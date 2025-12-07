Top.Mail.Ru
«Зенит» стал лидером, «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью: итоги дня в РПЛ

07 декабря 2025, 00:23

Программа заключительного перед зимней паузой, 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу тремя матчами. В этот день петербургский «Зенит» благодаря победе над тольяттинским «Акроном» вышел на первое место в турнирной таблице, московские «Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в дерби.

Матч на «Лукойл-Арене» между «Спартаком» и «Динамо» завершился со счетом 1:1. Ему предшествовала насыщенная программа, посвященная лучшему бомбардиру красно-белых Никите Симоняну, которого не стало 23 ноября. Перед игрой прошла церемония открытия памятной таблички Симоняна и переименования трибуны A в его честь. В церемонии приняли участие дочь футболиста Виктория, которая передала в музей «Спартака» золотую медаль Героя Труда России, а также бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев, экс-игрок «Спартака» и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян и бывший пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг.

Также болельщикам раздавали специальные выпуски газеты «Советский спорт» с историями о Симоняне. Перед началом игры на арене Российский футбольный союз (РФС) и «Спартак» организовали специальное красочное шоу под песню My Way. Пиком шоу стал поднятый баннер с портретами Симоняна в форме «Спартака» и сборной СССР. Футболисты и судьи вышли на поле арены в майках, посвященных Симоняну. Игроки «Динамо» и арбитры — в белых футболках под 9-м номером с фотографией Симоняна и его фамилией на спине. Футболисты «Спартака» вышли в стилизованных под форму 40-50-х годов футболках «Спартака». Перед самым стартовым свистком дочь и правнуки Симоняна нанесли символический начальный удар.

Сама игра получилась небогатой на опасные моменты, но напряженной и эмоциональной. В начале первого тайма нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отправил мяч в ворота «Спартака», но он был отменен из-за офсайда. Этот эпизод вызвал споры среди болельщиков, в частности, они были недовольны долгим отсутствием повторов во время трансляции, а также тем, что было сложно определить, в правильном ли положении находился Тюкавин в момент прострела от Бителло.

Вскоре после этого «Спартак» открыл счет — мяч в свои ворота отправил защитник «Динамо» Максим Осипенко. Бело-голубые смогли отыграться только во втором тайме — на 61-й минуте отличился Иван Сергеев. В конце матча «Динамо» могло вырвать победу и даже забило гол, однако снова вмешались видеоассистенты, и главный арбитр встречи Инал Танашев после просмотра видеоповтора отменил мяч Николаса Маричаля, зафиксировав офсайд у Эль-Мехди Маухуба.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с журналистами отметил, что клуб изучит оба отмененных гола на предмет обращения в экспертно-судейскую комиссию РФС. В целом же он остался недоволен прошедшим годом. «Я бы весь 2025 год оценил как неудачный и неудовлетворительный», — сказал Пивоваров.

Будущее тренеров

Этот матч ознаменовался как противостояние временно исполняющих обязанности главных тренеров. После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых его место занял Ролан Гусев, а покинувшего красно-белых Деяна Станковича сменил Вадим Романов.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев рассказал, что совет директоров обсудит будущее Гусева в клубе до конца года. «Давайте подождем дальнейших управленческих решений. Дата в процессе. До конца года, в декабре», — сказал он журналистам. Сам Гусев рассказал, что не знает, останется ли он исполняющим обязанности главного тренера.

Романов тоже ушел от ответа на вопрос о своем будущем. Он рассказал журналистам, что готовит команду к конкретной игре. «Мне нечего вам ответить на это. Что касается моего будущего, то есть другие люди, которые могут на это ответить», — сказал Романов журналистам.

«Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ на 6-м месте с 29 очками. «Динамо» тоже не потеряет позицию после матчей воскресенья, бело-голубые с 21 очком располагаются на 10-й позиции.

«Зенит» вышел в лидеры

В заключительном матче дня «Зенит» дома обыграл «Акрон» со счетом 2:0. У победителей отличились Жерсон и Луис Энрике. С 14-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Йонуца Неделчару. «Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 14 матчей. Единственное поражение в национальном первенстве команда потерпела 9 августа в гостях от грозненского «Ахмата» (0:1). После этого сине-бело-голубые в чемпионате России одержали 10 побед и 4 раза сыграли вничью.

Жерсон забил дебютный мяч в РПЛ. «В первой части сезона я пытался адаптироваться к новой лиге, к новому клубу. Получил травму, делал все возможное, чтобы быстрее вернуться на поле, — сказал он журналистам. — В целом считаю, что это был очень важный этап. Сегодняшний гол стал наградой за мои приложенные усилия».

«Зенит» набрал 39 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице РПЛ. Петербургская команда обошла «Краснодар» (37) и ЦСКА (36), которые проведут очный матч в воскресенье. «Акрон» с 21 очком располагается на 9-й позиции.

Также в субботу «Ростов» дома победил казанский «Рубин» со счетом 2:0. Отличились Алексей Миронов и Егор Голенков. После матча губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о продлении контракта с главным тренером команды из Ростова-на-Дону Джонатаном Альбой. «Ростов» с 21 очком идет 11-м, «Рубин» (23) — 7-м.

Программа 18-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день грозненский «Ахмат» на своем поле переиграл «Оренбург» (1:0). 7 декабря состоятся матчи «Динамо» (Махачкала) — «Пари Нижний Новгород», «Сочи» — «Локомотив», «Краснодар» — ЦСКА и «Балтика» — «Крылья Советов».

shur
shur ответ Муравьед (раскрыть)
07 декабря в 17:09
...раз пошла такая пьянка,режь последний огурец!!!
Предлагаю вашему вниманию Промежуточный Кубок за 1-ое Место!
( ...кто не знает что это,по секрету - вал промежуточный КПП 5-ст.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 декабря в 13:11
Что значит "стал" он уж лет 20...без малого как лидер....
Ну в целях сохранения интриги и привлечения болельщиков других регионов изредка ослабляет хватку...а так то он и не переставал быть лидером...
Муравьед
Муравьед
07 декабря в 10:45, ред.
Сегодня чемпион Краснодар и действующий обладатель кубка ЦСКА сразятся в матче 18 тура за звание "Промежуточного лидера чемпионата" перед зимней паузой.
particular
particular
07 декабря в 09:39
Ничейки и поражения претендентов размывают интригу...
Пока, остальные, типа, рубятся в дерби, стачиваются в принципиальных поединках, - Зенит стабильно набирает там, где другие теряют...
Bad Listener
Bad Listener
07 декабря в 09:25, ред.
Главное что Романов вчера рассказал это то что Спартак контролировал ход игры и что это было дерби с сильным соперником Динамо. Запел короче песню борова как будто у людей нет ни глаз ни головы на плечах и они матч не видели и ничего не понимают. И это неуважение к болельщикам и к здравому смыслу. Вот как бы и сказочке конец. Первый шаг к решению проблем это признание их наличия, но это удел зрелых ответственных людей, а слабохарактерные незрелые детишки ищут оправдание и рассказывают то чего нет себе и окружающим. Осталось надеяться что Лукойл всё таки найдёт тренера не из таких, но это вряд ли, в Лукойле уже понятно что любят таких сказочников больше чем людей которые умеют дело делать. По крайней мере с Романовым всё ясно ещё до перерыва, уходим без сомнений что это то же дно что и Станкович.
VeniaminS
VeniaminS
07 декабря в 09:08
Зенит опять пока в лидерах!
