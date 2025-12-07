Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLS

Аргентинский нападающий Лионель Месси завоевал 48-й трофей в карьере, став чемпионом Главной футбольной лиги (MLS) в составе «Интер Майами». В финальном матче плей-офф команда из Майами обыграла «Ванкувер» со счетом 3:1.
Месси отметился двумя голевыми передачами в эпизодах со вторым и третьим мячами команды.
С «Интер Майами» 38-летний аргентинец выиграл четвертый титул. Форвард выступает за американскую команду с лета 2023 года. Ранее футболист в составе клуба стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024) и Восточной конференции в плей-офф.
Наибольшее число трофеев Месси выиграл в испанской «Барселоне» (35). Вместе с ней он 10 раз победил в чемпионате Испании, 8 — в суперкубке страны, 7 — в Кубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, 3 — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Шесть трофеев аргентинец завоевал в составе национальной команды, он выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024), Олимпийские игры (2008), Финалиссиму (2022), чемпионат мира среди игроков до 20 лет (2005).
Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сан-Жермен». В составе парижского клуба он дважды выиграл национальное первенство (2022, 2023) и один раз победил в суперкубке страны (2022). Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии и одноклубник Месси по «Барселоне» Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.
«Интер Майами» впервые стал чемпионом MLS.
Неприятен из-за эго, когда обманом показывал, что гол он забил, коснулся мяча, когда все датчики и повторы доказывает обратное.
Он выиграл и Кубок!
Роналду еще ничего не выиграл за Аль-Наср! 12 финалов проиграл.
На ЧМ 2010 -14 и у Месси были партнёры типо Рохи из Спартака. Забыли? Говори А говори и Б.
Выиграли даже без него финал, а из группы выходили с третьего места, благодаря новому формату. Не тянул он сборную и тогда тоже, а сейчас тем более мешает.
Что значит дают группу? Кому какая попалась. Любую надо пройти. Кто виноват, что он вылетает от Марокко?
С Ганой один гол с левого пенальти который нырнул заработал.
Аргентина прошла Нидерланды, Хорватию. Последние вообще экс чемпионы. Да хоть как ни крути Месси делает больше, он игру организовывает, с ним играть партнёрам легче, он игрок командный, а не индивидуалист зацикленный на статистике. Криш очевидно неприятен своим партнёрам.
Роналду выиграл чемпионат? Нет. Так о чём разговор?
К Месси едут кореша, те с котрыми выигрывал множество титулов. К Роналду кто поехал за скромные деньги? Туда только за оочень жирными деньгами.
В МЛС уезжали Пеле, Кройф, Бекенбауэр, много звёзд нашего времени. А в Аравию стали ехать исключительно за деньгами. В Штатах спорт намного развит в том числе и футбол.
По гол + пас первый в истории! Месси в футболе как Гретцки в хоккее. Он не досягаем! Его 91 гол за календарный год также вне досягаемости.
Месси сыграл на 162 матча меньше, чем Роналду. Это три сезона! А выиграл намного больше!
Не на допинге он играет, а он с детства такой, его футбол не изменился совсем, как обыгрывал 5-6 человек так и на профессиональном уровне обыгрывал. Гормон роста не относится к допингу.
Он проиграл 12 финалов подряд, все финалы, и ни одного титула не выиграл.
Месси на ЧМ сделал намного больше, поэтому выиграл. Роналду тоже сыграл на 5 чм и что? Ни одного гола в плей-офф.
В майами не булку хлеба, но и не 30-40 млн в год. Месси умеет сплотить, к нему едут и хотят с ним играть, а к Роналду нет, только если не дадут жирную зарплату. Да и то многие покидают Аравию. Там нет футбола.
Кто лучший игрок в истории ЧМ? Месси.
Кто самый титулованный игрок в истории футбола? Месси.
К кого больше золотых бутс? У Месси. А что это у криша нет он ведь так хвастается голами? Потому что ему до Месси далеко.
Почему он проиграл 12 финалов подряд в Аравии? Тишина.
Почему криш не забил ни одного гола в плей-офф ЧМ? А Месси на всех стадиях.
В ЛЧ криш набил стату на таких как Лудогорец и Мальмё. Это не говорит о том, что он лучше. Да и в процентном соотношение Месси забил больше него.
И это при том, что великий аргентинец сыграл на 162 матча меньше, а выиграл намного-намного больше! 🤣
Не Бэкхем подписал, а к Месси приехали его друзья, именно он и является причиной взлёта и успеха Майами.
Шейхи везут за сотни миллионов игроков для Роналду, а он ни одного титула не смог выиграть, проиграл все 12 финалов. Стоить ли напомнить, что Роналду проиграл Месси золотые мячи, золотые бутсы, личные встречи.
Роналду вообще ничего не может показать и на ЧМ.
Португальцу везде создают идеальные условия, а он без сильных партнеров полный 0. После ухода из Реала он кроме кубка Италии больше ничего и не выиграл.
Везде где был клубы стали играть хуже после его прихода - это факт.
недвижимости, СВЯЗЯХ....!!!
