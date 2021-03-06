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2 : 0
завершен
06 марта 2021, 14:00
суббота
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
|Рондон Хосе Саломон
|1:0(П)
|38’
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Влашич Никола
ассистент Рондон Хосе Саломон
|2:0
|52’
|21’
|Богосавац Мирослав
|Фернандес Марио
|27’
|35’
|Бериша Бернард
|52’
|Шелия Гиорги
|67’
|Ненахов Максим
|80’
|Швец Антон
|Тикнизян Наир
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ильин Владимир
|Бериша Бернард
|46’
|Полярус Артем
|Быстров Марат
|69’
|Адуев Амир
|Мелкадзе Георгий
|69’
|Янку Габриэль
|Сильва Исмаэл
|Тикнизян Наир
|Эджуке Чидера
|71’
|Сигурдссон Арнор
|Кучаев Константин
|71’
|Чалов Фёдор
|Рондон Хосе Саломон
|79’
|81’
|Садулаев Лечи
|Ненахов Максим
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|19
|Удары по воротам
|5
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|6
|Удары в створ
|0
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|16
|Фолы
|16
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|5
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|2
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|0
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|5
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