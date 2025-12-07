Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыСША. МЛС 2025

Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLS

07 декабря 2025, 00:45
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 1Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер УайткепсМатч завершен

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал 48-й трофей в карьере, став чемпионом Главной футбольной лиги (MLS) в составе «Интер Майами». В финальном матче плей-офф команда из Майами обыграла «Ванкувер» со счетом 3:1.

Месси отметился двумя голевыми передачами в эпизодах со вторым и третьим мячами команды.

С «Интер Майами» 38-летний аргентинец выиграл четвертый титул. Форвард выступает за американскую команду с лета 2023 года. Ранее футболист в составе клуба стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.

Наибольшее число трофеев Месси выиграл в испанской «Барселоне» (35). Вместе с ней он 10 раз победил в чемпионате Испании, 8 — в суперкубке страны, 7 — в Кубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, 3 — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Шесть трофеев аргентинец завоевал в составе национальной команды, он выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024), Олимпийские игры (2008), Финалиссиму (2022), чемпионат мира среди игроков до 20 лет (2005).

Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сан-Жермен». В составе парижского клуба он дважды выиграл национальное первенство (2022, 2023) и один раз победил в суперкубке страны (2022). Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии и одноклубник Месси по «Барселоне» Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.

«Интер Майами» впервые стал чемпионом MLS.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА
05 декабря
Стали известны все обладатели приза «За верность»
04 декабря
Игорь Акинфеев стал обладателем приза «За верность» в категории «РПЛ»
04 декабря
Аюкин получил приз «За верность» в номинации «Первая лига»
04 декабря
Вратарь «Череповца» Пыркин получил приз «За верность» во Второй лиге
04 декабря
Вратарь «Зенита» стал «лучшим товарищем по команде» в призе «За верность»
04 декабря
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
09 декабря в 23:00
Когда Роналду на поле партнёры как сонные, стоит ему покинуть поле сразу включаются скорости, команда становится более цельной.
Неприятен из-за эго, когда обманом показывал, что гол он забил, коснулся мяча, когда все датчики и повторы доказывает обратное.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
09 декабря в 22:57
Месси - чемпион МЛС! Где нет этого титула?
Он выиграл и Кубок!

Роналду еще ничего не выиграл за Аль-Наср! 12 финалов проиграл.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
09 декабря в 20:02, ред.
откуда ты знаешь что Роналду неприятен своим партнерам, лично с ними общался? у Роналду в 2006 вообще половина игроков была из чемпионата России, один рохо как то меняет расклад? лол
Agamaga005
Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
09 декабря в 19:58
Нани тоже забил 3 гола, Криш ему свою бутсу отдал типо такой шедрый. Был бы единственный кто больше щабил отдал бы приз? Нет конечно.
На ЧМ 2010 -14 и у Месси были партнёры типо Рохи из Спартака. Забыли? Говори А говори и Б.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
09 декабря в 19:56
у кого у нас? трансфермаркет не мой, он все подсчитывает официальные данные.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
09 декабря в 19:55
Это сейчас они поехали за деньгами, а в МЛС ехали всегда. Так же и тренеры, да и не все едут, Анчи отказал, Жозе отказал. Кто туда поехал? Средние тренеры как и игроки. А многие даже убежали обратно.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
09 декабря в 19:53
а вот и не верно, на евро 16 у Роналду 3+3 больше чем у всех товарищей по команде, где кроме Нани и Пепе не было ни одного круто игрока (саншеш стрельнул один раз которые похож был на хищника по прическе) а где он куда пропал? просто выскочка оказался. в финал они вышли благодаря ему, а то что его сломалои в финале не его вина. последний кубок америки карлика тоже без него выиграли а или это другое? на ЧМ 2010 2014 абсолютно мертвая португалия где в атаке играли такие люди как данни из рпл варела алмейда и прочие бездари. в то время как у карлика были в партнерах тевез агуеро игуаин ди мария и прочие, и не только в атаке. да в 2018 было лучше но не сильно, единственный раз когда Португалия была точно не хуже а то и лучше аргов это был ЧМ 2006 тогда они дошли до полуфинала и попали в топ 4 но тогда были не марокко а прайм германия франция и италия. что показывает что уровень ЧМ упал а в 2026 будет еще хуже
Agamaga005
Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
09 декабря в 19:53
Кому смешно? Месси сколько матчей сыграл в чемпе прежде выиграть Кубок? Что значит нет такого? У всех есть, а у вас нет?
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
09 декабря в 19:46
в аравии тоже сейчас много звезд нашего времени и не только, так еще и тренера европейского качества поехали. в Млс нет ни одного качественного тренера.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
09 декабря в 19:44
кубок восточной конференции не считается официальном титулом его даже на трансфермаркет нету. чемпионат пока не выиграл хотя сейчас идут первыми но чемпионат = финалу? смешно
Agamaga005
Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
09 декабря в 19:43
В сборной Португалии играет такие же звезды как в Аргентине, не нужно принижать партнёров Роналду.
Выиграли даже без него финал, а из группы выходили с третьего места, благодаря новому формату. Не тянул он сборную и тогда тоже, а сейчас тем более мешает.

