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2021-01-28
Райо Вальекано - Барселона
Севилья - Валенсия
Альмерия - Осасуна

Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано против Барселона

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    10' Комесанья Санти (6)
     
    54' Трехо Оскар (8)
     
    56' Кабальеро Хонатан (20) уходит с поля, Гарсия Альваро (18) вышел на поле
     
    63' (1:0) Гарсия Франсиско (33)
     
    2
    71' Мартин Андрес (11) уходит с поля, Суарес Марио (4) вышел на поле
    71' Касми Ясин (14) уходит с поля, Кортес Антонин (15) вышел на поле
     
    2
    83' Мартос Иван (3) уходит с поля, Паласон Исаак (7) вышел на поле
    83' Эрнандес Марио (28) уходит с поля, Адвинкула Луис (17) вышел на поле
     
    89' Суарес Марио (4)
     
    60' Тренеру Куман Рональд
     
    3
    68' Пуч Рикард (12) уходит с поля, Альба Жорди (18) вышел на поле
    68' Тринкан Франсишку (17) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
    68' Фирпо Эктор (24) уходит с поля, Педри (16) вышел на поле
     
    69' (1:1) Месси Лионель (10) (Гризманн Антуан (7))
     
    73' Дембеле Усман (11)
     
    80' (1:2) Де Йонг Френки (21) (Альба Жорди (18))
     
    85' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
     
    90' Брейтуэйт Мартин (9)
    Голы
    Гарсия Франсиско 1:0 63’
    69’ 1:1 Месси Лионель
    ассистент Гризманн Антуан
    80’ 1:2 Де Йонг Френки
    ассистент Альба Жорди
    Наказания
    Комесанья Санти 10’
    Трехо Оскар 54’
    60’ Тренеру Куман Рональд
    73’ Дембеле Усман
    Суарес Марио 89’
    90’ Брейтуэйт Мартин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гарсия Альваро Кабальеро Хонатан 56’
    68’ Альба Жорди Пуч Рикард
    68’ Дембеле Усман Тринкан Франсишку
    68’ Педри Фирпо Эктор
    Суарес Марио Мартин Андрес 71’
    Кортес Антонин Касми Ясин 71’
    Паласон Исаак Мартос Иван 83’
    Адвинкула Луис Эрнандес Марио 83’
    85’ Брейтуэйт Мартин Гризманн Антуан
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 5
    		24 Фолы 16
    		2 Угловые 4
    		1 Офсайды 4
    		30% Владение мячом 70%
    		4 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    вчера в 16:51
    Думаю Куман знает что делает. Главное Лео удержать в команде...
    Ikarus74
    Ikarus74 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 16:31
    Ну сити не так резко изменил состав, да и Пеп не тот тренер, чья команда будет уж очень долго приходить в форму. Надо отметить, что Куман сделал очень много за короткий срок. Думаю барса выстрелит весной. Что до игр в КК, то и Атлетико и Реал вылетели от команд с бюджетами в 100 ниже их собственных)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Ikarus74 (раскрыть)
    вчера в 14:59
    Ну я не уточнил, что имею ввиду в последних играх)
    Сити ведь очень невнятно начал сезон.. сейчас ход набрал и идет первым.
    Барселоне же, к сожалению до 1 места, ну очень далеко)
    RR117
    RR117 ответ DEIVID_1 (раскрыть)
    вчера в 11:49
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      вчера в 09:30
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        вчера в 09:19
        Нереальный отскок Барселоны! Календарь у них в кубке Испании им благоволит) Но ничего, скоро пойдут более серьезные соперники и тогда у блаугранас будут большие проблемы!
        DXTK
        DXTK
        вчера в 09:06
        со скрипом но прошли дальше))))))))
        Ikarus74
        Ikarus74 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 08:54
        Барса 39 - Мансити 36
        Кто кладёт пачками? Про реально светит, ты парень загнул.
        Прямо сейчас Барса играет лучше всех в примере. Будем весной посмотреть;)
        messibarcaarmenia
        messibarcaarmenia
        вчера в 08:52
        Вывели мадридцев
        NOVA
        NOVA
        вчера в 08:47, ред.
        как всегда: еле-еле на халяву!! хотя пускай лучше в кубке играют, а про чемп забудут!!
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        вчера в 08:39
        Сейчас по моему ни в одном матче очки легко не даются, никому.
        112910415
        112910415
        вчера в 07:38
        тяжело всё, тяжело всегда ...
        Legend 6
        Legend 6 ответ Шишанутый (раскрыть)
        вчера в 06:05
        Реал пятым.
        нечитайло
        нечитайло
        вчера в 03:49
        Стремненько
        allemz
        allemz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 01:31
        Уж верно ты подметил сходство. Хотя в случае Сити это необходимо ввиду травмы Агуэро и пустоты в центре нападения, а в случае Барсы просто де Йонг снова подтвердил факт бездарности вашего руководства)
        AgamagA..
        AgamagA..
        вчера в 01:09
        Реализация хромает сильно у Барсы. Ведь сливочным часто загоняют по 4-5 мячей, а с Райо не удалось так.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        вчера в 01:04
        В очередной раз хочется отметить Де Йонга)
        Голландец просто лучший! В этом сезоне он единственный, кто играет стабильно хорошо. Ну можно к нему добавить ещё Араухо.
        Но Френки очень сильно прибавил)
        Он у Барселоны, как Гюндоган у Сити)) делает работу нападающих.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 01:02
        Такой момент Месси загубил, когда Педри вывел его на убойную позицию!
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 01:01
        Райо Вальекано, молодцы!!! С таким маленьким бюджетом и с такими игрока достойно сыграли против Барсы. Мадридская команда может уходить с поднятой головой. Они не виноваты в том, что у соперника играет игрок, который должен был минимум ещё 2 матча пропустить, который в итоге поучаствовал в обеих забитых голах. Против системы трудны конечно идти. Успехов Райо Вальекано в дальнейшем, особенно в матчах против каталонцев!!!
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        вчера в 01:00
        С победой болельщиков Барсы)
        Тяжело даются голы каталонцам в этом сезоне.. моменты создают, доходят даже до вратарской, но попадают куда то не туда) вон Сити тоже играет без ярко выраженного нападающего, но голы пачками кладет.
        Только после пропущенного гола подсуетились и вырвали победу. Наверное сами понимают, что кубок Испании, это единственный трофей, который им реально светит) ну это если реально смотреть на вещи.
        Дрючик 76
        Дрючик 76
        27 января в 23:16, ред.
          ilyafrom
          ilyafrom
          27 января в 23:05
          Дальтоники будут негодовать
          Керосинщик против Князя
          Керосинщик против Князя
          27 января в 22:41
          Жаль что гном снял санкции с Гризманна, так бы Барса проиграла.
          BARCOFETT
          BARCOFETT
          27 января в 19:17
          Месси сегодня получил добро на хетриккер во имя славной Каталонии!
          ilyafrom
          ilyafrom
          27 января в 15:17
          Месси играет? Или французский учит?
          Шишанутый
          Шишанутый
          26 января в 20:21
          Зидан говорит на пресс-конференции после проигрыша "Алькойано":
          - Если бы вы играли в Ла Лиге, "Барселона" была бы четвертой.
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