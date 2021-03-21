Лестер Сити

В 26 Хендерсон Дин Голов пропущено: 3 Спасений: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 29 Ван-Биссака Аарон Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 2 Линделеф Виктор Фолов заработано: 1 Выносы: 3 Пасы: 67 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 5 Магуайр Харри Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 27 Теллес Алекс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 64

П 34 ван де Бек Донни Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 64

П 31 Матич Неманья Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 64

П 6 Погба Поль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 64

П 17 Фред Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 84

П 11 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Н 9 Марсьяль Антони Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

З 38 Туанзебе Аксель

З 33 Уильямс Брендон

З 23 Шоу Люк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 26

П 21 Джеймс Даниэл

П 39 МакТоминэй Скотт Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 26

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 26

Н 19 Амад Диалло Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 11