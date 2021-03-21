ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Кубок Англии 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-03-21
2020-08-31
2020-09-01
2020-09-02
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-21
2020-09-22
2020-09-23
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-05
2020-10-13
2020-10-14
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-11-04
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-19
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-02-09
2021-02-10
2021-02-11
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-17
2021-04-18
2021-05-15
Челси - Шеффилд Юнайтед
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Шеффилд Юнайтед

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 2:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
завершен
21 марта 2021, 16:30
воскресенье
Смотреть трансляцию
Англия. Кубок 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Стэмфорд Бридж
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 3
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.6313.89
Лига Ставок 1.29 5.60 11.00
Фонбет Live! 1.02 18.00 100.00
Мелбет 1.26 6.11 13.10
Pin-Up.ru 1.21 6.90 15.50
    Еще
     
    2
    63' Жиру Оливье (18) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
    63' Кристенсен Андреас (4) уходит с поля, Аспиликуэта Сезар (28) вышел на поле
     
    2
    72' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
    72' Гилмор Билли (23) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    83' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Канте Нголо (7) вышел на поле
     
    90+2' (2:0) Зиеш Хаким (22) (Чилуэлл Бенжамин (21))
     
    24' (1:0) Автогол Норвуд Оливер (16)
     
    75' МакБарни Оливер (9) уходит с поля, Берк Оливер (14) вышел на поле
     
    79' Норвуд Оливер (16) уходит с поля, Брюстер Риан (24) вышел на поле
     
    90' Богл Джейден (20) уходит с поля, Муссе Лис (11) вышел на поле
    Голы
    Норвуд Оливер 1:0(А) 24’
    Зиеш Хаким
    ассистент Чилуэлл Бенжамин     		2:0 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Джеймс Рис Жиру Оливье 63’
    Аспиликуэта Сезар Кристенсен Андреас 63’
    Зиеш Хаким Хадсон-Одои Каллум 72’
    Хаверц Кай Гилмор Билли 72’
    75’ Берк Оливер МакБарни Оливер
    79’ Брюстер Риан Норвуд Оливер
    Канте Нголо Пулишич Кристиан 83’
    90’ Муссе Лис Богл Джейден
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 4
    		8 Фолы 14
    		2 Угловые 4
    		1 Офсайды 2
    		62% Владение мячом 38%
    		4 Cэйвы 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Шуnя771
    Шуnя771
    21 марта в 21:05
    Были сомнения?)
    протон1
    протон1
    21 марта в 19:48
    если с 2м составом возьмут кубок. капля дегтя не испортит. а если нет то и ....
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    21 марта в 19:04
    На классе, синие! При Тухеле Челси научился регулярно побеждать и ничего не пропускать. С очередной сухой победой!
    Медив
    Медив ответ allemz (раскрыть)
    21 марта в 18:49
    Лан, может Шмейхель потянет и выкинут Пенальтед из Кубка
    allemz
    allemz ответ Медив (раскрыть)
    21 марта в 18:43
    Эдерсон еще ни одной пенки португальца не отбил, да и сам он не мажет, все дары превращает в голы, талант
    Медив
    Медив ответ allemz (раскрыть)
    21 марта в 18:37
    Да ну Черный Кепа тоже лажово отбивает пенки, так что лучше уж пусть Эдерсон
    azkan
    azkan
    21 марта в 18:35
    Лестер-МЮ будет намного интересней наверное.
    allemz
    allemz ответ Медив (раскрыть)
    21 марта в 18:35
    Угу, только Пеналдеш будет против
    SAFqwer
    SAFqwer
    21 марта в 18:33
    Челси практически не пропускает при Тухеле, но и больше 2-х ни разу не забили...
    Медив
    Медив ответ allemz (раскрыть)
    21 марта в 18:30
    Лучше отомстите Юнайтед
    allemz
    allemz
    21 марта в 18:27
    Нормально, даешь МС-Челси
    azkan
    azkan
    21 марта в 18:27
    С победой Челси!
    Временами некоторые игроки показывали игру уровня топ клубов евопы.
    А в общем ниже среднего сыграли. Прошли так сказать на изи.
    И зачем надо было менять Криса на Аспи?
    Медив
    Медив
    21 марта в 18:26
    Брюстер, скотина, чуть свою альма-матер не обидел. Кепу с сухарем... Второй подряд вроде... Достижение из разряда эпик
    Сантус
    Сантус
    21 марта в 18:25
    ВСех с победой.Второй тайм совсем не айс.
    azkan
    azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
    21 марта в 18:24
    Надо было почаще давать по лицу Зиеша, может и больше забил бы)))
    azkan
    azkan
    21 марта в 18:23
    Простили нас сейчас клинки. Ну как Тухель и хотел сушить, значить валидолить.
    Гооооооллл! Зиеш надо же! 2:0! Все играем с Лес/МЮ
    dimagas2
    dimagas2
    21 марта в 18:22
    Добивание от Хакима!
    azkan
    azkan
    21 марта в 18:19
    Это удар по лицу Зиеша! И что?! Ничего. И Маунта завалили.
    azkan
    azkan
    21 марта в 18:13
    Этот полупрессинг от Челси ничему не приводит.
    Канте выходит и Пуля сегодня не забьёт))
    Тухель сушит игру. Валидол впереди)
    azkan
    azkan
    21 марта в 18:08
    Аспи((( Совсем плох.. То упустил игрока при наесе, то его проходят стоячего.
    Хорошо, что судья не дал пенальти, а ведь руками удерживал, упади бородач точно был бы пенальти.
    dimagas2
    dimagas2
    21 марта в 17:59
    Этот бородач из клинков чуть не попал.
    azkan
    azkan
    21 марта в 17:49
    Нужно быстрей забивать второй. А то Шеффилдские могут в пылу борьбы и травму нанести.
    azkan
    azkan
    21 марта в 17:38
    Дриблинг конечно у Пули убойный, но отдавать надо было Жиру, а не самому бить..
    Или бить и забивать))
    Сантус
    Сантус
    21 марта в 17:32
    В нападении всё как обычно..кто бы не играл.
    azkan
    azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
    21 марта в 17:32
    Пулишичу не хватает игрового времени. Если Тухель даст поиграть до конца матча он забьет точно.
    azkan
    azkan
    21 марта в 17:16
    Ухххх...
    Пулишич совсем разучился забивать.
    dimagas2
    dimagas2
    21 марта в 17:14
    Пуля запорол такой моментище(((
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    21 марта в 17:05
    Да удивил ТТ сегодня,переделал зеркально защиту с более атакющего правого на левый фланг.Пулю пока по ногам много лупят,если не получит травму то будет супер.
    azkan
    azkan
    21 марта в 17:03
    В три заща. Эмерсон в защите, Чивелл латераль?
    Тухель не перестает удивлять своими перестановками.
    azkan
    azkan
    21 марта в 17:00
    Ну как игра? Как Пуля играет?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100