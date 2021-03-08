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Челси - Эвертон
Вест Хэм - Лидс

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Эвертон

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    65' (2:0) Жоржиньо (5)
     
    66' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Маунт Мэйсон (19) вышел на поле
     
    80' Ковачич Матео (17) уходит с поля, Канте Нголо (7) вышел на поле
     
    90' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
     
    17' Холгейт Мэйсон (4)
     
    31' (1:0) Автогол Годфри Бен (22)
     
    50' Динь Люка (12)
     
    56' Ивоби Алекс (17) уходит с поля, Дэвис Том (26) вышел на поле
     
    70' Сигурдссон Гильфи (10) уходит с поля, Кинг Джошуа (11) вышел на поле
     
    76' Гомеш Андре (21) уходит с поля, Бернард (20) вышел на поле
     
    90' Дэвис Том (26)
    Голы
    Годфри Бен 1:0(А) 31’
    Жоржиньо 2:0(П) 65’
    Наказания
    17’ Холгейт Мэйсон
    50’ Динь Люка
    90’ Дэвис Том
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Дэвис Том Ивоби Алекс
    Маунт Мэйсон Хадсон-Одои Каллум 66’
    70’ Кинг Джошуа Сигурдссон Гильфи
    76’ Бернард Гомеш Андре
    Канте Нголо Ковачич Матео 80’
    Пулишич Кристиан Вернер Тимо 90’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 7
    		9 Удары в створ 1
    		11 Фолы 12
    		7 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		65% Владение мячом 35%
    		1 Cэйвы 8
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    juvenale
    juvenale ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 19:07
    Мората играл на уровне в Реале(когда они чемп и ЛЧ брали) Мората играл на топ уровне,когда Юве в финал лч выходил...вот что челси слабее,то тут без вопросов
    azkan
    azkan
    вчера в 01:08
    С победой Челси!
    Не видел игру, но обзор смотрел.
    Героем матча можно назвать Пикфорда. Тащил все что летит, да и пенальти привез))) Вернеру, Одои и Хаверцу удачи!
    Медив
    Медив ответ juvenale (раскрыть)
    08 марта в 23:43
    Ну это да, чем слабее клуб и чемп, тем лучше играет Мората
    juvenale
    juvenale ответ Медив (раскрыть)
    08 марта в 23:41
    да тут не в Морате дело,а в клубе
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    08 марта в 23:12
    Всех Синих с победой!!!
    Ну что же, этот матч нас местами порадовал, но кое-где и огорчил... опять.
    Что порадовало... на конец создали много моментов. Конечно реализация плохая и Пикфорд молодцом (несмотря на пенальти), но их было много. При Тухеле мы привыкли видеть много владения, но очень мало моментов, как у своих, так и у чужих ворот. Также порадовал Хаверц, появились проблески в его игре. Пока рано делать какие-либо выводы, но что-то начало проклёвываться. К тому же похоже на то, что по ходу матча он начал обретать уверенность, хотя в борьбе он всё же часто проигрывает. Нужно наращивать мускулатуру, нужно учиться бороться, иначе в АПЛ не добиться большого успеха. Пока его не воспринимают всерьёз и у него часто был свободен, но если, дай Бог, заиграет, то его тут же начнут все прессовать. Так что будем следить за его развитием. Также в очередной раз при Тухеле радует Кристенсен, он стал более уверенным в себе, как мне показалось, не без косяков, но играет всё лучше и лучше.
    А разочаровал опять Тимо. Что-то с психологией у него беда, как была, так и осталась. Хороший ведь парень, работяга. Мне лично никогда не хочется ругать пахарей, таких, как Вернер, Канте, Маунт, Аспи. Эти парни заслуживают только уважения! Поэтому искренне хочется пожелать Тимо выбраться из психологической ямы. Тимо, мы в тебя верим!!!
    311
    311
    08 марта в 23:11
    Тухлый решил создать интригу во втором тайме, иначе зачем жорик опять пошел к точке?)
    Bom Bom
    Bom Bom ответ Наше дело правое (комментарий удален) (раскрыть)
    08 марта в 23:05
