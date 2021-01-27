В 13 Нето Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 96

З 4 Араухо Рональд Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 86 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 96

З 15 Ленгле Клеман Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 85 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 96

З 28 Мингеса Оскар Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 96

З 24 Фирпо Эктор Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 68

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Выносы: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 96

П 21 Де Йонг Френки Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

П 12 Пуч Рикард Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 68

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 85

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 5 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

Н 17 Тринкан Франсишку Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 36 Тенас Арнау

В 1 Тер Штеген Марк-Андре

З 18 Альба Жорди Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 28

З 23 Умтити Самюэль

П 27 Мориба Курума

П 8 Пьянич Миралем

Н 9 Брейтуэйт Мартин Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

Н 11 Дембеле Усман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 28