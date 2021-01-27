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1 : 2
завершен
27 января 2021, 23:00
среда
|Гарсия Франсиско
|1:0
|63’
|69’
|1:1
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Месси Лионель
ассистент Гризманн Антуан
|80’
|1:2
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Де Йонг Френки
ассистент Альба Жорди
|Комесанья Санти
|10’
|Трехо Оскар
|54’
|60’
|Тренеру Куман Рональд
|73’
|Дембеле Усман
|Суарес Марио
|89’
|90’
|Брейтуэйт Мартин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гарсия Альваро
|Кабальеро Хонатан
|56’
|68’
|Альба Жорди
|Пуч Рикард
|68’
|Дембеле Усман
|Тринкан Франсишку
|68’
|Педри
|Фирпо Эктор
|Суарес Марио
|Мартин Андрес
|71’
|Кортес Антонин
|Касми Ясин
|71’
|Паласон Исаак
|Мартос Иван
|83’
|Адвинкула Луис
|Эрнандес Марио
|83’
|85’
|Брейтуэйт Мартин
|Гризманн Антуан
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|8
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|5
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|24
|Фолы
|16
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|2
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|4
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|4
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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Тяжело даются голы каталонцам в этом сезоне.. моменты создают, доходят даже до вратарской, но попадают куда то не туда) вон Сити тоже играет без ярко выраженного нападающего, но голы пачками кладет.
Только после пропущенного гола подсуетились и вырвали победу. Наверное сами понимают, что кубок Испании, это единственный трофей, который им реально светит) ну это если реально смотреть на вещи.
Тяжело даются голы каталонцам в этом сезоне.. моменты создают, доходят даже до вратарской, но попадают куда то не туда) вон Сити тоже играет без ярко выраженного нападающего, но голы пачками кладет.
Только после пропущенного гола подсуетились и вырвали победу. Наверное сами понимают, что кубок Испании, это единственный трофей, который им реально светит) ну это если реально смотреть на вещи.