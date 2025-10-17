 
 
 
Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

17 октября 2025, 09:15

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, стал самым высокооплачиваемым футболистом по итогам 2025 года. Об этом сообщило издание Forbes.

По информации издания, Роналду за 2025 год заработал $280 млн (230 млн зарплата + 50 млн доход вне поля). Второе место занял аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси ($130 млн; 60+70). Тройку лучших замкнул французский нападающий саудовского клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема, заработавший $104 млн (100+4).

В топ-10 также вошли француз Килиан Мбаппе из испанского «Реала» (95; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити» (80; 60+20), одноклубник Мбаппе бразилец Винисиус (60; 40+20), египтянин Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля» (55; 35+20), сенегалец Садио Мане, играющий в одной команде с Роналду (54; 50+4), англичанин Джуд Беллингем, также защищающий цвета «Реала» (44; 29+15), испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль (43; 33+10).

Expert soccer
Expert soccer
18 октября в 16:33
В американской лиге такие большие деньги крутятся, что на зарплату одному игроку ,пускай даже это и Месси, 60 лямов могут выделить...? На уровне Мбаппе и Холанда...?Тоже неплохая такая пенсия
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Nenash (раскрыть)
18 октября в 09:47
    Шредер777
    Шредер777
    18 октября в 07:22
    Офигеть ребенку 33 ляма плотить Во дожились
    Nenash
    Nenash ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    17 октября в 18:43
    Авейру популяризирует только себя. Всегда и везде. У него и указательный палец всегда загнут только в одно направлении. В направлении себя. Это все знают и видят. Если бы он только популяризировал в СА футбол, то соблюдая бы хотя бы для приличия их законы. Не сожительствовал бы с гражданкой Джорджиной, не плевался бы и не крестился в неположенных местах и т. д.. А ещё не лил бы крокодильи слёзы после поражений в финалах и не разговаривал бы на весь мир в центре поля с самим собой.. Его зарплата к футболу на поле и его популяризации ничего общего не имеет.. ☝️
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Nenash (раскрыть)
    17 октября в 17:36
    Я не могу каждому кто не понимает отдельно всё расписывать, почитай ниже мои доводы.
    Это не совсем зарплата от клуба.
    Это оплата от фонда СА за популяризацию страны, футбола, развитие туризма, за ЧЕМПИОНАТ МИРА по Футболу в 2034 году в конце концов. Во всём мире стали носить футболки Аль-Насра. Если ты старше 18 лет, то думаю, что дальше объяснять ничего не надо.
    Nenash
    Nenash ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    17 октября в 15:16
    0 трофеев - доказательство бесполезности оклада Криштика. ☝️💁
    shur
    shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    17 октября в 15:01
    ...жёстко на больную мозоль (МЮ), но справидливо, Я проглотил!!!
    shur
    shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    17 октября в 14:57
    ...в тройке толстосумых двое из Мадрида, чёрт возьми и здесь "Реал"
    рулит....!!!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Nenash (раскрыть)
    17 октября в 14:35
      Bad Listener
      Bad Listener
      17 октября в 12:41
      Заслуженно, но только потому что всю карьеру Криштиану работал на своё имя, теперь его имя работает на него.
      Nenash
      Nenash
      17 октября в 12:20
      Бесполезная трата денег на замыкателя..
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ jRest (раскрыть)
      17 октября в 12:16
      Ты ошибаешься. Лично я знаю, где играет Бензема, где играет Малком, где играет Сане и назову тебе названия этих клубов не гугля.

      Плюс, я говорил тебе , смотри шире на это. Они популяризовали футбол и свою футбольную Лигу в короткий счёт, всего лишь вложившись в одного Криштиану. А что потом? А потом это продажи футболок и проведение Чемпионата Мира по футболу в 2034 году у них. Никогда бы раньше им его не дали, тем более после того как недавно только был у Катара Чемп.

      Они отобьют часть этих денег , а может и в плюс выйдут. А далее это туризм, болельщики, проведение матчей и кубков Италии, испании у себя на стадионах. Это всё большие деньги
      Брулин
      Брулин
      17 октября в 11:57
      Барселона реально не обучаемая. Такую з/п 18-летнему пацану с сомнительной дисциплиной отвалили после того как Месси со своими дружками чуть клуб на дно не потянули.
      112910415
      112910415
      17 октября в 10:57
      большие деньги, вероятно, приносят большую радость !
      но мне трудно судить )
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
      17 октября в 10:50, ред.
      Трофеи и победы в футболе коррелируются с достатком клубов, занимающих среднее звено в финансовой иерархии. У топов всё иначе: вон МЮ в футбольном смысле из года в год выглядит на поле все хуже и хуже, а капиталоемкость бренда только растёт.

