы.
Лига СА развивается только у почитателей Криштиану, потому что им нужно как-то оправдать такой выбор их кумира. Мне же, например, неизвестно даже кто там сейчас на первом месте идёт. А, главное, даже матч двух лидеров чемпионата СА с удовольствием заменю просмотром футбола с кривоногими игроками вроде Дзюбы или Миранчука.
Что касается - вырос футбол в СА и многие им теперь интересуются, потому что туда уехали звёзды...
Да большая часть любителей футбола не знает даже за какой клуб играет Канте, Марез или Кулибали с Брозовичем. Не глядя в интернете - подавляющее большинство не назовёт правильно их клубы.
Лига СА развивается только у почитателей Криштиану, потому что им нужно как-то оправдать такой выбор их кумира. Мне же, например, неизвестно даже кто там сейчас на первом месте идёт. А, главное, даже матч двух лидеров чемпионата СА с удовольствием заменю просмотром футбола с кривоногими игроками вроде Дзюбы или Миранчука.
С его приходом, туда стали идти все остальные звёзды. Он вывел чемпионат на новый уровень, чего не сделал бы твой Батраков, хоть всю жизнь бы он батрачил.
Да, он забивает голы. Но платят ему ещё и за то, что такие как ты и я, которые 3 года назад ничего не знали о чемпионате СА теперь каждый день обсуждают их тут . И даже названия нескольких клубов выучили. И даже по городу бегают дети в футболке Аль-Насра.
Скажи мне кто-то ещё лет 10 назад, что я буду видеть детей в футболках Аль Насра вместо Реала, МЮ или Барсы, я бы у виска покрутил.
Он сделал рекламу всей стране.
Поднял их футбол на иной уровень.
Тут много ещё можно писать.
С его приходом, туда стали идти все остальные звёзды. Он вывел чемпионат на новый уровень, чего не сделал бы твой Батраков, хоть всю жизнь бы он батрачил.
Да, он забивает голы. Но платят ему ещё и за то, что такие как ты и я, которые 3 года назад ничего не знали о чемпионате СА теперь каждый день обсуждают их тут . И даже названия нескольких клубов выучили. И даже по городу бегают дети в футболке Аль-Насра.
Скажи мне кто-то ещё лет 10 назад, что я буду видеть детей в футболках Аль Насра вместо Реала, МЮ или Барсы, я бы у виска покрутил.
Он сделал рекламу всей стране.
Поднял их футбол на иной уровень.
Тут много ещё можно писать.
И Рон, и Лео громкие имена не только в мире футбола, так что пока одни делают огромные деньги на их именах, соответственно и игроки сами получают за это большие деньги....
И Рон, и Лео громкие имена не только в мире футбола, так что пока одни делают огромные деньги на их именах, соответственно и игроки сами получают за это большие деньги....
Люди из СА пока что футбол губят, а не развивают как говорят.
Люди из СА пока что футбол губят, а не развивают как говорят.