ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-03-06
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
ЦСКА - Ахмат
Ротор - Химки
Ростов - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Ахмат

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
ЦСКА
Ахмат
2 : 0
завершен
06 марта 2021, 14:00
суббота
Смотреть трансляцию
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 21 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.885.09
Fonbet Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 1.62 3.92 6.31
Лига ставок 1.70 3.75 5.40
    Еще
     
    27' Фернандес Марио (2)
     
    38' (1:0) Рондон Хосе Саломон (32)
     
    52' (2:0) Влашич Никола (8) (Рондон Хосе Саломон (32))
     
    2
    71' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
    71' Кучаев Константин (20) уходит с поля, Сигурдссон Арнор (17) вышел на поле
     
    79' Рондон Хосе Саломон (32) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    90+1' Тикнизян Наир (71)
     
    21' Богосавац Мирослав (8)
     
    35' Бериша Бернард (7)
     
    2
    46' Бериша Бернард (7) уходит с поля, Ильин Владимир (29) вышел на поле
    46' Быстров Марат (96) уходит с поля, Полярус Артем (14) вышел на поле
     
    52' Шелия Гиорги (88)
     
    67' Ненахов Максим (24)
     
    2
    69' Мелкадзе Георгий (3) уходит с поля, Адуев Амир (6) вышел на поле
    69' Сильва Исмаэл (11) уходит с поля, Янку Габриэль (9) вышел на поле
     
    80' Швец Антон (23)
     
