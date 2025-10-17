Пятибратов отказался возглавить клубы из Армении и Казахстана

1760681000

Тренер отказался от предложений возглавить футбольные клубы из Армении и Казахстана.

Последним местом работы 49-летнего Пятибратова был воронежский «Факел», который он покинул в марте 2025 года.

«Пока я посещаю разные мероприятия — конференции тренеров, стажировки, общаюсь с коллегами, жду предложений, где можно будет полностью реализовать свой потенциал, — сказал Пятибратов. — Были предложения, которые, наверное, можно было бы рассмотреть более предметно, но не получилось, скажем так. Не было заинтересованности, но думаю, что все должно получиться, хотя признаюсь, что работать хочется всегда, тем более сейчас, когда пауза достаточно большая. Были варианты с клубами из Армении и Казахстана, несколько вариантов на уровне начального диалога с командами Первой лиги, но по тем или иным причинам не получилось».

«Предложение с Арменией было не так давно, из Казахстана — сразу после того, как я ушел из „Факела“. А предложения из России эпизодически поступают, но не могу их назвать серьезными», — добавил он.

Пятибратов работал главным тренером в «Факеле», «Чайке», «Черноморце», «Сочи».