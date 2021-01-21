В 13 Облак Ян Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 24 Врсалько Шиме Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 15 Савич Стефан Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 9 Желтые карточки: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 18 Фелипе Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 12 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 2 Хименес Хосе Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 21 Карраско Янник Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 11 Лемар Тома Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 45

П 14 Льоренте Маркос Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 8 Ньигес Сауль Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

Н 10 Корреа Анхель Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

В 31 Сан Роман Мигель

З 12 Лоди Ренан

П 20 Витоло

П 28 Гарсия Альваро

П 4 Кондогбиа Жоффре Минут сыграно: 1

П 5 Торрейра Лукас Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

Н 19 Дембеле Мусса