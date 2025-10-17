 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухи

Пятибратов отказался возглавить клубы из Армении и Казахстана

17 октября 2025, 09:03

Тренер Дмитрий Пятибратов отказался от предложений возглавить футбольные клубы из Армении и Казахстана.

Последним местом работы 49-летнего Пятибратова был воронежский «Факел», который он покинул в марте 2025 года.

«Пока я посещаю разные мероприятия — конференции тренеров, стажировки, общаюсь с коллегами, жду предложений, где можно будет полностью реализовать свой потенциал, — сказал Пятибратов. — Были предложения, которые, наверное, можно было бы рассмотреть более предметно, но не получилось, скажем так. Не было заинтересованности, но думаю, что все должно получиться, хотя признаюсь, что работать хочется всегда, тем более сейчас, когда пауза достаточно большая. Были варианты с клубами из Армении и Казахстана, несколько вариантов на уровне начального диалога с командами Первой лиги, но по тем или иным причинам не получилось».

«Предложение с Арменией было не так давно, из Казахстана — сразу после того, как я ушел из „Факела“. А предложения из России эпизодически поступают, но не могу их назвать серьезными», — добавил он.

Пятибратов работал главным тренером в «Факеле», «Чайке», «Черноморце», «Сочи».

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Спартаке» решили не увольнять Станковича
06 октября
В «МЛ-Витебске» опровергли информацию о возможном назначении Семина
04 октября
СлухиЮрий Семин может возглавить белорусский «МЛ-Витебск»
04 октября
Слухи«Спартак» отказался от двух российских тренеров
25 сентября
Моуриньо готов возглавить клуб РПЛ
02 сентября
Слухи«Сочи» придётся выплатить 2 млн евро Морено в случае увольнения
31 августа
 
Все комментарии
112910415
112910415
17 октября в 10:59
тренер Пятибратов терпеливо ждёт своего шанса ...
Vilar
Vilar
17 октября в 10:32
Цену ему должен набивать агент, а если сам себя рекламируешь, сразу всем ясно - дело труба. Армении и Казахстана - это путь в никуда, он это понимает, а ждать приглашения из РПЛ - безнадёжное дело. Идти надо во вторую лигу, пока ещё, его кое-кто помнит, иначе прямая дорога в Медиалигу.
w5q929cz74e4
w5q929cz74e4
17 октября в 10:03
Повезло нипадеццки этим клубам
sdaq7g64f2cn
sdaq7g64f2cn
17 октября в 09:41
И правильно сделал, он еще на Родине пригодится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 