    81' Ненахов Максим (24) уходит с поля, Садулаев Лечи (99) вышел на поле
    Голы
    Рондон Хосе Саломон 1:0(П) 38’
    Влашич Никола
    ассистент Рондон Хосе Саломон     		2:0 52’
    Наказания
    21’ Богосавац Мирослав
    Фернандес Марио 27’
    35’ Бериша Бернард
    52’ Шелия Гиорги
    67’ Ненахов Максим
    80’ Швец Антон
    Тикнизян Наир 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Ильин Владимир Бериша Бернард
    46’ Полярус Артем Быстров Марат
    69’ Адуев Амир Мелкадзе Георгий
    69’ Янку Габриэль Сильва Исмаэл
    Тикнизян Наир Эджуке Чидера 71’
    Сигурдссон Арнор Кучаев Константин 71’
    Чалов Фёдор Рондон Хосе Саломон 79’
    81’ Садулаев Лечи Ненахов Максим
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 5
    		6 Удары в створ 0
    		16 Фолы 16
    		5 Угловые 1
    		1 Офсайды 2
    		52% Владение мячом 48%
    		0 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 5
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ steelhead (раскрыть)
    07 марта в 13:55
    Бекиевич,а не Бикеевич.
    Comentarios
    Comentarios
    07 марта в 04:54
    Ну с победой !
    steelhead
    steelhead ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    07 марта в 01:01, ред.
    Есть важный нюанс. Что с Бикеевичем, что без него на футбол в Казани ходили только хоккейные болелы. На 66 никому не нужен футбол Бикеича. Поэтому и платят миллионы Гвардиоле, Клоппу, Венгеру и иже с ними, что ставят игру, которую хочется смотреть.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    06 марта в 23:54
      David Young
      David Young ответ Товарищ Маяковский (комментарий удален) (раскрыть)
      06 марта в 22:54
      Вас тоже.
      andrefino13
      andrefino13
      06 марта в 22:40
      С Ахматом получается у ЦСКА здорово.
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Сергеевич вернулся1 (комментарий удален) (раскрыть)
      06 марта в 20:47, ред.
      Это Бердыев не ликвиден , никто его на работу не берет ) Сейчас автобус не в моде !)
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
      06 марта в 20:37
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
        06 марта в 20:31
        Все кого-то переманивают). Хвичу тоже переманили).
        Вот, когда Леня, или Карпин станут чемпионами, или призерами, вот тогда и поговорим).
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
        06 марта в 20:25
        Тренером. Кем же ещё? Вытащил Ростов впервый год из пердива. Во второй год сделал Ростов серебряным призером чемпионата. Ростов узнали в Европе. Мало?)
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
        06 марта в 20:22
        Кем был Рубин и где до прихода Бекиевича?)
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        06 марта в 20:16
        да мне как -то не верится в это. Я себе представить не могу, что в профессиональном чемпионате выходит один бизнесмен, говорит, что команда снимается и судьи начинают подыгрывать команде. Для меня это как-то фантасмагорично. Ну вам может виднее, вы больше наблюдаете чемпионат, я не знаю. мое мнение, Спартак должен играть в еврокубках. Он заработал это право. Хотя бы потому что есть Тедеско и для игроков московских опыт, не для легионеров. потому что я не вспомню уже много лет прорывов в еврокубков, может написал чушь, просто я не следил так внимательно за Спартаком, но я помню, что в 1990х футбольная Европа знала этот клуб и был он в топе.
        ФК Зенит всея Руси
        ФК Зенит всея Руси
        06 марта в 20:14
        Обращает внимание, что ЦСКА играет с очень ощутимыми кадровыми потерями.
        Поэтому очки даются не легко.
        SPV
        SPV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
        06 марта в 20:13
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
          06 марта в 20:10
          Где Рубин был до прихода Бердыева?). Когда, сколько раз и с кем стал Рубин чемпионом?). С кем Рубин победил Барселону?). С Лёней?)).
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ ildar_3871 (раскрыть)
          06 марта в 19:58
          Везде!). Смотришь Ростов-Сочи?). Вот там тоже школа Бекиевича!).
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
          06 марта в 19:56
          Спартак судят неровно. Много ошибаются как в ту, так и в другую сторону. По статистике ( не моей, а СЭ) несколько больше "ошибаются" в пользу Спартака. Особенно после того, как Федун планирует "сниматься" с РПЛ. Я объясняю это невысоким уровень судейство в РПЛ, впрочем как и невысоким уровнем футбола у нас. Все взаимосвязано.
          Рязань 062
          Рязань 062 ответ galem72 (раскрыть)
          06 марта в 19:49
          это точно. с ныряльщиком соболевым не сравнить.
          Красно Синий воин
          Красно Синий воин
          06 марта в 19:25
          Победа заслуженная. Хорошо оборонялись, не давали Ахмату пробивать в наши ворота. После осечки в предыдущем туре было важно победить, чтобы продолжить путь наверх.
          galem72
          galem72
          06 марта в 19:24
          У лошадей теперь хороший Слон в атаке. Он может давить и решать. Даже немного завидую.
          112910415
          112910415
          06 марта в 19:21
          Рондон прибавляет помаленьку
          ren888888
          ren888888
          06 марта в 18:57
            Рязань 062
            Рязань 062 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            06 марта в 18:56
            так и было.
            ildar_3871
            ildar_3871 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
            06 марта в 18:47
            Рубин это Слуцкий !)
            ildar_3871
            ildar_3871 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
            06 марта в 18:45
            А где сейчас школа Бердыева ? )
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            06 марта в 18:41
            Какой там Рондон...))
            Статистика...
            7 последних игр между ЦСКА и Ахматом - 7 побед ЦСКА...18:0 по мячам...
            Василий Корнечук
            Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            06 марта в 18:16, ред.
            Не считаю себя большим специалистом или тем, за кем следует последнее слово. Но, мне кажется, к Спартаку действительно предвзятое отношение. Я не буду обсуждать глубокие причины этого. Но болельщики заслужили увидеть Спартак в еврокубках. Да и сейчас подростки, которые тренируются в футбольных школах, мечтают играть за Спартак. Не все конечно. многие за деньги. Но сам факт, что Спартак большой клуб. Да у него сейчас состав и тренер под еврокубки. Мое личное мнение.
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
            06 марта в 18:14
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ Mi6 (раскрыть)
              06 марта в 18:11
              Особенно с учетом того, что Ахмат за всю игру ни разу!!!!! не попал в ворота. ( 0 ударов в створ!!!)
              Василий Корнечук
              Василий Корнечук ответ A.S.A (раскрыть)
              06 марта в 18:10
              Надеюсь ЦСКА выйдет на свой уровень игры. Уровень ЦСКА это не последние сезоны в еврокубках. Хотя Спартак катился тоже постепенно. Ну в любом случае для клуба это очки. Для молодых опыт. Надеюсь именно на молодых воспитанников, не испорченных еще реалиями местного футбола.
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100