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2 : 0
завершен
08 марта 2021, 21:00
понедельник
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Стадион Стэмфорд Бридж
|Годфри Бен
|1:0(А)
|31’
|Жоржиньо
|2:0(П)
|65’
|17’
|Холгейт Мэйсон
|50’
|Динь Люка
|90’
|Дэвис Том
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Дэвис Том
|Ивоби Алекс
|Маунт Мэйсон
|Хадсон-Одои Каллум
|66’
|70’
|Кинг Джошуа
|Сигурдссон Гильфи
|76’
|Бернард
|Гомеш Андре
|Канте Нголо
|Ковачич Матео
|80’
|Пулишич Кристиан
|Вернер Тимо
|90’
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|19
|Удары по воротам
|7
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|9
|Удары в створ
|1
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|11
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|8
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|0
|Предупреждения
|3
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Не видел игру, но обзор смотрел.
Героем матча можно назвать Пикфорда. Тащил все что летит, да и пенальти привез))) Вернеру, Одои и Хаверцу удачи!
Не видел игру, но обзор смотрел.
Героем матча можно назвать Пикфорда. Тащил все что летит, да и пенальти привез))) Вернеру, Одои и Хаверцу удачи!
Ну что же, этот матч нас местами порадовал, но кое-где и огорчил... опять.
Что порадовало... на конец создали много моментов. Конечно реализация плохая и Пикфорд молодцом (несмотря на пенальти), но их было много. При Тухеле мы привыкли видеть много владения, но очень мало моментов, как у своих, так и у чужих ворот. Также порадовал Хаверц, появились проблески в его игре. Пока рано делать какие-либо выводы, но что-то начало проклёвываться. К тому же похоже на то, что по ходу матча он начал обретать уверенность, хотя в борьбе он всё же часто проигрывает. Нужно наращивать мускулатуру, нужно учиться бороться, иначе в АПЛ не добиться большого успеха. Пока его не воспринимают всерьёз и у него часто был свободен, но если, дай Бог, заиграет, то его тут же начнут все прессовать. Так что будем следить за его развитием. Также в очередной раз при Тухеле радует Кристенсен, он стал более уверенным в себе, как мне показалось, не без косяков, но играет всё лучше и лучше.
А разочаровал опять Тимо. Что-то с психологией у него беда, как была, так и осталась. Хороший ведь парень, работяга. Мне лично никогда не хочется ругать пахарей, таких, как Вернер, Канте, Маунт, Аспи. Эти парни заслуживают только уважения! Поэтому искренне хочется пожелать Тимо выбраться из психологической ямы. Тимо, мы в тебя верим!!!
Ну что же, этот матч нас местами порадовал, но кое-где и огорчил... опять.
Что порадовало... на конец создали много моментов. Конечно реализация плохая и Пикфорд молодцом (несмотря на пенальти), но их было много. При Тухеле мы привыкли видеть много владения, но очень мало моментов, как у своих, так и у чужих ворот. Также порадовал Хаверц, появились проблески в его игре. Пока рано делать какие-либо выводы, но что-то начало проклёвываться. К тому же похоже на то, что по ходу матча он начал обретать уверенность, хотя в борьбе он всё же часто проигрывает. Нужно наращивать мускулатуру, нужно учиться бороться, иначе в АПЛ не добиться большого успеха. Пока его не воспринимают всерьёз и у него часто был свободен, но если, дай Бог, заиграет, то его тут же начнут все прессовать. Так что будем следить за его развитием. Также в очередной раз при Тухеле радует Кристенсен, он стал более уверенным в себе, как мне показалось, не без косяков, но играет всё лучше и лучше.
А разочаровал опять Тимо. Что-то с психологией у него беда, как была, так и осталась. Хороший ведь парень, работяга. Мне лично никогда не хочется ругать пахарей, таких, как Вернер, Канте, Маунт, Аспи. Эти парни заслуживают только уважения! Поэтому искренне хочется пожелать Тимо выбраться из психологической ямы. Тимо, мы в тебя верим!!!
Врать не буду не верил в тухлого вообще,но блин как же при нем забегало все что поросло мхом при Лэмпарде,даже Хаверц))Из минусов наверно лишь Зиеш и Пуля,но одного из них по ходу и продадут летом.
По Эвертону:проиграли игру еще в первых 20 мин,Пикфорд сделал ряд ТОП-сейвов,еще прям очень выделялся на фоне остальных Ришарлисон,думаю его летом уже отхватит ТОП-клуб.
Врать не буду не верил в тухлого вообще,но блин как же при нем забегало все что поросло мхом при Лэмпарде,даже Хаверц))Из минусов наверно лишь Зиеш и Пуля,но одного из них по ходу и продадут летом.
По Эвертону:проиграли игру еще в первых 20 мин,Пикфорд сделал ряд ТОП-сейвов,еще прям очень выделялся на фоне остальных Ришарлисон,думаю его летом уже отхватит ТОП-клуб.
всех с победой!!
всех с победой!!
Требую третий!
Требую третий!