|
1 : 2
завершен
вчера, 23:30
|
Стадион Мунисипал де Ипуруа
|Дмитрович Марко
|1:0(П)
|12’
|40’
|1:1
|
Суарес Луис
ассистент Льоренте Маркос
|89’
|1:2(П)
|Суарес Луис
|62’
|Фелипе
|Арбилья Анайц
|82’
|90’
|Савич Стефан
|Кике
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Торрейра Лукас
|Корреа Анхель
|46’
|Фелиш Жоау
|Лемар Тома
|Энрих Серхио
|Муто Йосинори
|77’
|Леон Педро
|Диоп Папакули
|90+1’
|90+2’
|Кондогбиа Жоффре
|Суарес Луис
|
|12
|Удары по воротам
|9
|
|
|2
|Удары в створ
|4
|
|
|24
|Фолы
|9
|
|
|3
|Угловые
|3
|
|
|0
|Офсайды
|2
|
|
|35%
|Владение мячом
|65%
|
|
|2
|Cэйвы
|1
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|