ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат Европы U21
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2021-01-21
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-31
2021-02-07
2021-02-14
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-21
2021-02-24
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-21
2021-04-25
2021-04-28
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Эйбар - Атлетико
Валенсия - Осасуна

Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар против Атлетико

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.233.491.73
Fonbet Live! 77.00 3.75 1.30
Мелбет 5.78 3.58 1.73
Лига ставок 5.60 3.45 1.83
    Еще
     
    12' (1:0) Дмитрович Марко (1)
     
    77' Муто Йосинори (12) уходит с поля, Энрих Серхио (9) вышел на поле
     
    82' Арбилья Анайц (23)
     
    2
    90+1' Кике (17)
    90+1' Диоп Папакули (8) уходит с поля, Леон Педро (21) вышел на поле
     
    40' (1:1) Суарес Луис (9) (Льоренте Маркос (14))
     
    2
    46' Корреа Анхель (10) уходит с поля, Торрейра Лукас (5) вышел на поле
    46' Лемар Тома (11) уходит с поля, Фелиш Жоау (7) вышел на поле
     
    62' Фелипе (18)
     
    89' (1:2) Суарес Луис (9)
     
    2
    90' Савич Стефан (15)
    90+2' Суарес Луис (9) уходит с поля, Кондогбиа Жоффре (4) вышел на поле
    Голы
    Дмитрович Марко 1:0(П) 12’
    40’ 1:1 Суарес Луис
    ассистент Льоренте Маркос
    89’ 1:2(П) Суарес Луис
    Наказания
    62’ Фелипе
    Арбилья Анайц 82’
    90’ Савич Стефан
    Кике 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Торрейра Лукас Корреа Анхель
    46’ Фелиш Жоау Лемар Тома
    Энрих Серхио Муто Йосинори 77’
    Леон Педро Диоп Папакули 90+1’
    90+2’ Кондогбиа Жоффре Суарес Луис
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 9
    		2 Удары в створ 4
    		24 Фолы 9
    		3 Угловые 3
    		0 Офсайды 2
    		35% Владение мячом 65%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:39
    а кусака забивает везде, пусть теперь Куман кулаки кусает
    swed27
    swed27
    сегодня в 02:36
    Атлеты на пути к чемпионству
    da da da
    da da da ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 02:22
    Суарес слабейший из топ напов игравших в Барсе в 21 веке,Суарес из 11 голов и 3 ассистов принес Атлетико только 4 очка,и без них бы шли на первом,по эффективности 2й Роналду.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 01:59
    давайте говорит, омолодим состав барсы, ато старички не тащат...
    оставляют Бускеца, Пуке, Мяссю, 76ьбу
    выгоняют Суареса.. он же рощет не на традициях большечемклуба.
    Суарес - 13 матчей - 11 голов - 3 асиста.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 01:27
    Красавец зубастик, должен забирать ЗБ по итогу сезона.
    allemz
    allemz
    сегодня в 01:25
    Суарес и его пламенный приветик бездарному руководству Барсы. Таких приветов ещё много будет)
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 01:21
    К моему сожалению и радости Симеонэ я всегда предугадываю развитие событий в матчах Атлетов.Дожмут в концовке.Это, должен признать-чемпионский почерк...
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:48
    А тут многолюдно...)))Смотрю фанатов у Матраса-не протолкнуться...)
    David Young
    David Young
    вчера в 22:29
    Азиатская фора гостей (0).
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 22:18
    До предыдущего сезона "Эйбар" неизменно проигрывал "Атлетико" на своем поле в матчах чемпионата Испании. Поражений на тот момент собралось пять, причем только в первом из матчей в рамках Ла Лиги баскам удалось забить мадридцам. Но 18 января 2020 года случилось историческое событие – "Оружейники" обыграли "Матрасников" на "Ипуруа" со счетом 2:0, причем обыграли вполне заслуженно (по голу забили Эстебан Бургос и Эду Экспосито). Да и в матче 1-го круга предыдущего чемпионата "Эйбар" заставил "Атлетико" попотеть – камбэк с 0:2, да с победным голом Томаса на 90-й минуте. Сейчас же "Эйбар" является одной из лучших команд Ла Лиги в плане качественного прессинга и может создать проблемы абсолютно любому сопернику. "Реал" на "Ипуруа" не так давно выиграл с большим трудом, "Барселона" сыграла с басками вничью на своем поле, а "Севилья" и вовсе проиграла "Оружейникам" дома. Но "Атлетико" от конкурентов в борьбе за чемпионство отличает умение дожимать соперника и не терять очки с кем ни попадя, особенно в матчах, в которых команда Диего Симеоне является фаворитом. Так, собственно, и выигрываются чемпионаты. В предстоящей игре "Матрасники" являются фаворитами, и думаю, им снова удастся подтвердить свой статус. Но вряд ли игра станет для гостей легкой прогулкой.
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 16:41
    Вперёд Атлетико Мадрид!
    R0100V
    R0100V
    вчера в 15:46
    0-1
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100