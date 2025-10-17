Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

1760681706

17 октября 2025, 09:15

Португальский нападающий , выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, стал самым высокооплачиваемым футболистом по итогам 2025 года. Об этом сообщило издание Forbes.

По информации издания, Роналду за 2025 год заработал $280 млн (230 млн зарплата + 50 млн доход вне поля). Второе место занял аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси ($130 млн; 60+70). Тройку лучших замкнул французский нападающий саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема, заработавший $104 млн (100+4).

В топ-10 также вошли француз Килиан Мбаппе из испанского «Реала» (95; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити» (80; 60+20), одноклубник Мбаппе бразилец Винисиус (60; 40+20), египтянин Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля» (55; 35+20), сенегалец Садио Мане, играющий в одной команде с Роналду (54; 50+4), англичанин Джуд Беллингем, также защищающий цвета «Реала» (44; 29+15), испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль (43; 33+10).