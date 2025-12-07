Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLS

1765057528

Аргентинский нападающий завоевал 48-й трофей в карьере, став чемпионом Главной футбольной лиги ( MLS ) в составе «Интер Майами». В финальном матче плей-офф команда из Майами обыграла «Ванкувер» со счетом 3:1.

Месси отметился двумя голевыми передачами в эпизодах со вторым и третьим мячами команды.

С «Интер Майами» 38-летний аргентинец выиграл четвертый титул. Форвард выступает за американскую команду с лета 2023 года. Ранее футболист в составе клуба стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.

Наибольшее число трофеев Месси выиграл в испанской «Барселоне» (35). Вместе с ней он 10 раз победил в чемпионате Испании, 8 — в суперкубке страны, 7 — в Кубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, 3 — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Шесть трофеев аргентинец завоевал в составе национальной команды, он выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024), Олимпийские игры (2008), Финалиссиму (2022), чемпионат мира среди игроков до 20 лет (2005).

Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сан-Жермен». В составе парижского клуба он дважды выиграл национальное первенство (2022, 2023) и один раз победил в суперкубке страны (2022). Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии и одноклубник Месси по «Барселоне» Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.