      Можно бы было рассуждать как ты, если бы футбол сам по себе оставался Спортом в прямом смысле этого слова. Но футбол - не Спорт; футбол - экономическая отрасль и уже давно.
      jRest
      jRest ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      17 октября в 10:46
      Не смотрел ни одну игру оттуда. И желания нет совершенно. Я люблю красивый футбол. И только такой красоте верен. 🙃
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
      17 октября в 10:42
      Мне кажется, что ты лукавишь.
      jRest
      jRest ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      17 октября в 10:42, ред.
      Вот, кстати, именно с Криштиану совсем не уверен, что он им приносит больше денег. По мне, так это абсолютно убыточное вложение. С чего ему приносить деньги? С призовых от трофеев, которых он выиграл ровно... ноль?
      Единственный профит, что его медийность помогает в раскрутке проведения ЧМ на местной земле. И то это убыточное мероприятие как и любой ЧМ.
      Не приносит он деньги. Откуда?
      jRest
      jRest ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      17 октября в 10:37
      Не обсуждаю футбол СА совершенно, потому что ничего о нём не знаю. Обсуждаю исключительно Криштиану.

      Что касается - вырос футбол в СА и многие им теперь интересуются, потому что туда уехали звёзды...
      Да большая часть любителей футбола не знает даже за какой клуб играет Канте, Марез или Кулибали с Брозовичем. Не глядя в интернете - подавляющее большинство не назовёт правильно их клубы.

      Лига СА развивается только у почитателей Криштиану, потому что им нужно как-то оправдать такой выбор их кумира. Мне же, например, неизвестно даже кто там сейчас на первом месте идёт. А, главное, даже матч двух лидеров чемпионата СА с удовольствием заменю просмотром футбола с кривоногими игроками вроде Дзюбы или Миранчука.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
      17 октября в 10:31, ред.
      Рон бабла саудитам приносит во много раз больше, нежели получает сам. Д - Т - Д деньги - товар - деньги. Карла Маркса ещё никто не отменял и никогда не отменит во веки веков.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ jRest (раскрыть)
      17 октября в 10:24
      Ты смотришь поверхностно на вещи. Кришу платит не клуб, а считай вся федерация футбола и само государство СА.
      С его приходом, туда стали идти все остальные звёзды. Он вывел чемпионат на новый уровень, чего не сделал бы твой Батраков, хоть всю жизнь бы он батрачил.

      Да, он забивает голы. Но платят ему ещё и за то, что такие как ты и я, которые 3 года назад ничего не знали о чемпионате СА теперь каждый день обсуждают их тут . И даже названия нескольких клубов выучили. И даже по городу бегают дети в футболке Аль-Насра.
      Скажи мне кто-то ещё лет 10 назад, что я буду видеть детей в футболках Аль Насра вместо Реала, МЮ или Барсы, я бы у виска покрутил.

      Он сделал рекламу всей стране.
      Поднял их футбол на иной уровень.

      Тут много ещё можно писать.
      Romeo 777
      Romeo 777
      17 октября в 10:11
      Красава, что тут ещё сказать. Заслужил своим трудом и своей карьерой…а между прочим ему уже почти 41 годков.
      A.S.A
      A.S.A
      17 октября в 10:10
      Сначала ты работаешь на имя, потом - имя работает на тебя! Вот и всё!
      И Рон, и Лео громкие имена не только в мире футбола, так что пока одни делают огромные деньги на их именах, соответственно и игроки сами получают за это большие деньги....
      r3fcpwwcsghe
      r3fcpwwcsghe
      17 октября в 10:04
      Рон молодец, рекорды бьёт
      jRest
      jRest
      17 октября в 09:55
      Такая, с позволения сказать, зарплата - это плевок в лицо всем футболистам. Ведь те же Мбаппе с Ямалем, или Кисляк с Батраковым прекрасно понимают, что приносят намного больше пользы своим командам на поле, чем Криштиану. И эта претензия не к португальцу, здесь виноваты те, кто платит ему столько.

      Люди из СА пока что футбол губят, а не развивают как говорят.
      CCCP1922
      CCCP1922
      17 октября в 09:53
      Да, хорошие у них зарплаты, большие... И на рекламе неплохие деньги имеют.
      sxh3kexkc3xm
      sxh3kexkc3xm
      17 октября в 09:45
      Такие деньги не зарабатывают, такие деньги уже гребут.
      8c4zntgk8vv3
      8c4zntgk8vv3
      17 октября в 09:36
      Интересно и сколько раз он был ЧМ-?Ответ-0!!!Это уровень!!!Нужно как Меська купить ЧМ!!!
      STVA 1
      STVA 1
      17 октября в 09:31
      Ямаль то уже в топе, а лет всего ничего
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      17 октября в 09:25
      Когда Хави играл за катарский Аль Садд, португалец смеялся и говорил, что никогда не пойдет в арабскую лигу ни за какие деньги. Однако деньги не пахнут. И имеют свою силу.
