В 16 Менди Эдуар Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

П 3 Алонсо Маркос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

З 28 Аспиликуэта Сезар Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 92 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 95

П 24 Джеймс Рис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 95

З 15 Зума Курт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 95

З 4 Кристенсен Андреас Отборы: 2 Блоки: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 95

П 5 Жоржиньо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 95

П 17 Ковачич Матео Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 106 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 80

Н 29 Хаверц Кай Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

П 11 Вернер Тимо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 20 Хадсон-Одои Каллум Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 66

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 2 Рюдигер Антонио

З 6 Силва Тиаго

З 21 Чилуэлл Бенжамин

П 22 Зиеш Хаким

П 7 Канте Нголо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 15

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 29

П 10 Пулишич Кристиан Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 5