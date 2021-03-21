|Челси
|2:0
|Шеффилд Юнайтед
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2 : 0
завершен
21 марта 2021, 16:30
воскресенье
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Стадион Стэмфорд Бридж
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 3
|Норвуд Оливер
|1:0(А)
|24’
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Зиеш Хаким
ассистент Чилуэлл Бенжамин
|2:0
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Джеймс Рис
|Жиру Оливье
|63’
|Аспиликуэта Сезар
|Кристенсен Андреас
|63’
|Зиеш Хаким
|Хадсон-Одои Каллум
|72’
|Хаверц Кай
|Гилмор Билли
|72’
|75’
|Берк Оливер
|МакБарни Оливер
|79’
|Брюстер Риан
|Норвуд Оливер
|Канте Нголо
|Пулишич Кристиан
|83’
|90’
|Муссе Лис
|Богл Джейден
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|8
|Удары по воротам
|7
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|3
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|2
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|4
|Cэйвы
|2
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Временами некоторые игроки показывали игру уровня топ клубов евопы.
А в общем ниже среднего сыграли. Прошли так сказать на изи.
И зачем надо было менять Криса на Аспи?
Временами некоторые игроки показывали игру уровня топ клубов евопы.
А в общем ниже среднего сыграли. Прошли так сказать на изи.
И зачем надо было менять Криса на Аспи?
Гооооооллл! Зиеш надо же! 2:0! Все играем с Лес/МЮ
Гооооооллл! Зиеш надо же! 2:0! Все играем с Лес/МЮ
Канте выходит и Пуля сегодня не забьёт))
Тухель сушит игру. Валидол впереди)
Канте выходит и Пуля сегодня не забьёт))
Тухель сушит игру. Валидол впереди)
Хорошо, что судья не дал пенальти, а ведь руками удерживал, упади бородач точно был бы пенальти.
Хорошо, что судья не дал пенальти, а ведь руками удерживал, упади бородач точно был бы пенальти.
Или бить и забивать))
Или бить и забивать))
Пулишич совсем разучился забивать.
Пулишич совсем разучился забивать.
Тухель не перестает удивлять своими перестановками.
Тухель не перестает удивлять своими перестановками.