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3 : 1
завершен
вчера, 23:00
1 - 0
Первый матч
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
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Бензема Карим
ассистент Модрич Лука
|1:0
|34’
|Рамос Серхио
|2:0(П)
|60’
|83’
|2:1
|Муриэль Луис
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Асенсио Марко
ассистент Васкес Лукас
|3:1
|84’
|Вальверде Федерико
|39’
|59’
|Толой Рафаэль
|Начо
|73’
|Кроос Тони
|77’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Сапата Дуван
|Пашалич Марио
|57’
|Иличич Йосип
|Госенс Робин
|61’
|Паломино Хосе Луис
|Толой Рафаэль
|Милитао Эдер
|Рамос Серхио
|64’
|Родриго
|Винисиус Жуниор
|69’
|Асенсио Марко
|Вальверде Федерико
|82’
|84’
|Кальдара Маттиа
|Пессина Маттео
|84’
|Миранчук Алексей
|Муриэль Луис
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|12
|Удары по воротам
|13
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|6
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|13
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|0
|Угловые
|5
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|4
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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