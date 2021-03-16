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Реал - Аталанта
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Аталанта

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 3:1 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
Реал
Аталанта
3 : 1
завершен
вчера, 23:00
1 - 0
Первый матч
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.833.40
Лига Ставок 2.25 3.60 3.15
Фонбет Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 2.16 3.68 3.38
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    34' (1:0) Бензема Карим (9) (Модрич Лука (10))
     
    39' Вальверде Федерико (15)
     
    60' (2:0) Рамос Серхио (4)
     
    64' Рамос Серхио (4) уходит с поля, Милитао Эдер (3) вышел на поле
     
    69' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
     
    73' Начо (6)
     
    77' Кроос Тони (8)
     
    82' Вальверде Федерико (15) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
     
    84' (3:1) Асенсио Марко (11) (Васкес Лукас (17))
     
    46' Пашалич Марио (88) уходит с поля, Сапата Дуван (91) вышел на поле
     
    57' Госенс Робин (8) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    59' Толой Рафаэль (2)
     
    61' Толой Рафаэль (2) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
     
    83' (2:1) Муриэль Луис (9)
     
    2
    84' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Кальдара Маттиа (13) вышел на поле
    84' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
    Голы
    Бензема Карим
    ассистент Модрич Лука     		1:0 34’
    Рамос Серхио 2:0(П) 60’
    83’ 2:1 Муриэль Луис
    Асенсио Марко
    ассистент Васкес Лукас     		3:1 84’
    Наказания
    Вальверде Федерико 39’
    59’ Толой Рафаэль
    Начо 73’
    Кроос Тони 77’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Сапата Дуван Пашалич Марио
    57’ Иличич Йосип Госенс Робин
    61’ Паломино Хосе Луис Толой Рафаэль
    Милитао Эдер Рамос Серхио 64’
    Родриго Винисиус Жуниор 69’
    Асенсио Марко Вальверде Федерико 82’
    84’ Кальдара Маттиа Пессина Маттео
    84’ Миранчук Алексей Муриэль Луис
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 13
    		6 Удары в створ 5
    		14 Фолы 13
    		0 Угловые 5
    		52% Владение мячом 48%
    		4 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:09
    Реал с победой молодцы, Модрич конечно молодец шикарнейший пас на Бензема, Рамос просто рвал всех в обороне, и следует конечно отметить Куртуа
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 01:33
    Касание было внутри штрафной
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:33
    где ваш миранчук? чуть ли не герой .. доигрались))))))))))))
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ DEIVID_33 (раскрыть)
    сегодня в 01:25
    Выпусти после перерыва, итак проигрываешь
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ R.Madrid_83 (раскрыть)
    сегодня в 01:22
      eleven LC
      eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
      сегодня в 01:19, ред.
      Второе место это не так уж и круто,надо ещё Атлетико догнать,а ведь у Барсы ещё матчи с Реалом и теми же Атлетико так что всё может измениться
      Вот я считаю что круто это комплекс который есть у Барселоны перед лч-все уже знают если Барса в плей-офф то жди кучу голов в ворота Тер-Штегена!
      Spartach from kg
      Spartach from kg
      сегодня в 01:19
      Поражение Гасперини в обоих матчах
      Hamman
      Hamman
      сегодня в 01:17
      А по моему лучшим игроком сегодня был Модрич! В таком возрасте и так пахать! Очень цепкий, верткий. Голова работает на 360 градусов. Видит идеально поле, дирижирует игрой команды гроссмейстерски. Кроос был не так сегодня заметен, но в этом и магия этих двух мастеров - дополнять друг друга.
      da da da
      da da da
      сегодня в 01:10
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ Шишанутый (раскрыть)
        сегодня в 01:06
        Барса с Месси часто впереди Мадрида и это хорошо.
        Даже старый Месси сильнее Мадрида.
        В первом круге Барса была очень слабой и разобранной, стоило собраться и уже впереди сливочных. Это круто!!!
        Manny_Pacquiao
        Manny_Pacquiao
        сегодня в 01:05
        Лучшим был винисиус. Жалко не забивает. Но как он сегодня шикарно сыграл.
        Cympak-05
        Cympak-05
        сегодня в 01:01
        Ну тут было ясно, что не отыграется. Вопрос кого Реал выбьет в 1/4. Порту или Боруссию
        DEIVID_33
        DEIVID_33 ответ Agamaga........ (раскрыть)
        сегодня в 01:00
        Он терял равновесие. Нырка не было. А касание в штрафной по ноге было.
        NOVA
        NOVA
        сегодня в 01:00, ред.
        отлично, так держать, Реал с победой!! жаль Бенз в штангу попал, должен был дубль делать и Вини не забил, такой проход совершил!!
        Шишанутый
        Шишанутый ответ Agamaga........ (раскрыть)
        сегодня в 00:58
        Еще не вечер! Вам еще в Мадрид ехать. В первом круге вас обыграли, можем повторить!)
        Мысыктар
        Мысыктар
        сегодня в 00:57
        Аталанта не унывать,все= опыт.
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
        сегодня в 00:56
          eleven LC
          eleven LC
          сегодня в 00:55
          Даже пропустив гол Реал не выпустил нити игры и забил третий
          Это и есть уверенная победа на классе
          Ждём соперника по четвертьфиналу
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ Шишанутый (раскрыть)
          сегодня в 00:55
          Зидан со своей командой на третьем месте, позади Барсы и это хорошо!
          allemz
          allemz
          сегодня в 00:55, ред.
          Да уж, Аталанта совсем ниочем.
          Судьи в этом матче как отработали?
          Сантус
          Сантус
          сегодня в 00:54
          Тупо на оставшемся классе.Сливочных с победой.
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ DEIVID_33 (раскрыть)
          сегодня в 00:54
          Он падал до штрафной - это нырок и жёлтая!
          Comentarios
          Comentarios ответ Rattlehead (раскрыть)
          сегодня в 00:54
          Спс
          Шишанутый
          Шишанутый
          сегодня в 00:54
          Зидан по полной переиграл Гасперини в это противостоянее. Перед первым матчем у него вообще пол команды были в лазарете но он все равно вышел победителем хотя мало кто в это верил. Красавчик Зизу как и весь Реал! Не чего почти не дали сделать в атаке одной из самых атакующих команд Европы за два матча, посадили их на голодный паек. Барса вылетела а Реал идет дальше и это радует!! Вперед Реал, к очередной победе в ЛЧ!! А Месси с чипсами посмотрит ЛЧ по телевизору)
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик ответ Comentarios (раскрыть)
          сегодня в 00:52
            Futurista
            Futurista
            сегодня в 00:51
            С победой Мадрид!...
            Rattlehead
            Rattlehead ответ Comentarios (раскрыть)
            сегодня в 00:50, ред.
            ПСЖ в четвертьфинале.
            Anton Hohlov
            Anton Hohlov
            сегодня в 00:50
            Реал на классе прошел, особо не напрягаясь.
            Maksat Karanov
            Maksat Karanov
            сегодня в 00:50
            С победой Реал Мадрид. Нормально сыграли
            Comentarios
            Comentarios
            сегодня в 00:48
            Чет забыл , а в прошлом году Аталанта кому проиграла и вылетела ?
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