Что значит дают группу? Кому какая попалась. Любую надо пройти. Кто виноват, что он вылетает от Марокко?
С Ганой один гол с левого пенальти который нырнул заработал.
Аргентина прошла Нидерланды, Хорватию. Последние вообще экс чемпионы. Да хоть как ни крути Месси делает больше, он игру организовывает, с ним играть партнёрам легче, он игрок командный, а не индивидуалист зацикленный на статистике. Криш очевидно неприятен своим партнёрам.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
09 декабря в 19:36
У Месси все официальные титулы, нет товарищеских игр за которые давали бы кубок.
Роналду выиграл чемпионат? Нет. Так о чём разговор?
К Месси едут кореша, те с котрыми выигрывал множество титулов. К Роналду кто поехал за скромные деньги? Туда только за оочень жирными деньгами.
В МЛС уезжали Пеле, Кройф, Бекенбауэр, много звёзд нашего времени. А в Аравию стали ехать исключительно за деньгами. В Штатах спорт намного развит в том числе и футбол.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
09 декабря в 19:35
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
    09 декабря в 19:31
    кубок восточной конференции которую он якобы взял неделю назад это вообще не трофей, так же как и в НХЛ и НБА, он не идет в зачет, но ему странным образом приписали. с каких пор проиграть чемпионат равнозначно проиграть финал? чемпионат состоит из 38 игр. кто едит к месси играть? правильно только его кореша и все. В МЛС тоже нет футбола, просто пенсия футбольная, не надо обманывать себя
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
    09 декабря в 19:30
    У Месси 407 голевых передач - это рекорд.
    По гол + пас первый в истории! Месси в футболе как Гретцки в хоккее. Он не досягаем! Его 91 гол за календарный год также вне досягаемости.

    Месси сыграл на 162 матча меньше, чем Роналду. Это три сезона! А выиграл намного больше!

    Не на допинге он играет, а он с детства такой, его футбол не изменился совсем, как обыгрывал 5-6 человек так и на профессиональном уровне обыгрывал. Гормон роста не относится к допингу.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
    09 декабря в 19:26
    Роналду не выиграл официальный турнир, его победа в зачёт не идет. У Месси нет таких титулов вообще.
    Он проиграл 12 финалов подряд, все финалы, и ни одного титула не выиграл.
    Месси на ЧМ сделал намного больше, поэтому выиграл. Роналду тоже сыграл на 5 чм и что? Ни одного гола в плей-офф.
    В майами не булку хлеба, но и не 30-40 млн в год. Месси умеет сплотить, к нему едут и хотят с ним играть, а к Роналду нет, только если не дадут жирную зарплату. Да и то многие покидают Аравию. Там нет футбола.
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
    09 декабря в 19:21
    МЮ что ли играл лучше до прихода Роналду? лол его как штормило туда сюда так и штормит, МЮ умер после ухода Сера Алекса, а твое предвзятое мнение не надо выставлять как факт, учитывая кто у тебя на аве за кого ты топишь, и как ты не любишь Реал и Роналду в принципе и везде пытаешься их задеть.
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
    09 декабря в 19:17
    Пушкаш лучший распосовщик он отдал 404 передачи сыграв не на 100-200 матчей меньше а почти на половину матчей меньше, а или это другое? а то что карлик вообще стал футболистом потому что принимал допинг что бы подрости я вообще молчу. чисто за счет допинга стал футболером
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
    09 декабря в 19:14
    в майями пришли его друзья за буханку хлеба? вот умора. что гномик показал в ПСЖ? он на последнем только чм забил на всех стадиях и то не без помощи пенальти. их было больше всех кстати за всю историю ЧМ. до этого тоже стабильно было около нуля. за это еще кстати ему ЗМ выписали, ну самое смешное было когда ему выписали зе бест 23 когда он уже играл в бургерной лиге. а гномик в ЛЧ только топам забивал? в лиге аравии Роналду уже выиграл трофей раньше карлика но почему то сектанты считают это товарняком лигу наций считают товарняком, где он проиграл 12 финалов? что бы его проиграть надо выйти в него, а что карлик все равно проиграл больше трофеев в интере майями чем выиграл это все равно, ведь его любителям осталось радоваться только малому, на большее он уже не способен. ну собственно не удивительно. ps кстати лучший игрок в истории ЧМ это Пеле
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Шишанутый (раскрыть)
    08 декабря в 01:07
    Кто лучший распасовщик в истории футбола? Месси.
    Кто лучший игрок в истории ЧМ? Месси.
    Кто самый титулованный игрок в истории футбола? Месси.
    К кого больше золотых бутс? У Месси. А что это у криша нет он ведь так хвастается голами? Потому что ему до Месси далеко.

