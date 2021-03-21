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Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер Сити против Манчестер Юнайтед

Лестер Сити Логотип футбольный клуб Лестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
3 : 1
завершен
21 марта 2021, 20:00
воскресенье
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Англия. Кубок 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Кинг Пауэр
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.392.41
Лига Ставок 2.85 3.20 2.65
Фонбет Live! 1.30 4.05 23.00
Мелбет 3.10 3.31 2.43
BetBoom 2.80 3.15 2.67
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    24' (1:0) Ихеаначо Келечи (14)
     
    52' (2:1) Тилеманс Юри (8) (Ихеаначо Келечи (14))
     
    69' Олбрайтон Марк (11)
     
    73' Перес Айосе (17) уходит с поля, Прат Деннис (26) вышел на поле
     
    76' Эванс Джонни (6)
     
    78' (3:1) Ихеаначо Келечи (14) (Олбрайтон Марк (11))
     
    83' Варди Джейми (9) уходит с поля, Чудхури Хамза (20) вышел на поле
     
    30' Магуайр Харри (5)
     
    38' (1:1) Гринвуд Мэйсон (11) (Погба Поль (6))
     
    4
    64' Погба Поль (6) уходит с поля, МакТоминэй Скотт (39) вышел на поле
    64' ван де Бек Донни (34) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
    64' Матич Неманья (31) уходит с поля, Фернандеш Бруну (18) вышел на поле
    64' Теллес Алекс (27) уходит с поля, Шоу Люк (23) вышел на поле
     
    72' МакТоминэй Скотт (39)
     
    84' Фред (17) уходит с поля, Амад Диалло (19) вышел на поле
    Голы
    Ихеаначо Келечи 1:0 24’
    38’ 1:1 Гринвуд Мэйсон
    ассистент Погба Поль
    Тилеманс Юри
    ассистент Ихеаначо Келечи     		2:1 52’
    Ихеаначо Келечи
    ассистент Олбрайтон Марк     		3:1 78’
    Наказания
    30’ Магуайр Харри
    Олбрайтон Марк 69’
    72’ МакТоминэй Скотт
    Эванс Джонни 76’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    64’ МакТоминэй Скотт Погба Поль
    64’ Кавани Эдинсон ван де Бек Донни
    64’ Фернандеш Бруну Матич Неманья
    64’ Шоу Люк Теллес Алекс
    Прат Деннис Перес Айосе 73’
    Чудхури Хамза Варди Джейми 83’
    84’ Амад Диалло Фред
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 9
    		5 Удары в створ 5
    		14 Фолы 8
    		2 Угловые 7
    		2 Офсайды 0
    		48% Владение мячом 52%
    		4 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    hoper
    hoper ответ Pervomaez (раскрыть)
    22 марта в 16:53
    а кого теперь брать?Почеттино и Тухель уже трудоустроились.А х... на х... менять только время терять
    hoper
    hoper ответ galem72 (раскрыть)
    22 марта в 16:52
    Я ему новую кликуху придумал.Викинг бестрофейный.Смотришь на команду и понимаешь ,что тренерской мысли нет никакой.Ни рисунка игры ,ни какой либо тактики.МЮ даже не может в позиционной атаке играть.Весь шанс на быструю контратаку.Авось кто-нибудь из молодых убежит и впихнёт голешник.Позор.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Василий 50 (раскрыть)
    22 марта в 11:59
      galem72
      galem72
      22 марта в 09:44
      Очередной убогий матч в присутствии Гуннара. Абсолютная тренерская пустота.
      Шуnя771
      Шуnя771
      22 марта в 09:23
      Лисы перехитрили.
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      22 марта в 08:47
      Позорный результат. Сами себе напривозили, Фред с Магуаером в первом голе,не можете вы так разыгрывать, не делайте в такой важный момент. Во втором Фред не накрыл Тилеманса. Ну и в атаке сыграли слабо, Марсьяль никакой, так Сульшер еще и Донни с Матичем выпустил, они слишком медленные для такой игры.
      Pervomaez
      Pervomaez
      22 марта в 08:30
      А почему сульшера не увольняют?
      ОПС
      ОПС
      22 марта в 02:49
      Лестер, с победой!
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      21 марта в 23:20
      С Миланом отскочили, здесь не вышло
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      21 марта в 22:58
      С победой Лестер!
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      21 марта в 22:53
      Келечи покалечил мю)
      Dauletbek
      Dauletbek ответ lobsterdam (раскрыть)
      21 марта в 22:32
      Пеп любит сам себе сюрпризы преподносить.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Dauletbek (раскрыть)
      21 марта в 22:24
      Сити уложит челси без вопросов...
      lobsterdam
      lobsterdam
      21 марта в 22:22, ред.
      конечно, лестер надо было проходить, клуб - так себе. Но, налицо именно по этой причине и была явная недооценка со стороны Оле, он не настроил как надо игроков, они играли расхлябанно, надеясь на авось и превосходство в классе. Ну и Фред с Магой начудили в первом голе, да и второй, считай, подарили, Матич с Магой бежали рядом с Тилемансом и смотрели: забьет или нет, умора, одним словом. Третий гол тоже детский, тот же Мага вместо того, чтобы изображать напа, лучше бы свои ворота охранял, а Скотти на его месте не сориентировался. Может оно и к лучшему? Меньше игр, меньше забот? Но настрой такой недопустим!!!
      Roger Young
      Roger Young
      21 марта в 22:18
      С победой, Лестер! Умницы!!
      Rizo1
      Rizo1 ответ Pervomaez (раскрыть)
      21 марта в 22:17
      Для этого провидцем быть не надо((((
      goalaktika
      goalaktika
      21 марта в 22:16
      Грозная дружина у хорошего тренера!
      Dauletbek
      Dauletbek
      21 марта в 22:15
      Финал Лестер- Челси, мой прогноз
      Bom Bom
      Bom Bom
      21 марта в 22:09
      Теперь могут сконцентрироваться на ЛЕ
      Dauletbek
      Dauletbek
      21 марта в 22:04
      Что ж игра закончилась, но не жизнь. Удачи обеим командам в следующих играх.
      Rizo1
      Rizo1
      21 марта в 22:02
        Rizo1
        Rizo1
        21 марта в 22:02
        Виталик... Ауууу
        Мысыктар
        Мысыктар ответ azkan (раскрыть)
        21 марта в 21:59
        АПЛ только, скринь)))
        Pervomaez
        Pervomaez
        21 марта в 21:59
        Сульшера в топку, с таким составом и опять мимо одна ле осталась.
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Dauletbek (раскрыть)
        21 марта в 21:58, ред.
        Со "Святыми", "Горожане" против Челси
        Василий 50
        Василий 50
        21 марта в 21:58
        Очень солидно выбил.
        allemz
        allemz ответ Dauletbek (раскрыть)
        21 марта в 21:58
        С Саутгемптоном.
        DXTK
        DXTK
        21 марта в 21:58
        все достойные клубы вышли в полуфинал......это Лестер, Саутгемптон.......Челси и МС........
        Мысыктар
        Мысыктар ответ Pervomaez (раскрыть)
        21 марта в 21:58
        какие им трофеи?)
        Dauletbek
        Dauletbek
        21 марта в 21:57
        С кем Лестер играет теперь?
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