    Я авантюрист, поэтому Вест Хэм) Ну а если трезво, то шпоры, если Сон и Кейн будут здоровы
    протон1
    протон1 ответ Таганский (раскрыть)
    08 марта в 23:03
    я тоже удивлен. когда я сказал на счет стартового состава. мне 4 диз лайка поставили. мне честно на дизы просто нас ... я говорю то что вижу и хочу не нарушая правил сайта. мне все по кепке
    протон1
    протон1
    08 марта в 23:02
    челси молодцы. жму руку тухелю. учись лемпард. учись
    dimagas2
    dimagas2
    08 марта в 23:00
    В общем о Челси: игра удалась,особенно мне понравился выход из под прессинга в стеночку,рука тренера сразу видна.Все просто супер только не забили несколько убойных моментов,но это думаю со временем будет.
    Врать не буду не верил в тухлого вообще,но блин как же при нем забегало все что поросло мхом при Лэмпарде,даже Хаверц))Из минусов наверно лишь Зиеш и Пуля,но одного из них по ходу и продадут летом.
    По Эвертону:проиграли игру еще в первых 20 мин,Пикфорд сделал ряд ТОП-сейвов,еще прям очень выделялся на фоне остальных Ришарлисон,думаю его летом уже отхватит ТОП-клуб.
    Сантус
    Сантус ответ Таганский (раскрыть)
    08 марта в 22:58
    Ну Таганыч..пришла новая метла,тестирует варианты,хочет верить во всех...но Оддои свои шансы стремительно профукивает,нереализация Вернера тоже ставит в тупик..а так,с победой тебя лично))
    Таганский
    Таганский
    08 марта в 22:55
    Есть у меня некоторые непонятки со стартовым составом, однако..
    всех с победой!!
    Сантус
    Сантус
    08 марта в 22:55
    С победой всех Синих.Практически уверенно..убийцу бы прикупить в нападение...)
    Медив
    Медив ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    08 марта в 22:55
    Не прикалывайся, если не давать там, то надо отменить все назначенные пенальти в истории мирового футбола. Кипер снес прокинувшего мимо него мяч Хаверца. Там никто из ирисок даже не спорил
    Медив
    Медив
    08 марта в 22:54
    Ну хорошая игра сегодня от Челси, много качественных моментов. Бездарно запоротых, но качественных. А так как обычно, автогол и пенка. Когда уже научатся нормально реализовывать
    Медив
    Медив ответ протон1 (раскрыть)
    08 марта в 22:50
    Лэмпард их 4-0 обыгрывал, с Гилмором в составе
    Медив
    Медив
    08 марта в 22:48
    Жаль Вернера. Мората тоже не мог забить практически с любого момента, но там было видно, что он просто дрова... А Вернеру хз что мешает
    Сантус
    Сантус ответ Таганский (раскрыть)
    08 марта в 22:46
    Пробовали...не помогает.Бабу ему хорошую нужно..)
    Таганский
    Таганский
    08 марта в 22:45
    Вернеру пора в церковь сходить, свечку поставить..
    Сантус
    Сантус
    08 марта в 22:45
    Зарядил с локтя в бородень и спрашивает чего он валяется...)
    протон1
    протон1 ответ Bom Bom (раскрыть)
    08 марта в 22:40
    ну я думаю что все таки он затащит на 2 место. он какойто голодный
    Сантус
    Сантус ответ протон1 (раскрыть)
    08 марта в 22:40
    Только вылазит после травмы
    протон1
    протон1 ответ Наше дело правое (комментарий удален) (раскрыть)
    08 марта в 22:39
    доброй ночи . как футбол?
    протон1
    протон1
    08 марта в 22:39
    тиаго силва че там на запасе? ваще интересно. надо его продавать. а пушилич что не играет?
    протон1
    протон1
    08 марта в 22:38
    оуу уже 2-0 . отлично тухель. учись лемпард. а кто второй забил?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    08 марта в 22:37
    Пенальти для Челси это норма
    Bom Bom
    Bom Bom
    08 марта в 22:28
    В ЛЧ Тухель точно затащит Челси. Скорее всего, 3 место
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    08 марта в 22:26
    Челси,давай 3й)))))
    Сантус
    Сантус
    08 марта в 22:25
    Переживаю когда козлик скачет...)2-0!!
    dimagas2
    dimagas2
    08 марта в 22:25
    2-0 это уже на много лучше..
    Требую третий!
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