    Почему он проиграл 12 финалов подряд в Аравии? Тишина.
    Почему криш не забил ни одного гола в плей-офф ЧМ? А Месси на всех стадиях.
    В ЛЧ криш набил стату на таких как Лудогорец и Мальмё. Это не говорит о том, что он лучше. Да и в процентном соотношение Месси забил больше него.

    И это при том, что великий аргентинец сыграл на 162 матча меньше, а выиграл намного-намного больше! 🤣
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Шишанутый (раскрыть)
    07 декабря в 23:31, ред.
    кто никогда не станет Чемпионом мира? Роналду!!
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Agamaga005 (раскрыть)
    07 декабря в 22:38, ред.
    Кто лучший бомбардир Лч?? Роналду!!👍 Кто лучший асистент Лч?? Роналду!!💪💪 Кто больше всех забил?? Роналду!!⚽⚽⚽ А гном пусть идет любителей в бургер лиге уничтожает. Тоже мне уничтожатель 😂
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Boberto Raggio (комментарий удален) (раскрыть)
    07 декабря в 18:28
    Месси по всем статьям уничтожил криша - это факт!
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Per4ick (раскрыть)
    07 декабря в 18:21
    Месси сделал худшую команду чемпионом. Роналду такое не снилось!
    Не Бэкхем подписал, а к Месси приехали его друзья, именно он и является причиной взлёта и успеха Майами.

    Шейхи везут за сотни миллионов игроков для Роналду, а он ни одного титула не смог выиграть, проиграл все 12 финалов. Стоить ли напомнить, что Роналду проиграл Месси золотые мячи, золотые бутсы, личные встречи.
    Роналду вообще ничего не может показать и на ЧМ.
    Португальцу везде создают идеальные условия, а он без сильных партнеров полный 0. После ухода из Реала он кроме кубка Италии больше ничего и не выиграл.
    Везде где был клубы стали играть хуже после его прихода - это факт.
    Per4ick
    Per4ick ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    07 декабря в 15:43, ред.
    да теперь у сектантов показатель млс и там статистика, потом наверно чемпионат пакистана а потом во дворе на пенсии будут учитывать и давать ЗМ. там же ему и вручали в большинстве случаев
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga005 (раскрыть)
    07 декабря в 15:40
      shur
      shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      07 декабря в 14:55
      ...о чём это говорит,Бро?! Пипл живёт так как им хочется в своём преклонном возрасте! При богатстве,деньгах,состоянии,брюликах,
      недвижимости, СВЯЗЯХ....!!!
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
      07 декабря в 14:27
      Хави и Иньеста приносили ему трофеи? Вот только у Месси почему-то гораздо больше голевых передач за Барселону, чем у них, хотя его основным делом было забивать.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      07 декабря в 14:07
      Роналду наверное поэтому "специально" проиграл 12 финалов в Аравии чтоб не приплюсовали к уже имеющимся титулам, которые ему выиграли Рамос, Бэйл и остальные.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Шишанутый (раскрыть)
      07 декабря в 13:54
      Месси не из тех как мы видим, который будет что-то ждать от партнёров как криш. Поэтому португалец проиграл все 12 финалов в Аравии 😀
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       