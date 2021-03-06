В 1 Помазун Илья Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 93

З 5 Васин Виктор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 8 Пасы: 48 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 93

З 23 Магнуссон Хордур Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 50 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 93

З 2 Фернандес Марио Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 7 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 93

П 7 Ахметов Ильзат Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 93

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 93

З 19 Зайнутдинов Бактиёр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 93

П 20 Кучаев Константин Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 71

П 22 Марадишвили Константин Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 93

Н 32 Рондон Хосе Саломон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 79

П 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 49 Тороп Владислав

З 62 Карпов Вадим

З 42 Щенников Георгий

П 17 Сигурдссон Арнор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 22

П 71 Тикнизян Наир Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 22

Н 9 Чалов Фёдор Пасы: 5 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 14

Н 99 Шкурин Илья