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1 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Перишич Иван
ассистент Модрич Лука
|1:0
|24’
|72’
|1:1
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Ангуло Вбеймар
ассистент Шагоян Жирайр
|39’
|Тертерян Давид
|Ребич Анте
|53’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пашалич Марио
|Брекало Йосип
|26’
|Юранович Йосип
|Врсалько Шиме
|46’
|Петкович Бруно
|Влашич Никола
|46’
|Скорич Миля
|Вида Домагой
|46’
|Ребич Анте
|Модрич Лука
|46’
|46’
|Мелконян Карен
|Бабаян Эдгар
|46’
|Ангуло Вбеймар
|Сперцян Эдуард
|46’
|Бичахчян Ваган
|Адамян Саркис
|Бадель Милан
|Перишич Иван
|61’
|62’
|Шагоян Жирайр
|Байрамян Хорен
|62’
|Монрой Хорди
|Тертерян Давид
|79’
|Мурадян Карен
|Григорян Артак
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|1
|Предупреждения
|1
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