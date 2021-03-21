Лестер Сити

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3 : 1
завершен
21 марта 2021, 20:00
воскресенье
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Стадион Кинг Пауэр
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:55
|Ихеаначо Келечи
|1:0
|24’
|38’
|1:1
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Погба Поль
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Тилеманс Юри
ассистент Ихеаначо Келечи
|2:1
|52’
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Ихеаначо Келечи
ассистент Олбрайтон Марк
|3:1
|78’
|30’
|Магуайр Харри
|Олбрайтон Марк
|69’
|72’
|МакТоминэй Скотт
|Эванс Джонни
|76’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|МакТоминэй Скотт
|Погба Поль
|64’
|Кавани Эдинсон
|ван де Бек Донни
|64’
|Фернандеш Бруну
|Матич Неманья
|64’
|Шоу Люк
|Теллес Алекс
|Прат Деннис
|Перес Айосе
|73’
|Чудхури Хамза
|Варди Джейми
|83’
|84’
|Амад Диалло
|Фред
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|11
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|8
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|2
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|0
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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