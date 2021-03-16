В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 57

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 61

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 88 Пашалич Марио Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 84

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо

З 41 Гисланди Давиде

З 13 Кальдара Маттиа Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

З 6 Паломино Хосе Луис Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 29

З 40 Руджери Маттео

П 72 Иличич Йосип Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 33

П 59 Миранчук Алексей Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

Н 7 Ламмерс Сэм